Νεκρός σε ηλικία 60 ετών ο αστέρας των ταινιών «Η Μάσκα» και «Pulp Fiction», Πίτερ Γκριν

Ο αστέρας των ταινιών «Η Μάσκα» και «Pulp Fiction» Πίτερ Γκριν βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμερισμά του στη Νέα Υόρκη, σε ηλικία 60 ετών.

Ο Γκριν καθιερώθηκε ως ο «κακός» της μεγάλης οθόνης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990.

RIP Peter Greene (1965-2025)



Pulp Fiction, The Usual Suspects, The Mask, Training Day.



A terrific character actor. Gone too soon. pic.twitter.com/unrJRoNriA — JB (@jbstrevel) December 13, 2025

Βρέθηκε αναίσθητος στο διαμέρισμά του στην οδό Κλίντον γύρω στις 3:25 μ.μ. και κηρύχθηκε νεκρός στο σημείο, σύμφωνα με την αστυνομία και τον Γκρεγκ Έντουαρντς, τον μάνατζέρ του για περισσότερα από 10 χρόνια.

‘Pulp Fiction,’ ‘The Mask’ actor Peter Greene found dead at 60 inside his NYC apartment https://t.co/WJtjWvwMml pic.twitter.com/2BepcUDV3N — New York Post (@nypost) December 13, 2025

«Πραγματικά ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς μας. Είχε μια τεράστια καρδιά. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος», δήλωσε ο μάνατζέρ του.

Ο Έντουαρντς είπε πως ο Γκριν, ο οποίος εμφανίστηκε και στην ταινία «Οι συνήθεις ύποπτοι», επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο τα γυρίσματα μιας ανεξάρτητης ταινίας θρίλερ με τίτλο «Mascots» μαζί με τον Μίκι Ρουρκ.

Ο Έντουαρντς, που ζει στην Καλιφόρνια, ενημέρωσε τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη της ταινίας, Κέρι Μοντραγκόν, για το θάνατο του ηθοποιού και είπε ότι ξέσπασε σε δάκρυα.

«Ήταν πολύ συγκινημένοι», πρόσθεσε ο μάνατζερ.

