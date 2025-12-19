Τηλεθέαση: Ποιες σειρές παρέσυραν τους αντιπάλους στη βραδινή ζώνη

Συνεχίζονται οι μάχες για την τηλεθέαση, στη βραδινή ζώνη, λίγο πριν πατήσουν pause οι σειρές για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Το βράδυ της Πέμπτης, στον ALPHA, το σίριαλ «Να μ’αγαπάς» σημείωσε 25,5% στο σύνολο και 16,1% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που ακολούθησε, έκανε 21,3% στο σύνολο και 15,6% στο δυναμικό κοινό. Το σίριαλ εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που πήρε το lead in, κατέγραψε 15,3% στο σύνολο και 13% στους τηλεθεατές 18-54.

Στον ΑΝΤ1, το ματς ΑΕΚ-Κραϊόβα σημείωσε 15,8% στο σύνολο και 12,6% στο δυναμικό κοινό. Στο MEGA «Η Γη της ελιάς» κράτησε παρέα στο 16% του συνόλου και στο 10% του δυναμικού κοινού.

Στον ΣΚΑΪ το τηλεπαιχνίδι «Floor» έκανε 8,6% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, ο ημιτελικός του «GNTM» βρέθηκε στο 7,7% του συνόλου και στο 9,9% του δυναμικού κοινού. Αντίστοιχα, στο OPEN, το «Real View» έκανε 1,8% στο σύνολο και 2,2% στο δυναμικό κοινό.

