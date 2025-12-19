Πίτερ Γκριν: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του ηθοποιού - Έφερε τραύματα στο σώμα του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του ηθοποιού Πίτερ Γκριν, γνωστού από τη συμμετοχή του στο «Pulp Fiction», ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Lower East Side του Μανχάταν στις 12 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 60 ετών. Σύμφωνα με πηγές των αρχών που επικαλείται το αμερικανικό μέσο TMZ, το σώμα του ηθοποιού έφερε ορισμένα τραύματα, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής πώς προκλήθηκαν.

Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από το γραφείο του Ιατροδικαστή. Ο Γκριν εντοπίστηκε μπρούμυτα στο διαμέρισμά του, με τραύμα στο πρόσωπο, ενώ ο χώρος περιγράφεται ως ιδιαίτερα αιματηρός. Γείτονας δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ότι «υπήρχε αίμα παντού».

Στο σημείο βρέθηκε επίσης ένα χειρόγραφο σημείωμα με τη φράση «I’m still a Westie», φράση που παραπέμπει σε ιρλανδοαμερικανική εγκληματική συμμορία της δεκαετίας του 1970 από την περιοχή Hell’s Kitchen της Νέας Υόρκης.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα τραύματα σχετίζονται άμεσα με τον θάνατό του. Επίσης δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη δήλωση από εκπροσώπους του ηθοποιού ή από το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης.

Ο Πίτερ Γκριν είχε μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τη χρήση ουσιών και για παλαιότερη απόπειρα αυτοκτονίας. Ωστόσο, ο πρώην μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντς, ανέφερε ότι τις ημέρες πριν από τον θάνατό του ο ηθοποιός δεν έδειχνε σημάδια αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και βρισκόταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση έως ότου ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση.

