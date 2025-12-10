Ο κωμικός Άντι Ντικ βρέθηκε αναίσθητος σε δρόμο του Χόλιγουντ έπειτα από υπερβολική χρήση ναρκωτικών

Ο Άντι Ντικ εθεάθη αναίσθητος σε δρόμο του Χόλιγουντ, ύστερα από υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 59χρονος κωμικός εντοπίστηκε σκυμμένος πάνω σε μια σκάλα έξω από κτίριο, ενώ φίλοι του προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το TMZ την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου.

Comedian Andy Dick seen slurring words on Hollywood Blvd, claiming Outkast ‘loves’ him in resurfaced video https://t.co/BJpqAuQbfX pic.twitter.com/76eVTQaJnt — New York Post (@nypost) December 10, 2025

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD) φέρεται να ανταποκρίθηκε στο περιστατικό έπειτα από αναφορά για «υπερβολική δόση που αφορούσε έναν 59χρονο άνδρα». Εκπρόσωπος της LAFD δήλωσε στο TMZ ότι ο άνδρας δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έφτασε επίσης και το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) για παροχή βοήθειας, σύμφωνα με το TMZ. Καμία από τις δύο υπηρεσίες δεν επιβεβαίωσε την ταυτότητα του Ντικ στο μέσο.

Comedian Andy Dick speaks out after suffering apparent drug overdose https://t.co/DKn5JXAjRO pic.twitter.com/3dyLncwMeK — Page Six (@PageSix) December 10, 2025

Ο Ντικ φέρεται να μίλησε στο TMZ, λέγοντας πως είναι ζωντανός και καλά, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Ο Ντικ έχει παλέψει στο παρελθόν με τον αλκοολισμό και την τοξικομανία και έχει συλληφθεί επανειλημμένα.

Ο Άντι Ντικ / AP

Επίσης, απολύθηκε από κινηματογραφική παραγωγή το 2017 λόγω καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση. Τότε είχε απαντήσει στις κατηγορίες στο The Hollywood Reporter, λέγοντας: «Δεν θώπευσα κανέναν. Ίσως φίλησα κάποιον στο μάγουλο για να πω αντίο και μετά τον έγλειψα. Αυτό είναι το στιλ μου».

