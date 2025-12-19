Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύεισημαντική κοινωνική δράση

Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Διαθέτει περισσότερους από 13 εκατομμύρια πελάτες σε 19 αγορές σε τέσσερις ηπείρους, ένα έμψυχο δυναμικό με πάνω από 2.800 ανθρώπους σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αναγνωρίζεται ως εξαιρετικό σε έξι χώρες.

Παράλληλα, συνεργάζεται με μερικά από τα μεγαλύτερα brand names στον χώρο του αθλητισμού, από τη FIFA και την UEFA μέχρι τη Μπάγερν Μονάχου, τη Ρίβερ Πλέιτ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ έχει λάβει διακρίσεις που την κατατάσσουν στην κορυφή μίας παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας. Όλα αυτά για μια εταιρεία της οποίας η καρδιά χτυπά στην Ελλάδα, την Kaizen Gaming, που σήμερα θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες στον τομέα του GameTech διεθνώς.

Δύναμη της Συνεχούς Εξέλιξης οι Άνθρωποί της

Η Kaizen Gaming έχει λάβει την πιστοποίηση Great Place to Work σε Ελλάδα, Πορτογαλία, Τσεχία, Βραζιλία, Αργεντινή και Κολομβία, ενώ έχει αναγνωριστεί και ως ένα από τα Best Workplaces in Tech.

Προτεραιότητα δίνεται τόσο στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, όσο και στην ευζωία τους. Οι Kaizeners επωφελούνται από εξατομικευμένα career paths, δωρεάν πρόσβαση σε πλατφόρμες e-learning, υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών, ένα τριετές Leadership Academy για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των managers ομάδων και το πρόγραμμα Rise, που βοηθά τους εργαζόμενους να είναι έτοιμοι να αναλάβουν νέους ρόλους. Παράλληλα, ακολουθούν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας και υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Better You», το οποίο φροντίζει για τη σωματική και ψυχική τους υγεία, καθώς και για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Άλλα οφέλη για τους εργαζόμενους περιλαμβάνουν γονικές παροχές, ιδιωτική ιατρική ασφάλιση και δραστηριότητες «team building» μεταξύ άλλων.

Μέλη των ομάδων Tech &amp; Product της Kaizen Gaming στο Kaizen Campus στην Αθήνα

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο ελληνικά hubs της Kaizen Gaming στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν τον πυρήνα της ανάπτυξης και της τεχνολογικής εξέλιξης της εταιρείας, φιλοξενώντας περισσότερους από 1.700 εργαζόμενους. Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εργάζονται πάνω σε ένα προϊόν με παγκόσμια απήχηση και εκατομμύρια χρήστες και έρχονται σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες, εργαλεία, κανονιστικά πλαίσια και άλλες ιδιαιτερότητες, ανάλογα με την αφορά που καλούνται να εξυπηρετήσουν.

Τεχνολογία και Καινοτομία στον Πυρήνα της Ανάπτυξης

Η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας της Kaizen Gaming. Οι ομάδες Tech και Product αποτελούν σχεδόν το 60% του ανθρώπινου δυναμικού της και αναπτύσσουν inhouse την πλατφόρμα online gaming της εταιρείας, η οποία βελτιστοποιείται συνεχώς μέσω νέων προϊόντων και χαρακτηριστικών. Αυτά μπορεί να κυμαίνονται από τρισδιάστατα γραφικά για παιχνίδια, μέχρι social networking features και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού.

Η εταιρεία βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), με την εξειδικευμένη ομάδα της να μετρά 80 μέλη. Η AI χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών χρήστη ή για να διευκολύνει τη δημιουργία γραφικών μέσω της Generative AI μεταξύ πολλών άλλων χρήσεων. Επιπλέον, χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα των Kaizeners, ώστε να επιταχύνουν και να απλοποιούν χρονοβόρες εργασίες.

Στις προσπάθειες του πυροσβεστικού σώματος για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών συμβάλλει το KaizenFoundation

Δέσμευση στην Κοινωνική Προσφορά

Η ανάπτυξη όμως για την Kaizen Gaming δεν αφορά μόνο την επιχειρηματική επιτυχία, αλλά και την προσφορά προς την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο όχι μόνο έχει λάβει δράση στηρίζοντας απευθείας το έργο 11 ΜΚΟ, αλλά παράλληλα έχει προχωρήσει στη δημιουργία του Kaizen Foundation, του Διεθνούς Κοινωφελούς Οργανισμού που χρηματοδοτεί αποκλειστικά.

Η πιο πρόσφατη δράση του Kaizen Foundation ήταν η δωρεά προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών από το Πυροσβεστικό Σώμα. Στον τομέα της εκπαίδευσης το Kaizen Foundation έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) για την ενίσχυση των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Στατιστικής, ενώ σε συνεργασία την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Σύμπλευση παρέχει υποτροφίες σε μαθητές από ακριτικά νησιά, ώστε να ενισχύσουν την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Μέχρι τώρα το Foundation έχει πραγματοποιήσει συνολικά 13 συνέργειες στην Ελλάδα με θεσμικούς φορείς και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, ενώ έχει ξεκινήσει τη δράση του και σε διεθνές επίπεδο σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Βραζιλία.

Kaizeners μαγειρεύουν γεύματα για ευάλωτους συνανθρώπους τους

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η δράση των ίδιων των εργαζομένων της Kaizen Gaming μέσα από το πρόγραμμα εθελοντισμού “The Collective”, που μόλις σε έναν χρόνο ενεργοποίησε περισσότερους από 850 Kaizeners, με 2.000+ ώρες κοινωνικής προσφοράς σε 31 οργανισμούς σε οκτώ χώρες. Στην Ελλάδα, οι εθελοντές έχουν υλοποιήσει πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής και κοινωνικής προσφοράς που έχουν αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία:

Αναβαθμίζοντας δύο παιδικές χαρές, βοηθώντας στον καθαρισμό των ακτών, φροντίζοντας ζώα και συλλέγοντας περισσότερα από 595 κιλά τροφίμων.

Μάλιστα, μέσω εταιρικής δωρεάς διανεμήθηκαν 55,5 τόνοι τροφίμων, προσφέροντας σημαντική στήριξη σε περισσότερους από 760 ηλικιωμένους σε 13 ιδρύματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

