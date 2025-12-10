Μονακό: Τα δίδυμα του Αλβέρτου και της Σαρλίν φωτογραφήθηκαν στα λευκά για τα 11α γενέθλιά τους

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, η πριγκίπισσα Σαρλίν και τα παιδιά τους, Ζακ και Γκαμπριέλα στην ετήσια χριστουγεννιάτικη φωτογράφιση της βασιλικής οικογένειας του Μονακό

Τα δίδυμα παιδιά του πρίγκιπα Αλβέρτου και της πριγκίπισσας Σαρλίν έγιναν 11 ετών, σήμερα 10 Δεκεμβρίου και το Παλάτι του Μονακό δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες τους για την ιδιαίτερη περίσταση.

«Χρόνια πολλά στον διάδοχο πρίγκιπα Ζακ και την πριγκίπισσα Γκαμπριέλα, που γιορτάζουν σήμερα τα 11α γενέθλιά τους», έγραψε στη λεζάντα η επίσημη σελίδα της βασιλικής οικογένειας του Μονακό στο Instagram.

Στην πρώτη φωτογραφία απεικονίζεται ο Ζακ και η Γκαμπριέλα ντυμένοι με λευκά ρούχα, με τον Ζακ να αγκαλιάζει την αδελφή του. Ακολούθησε μια solo φωτογραφία του πρίγκιπα Ζακ, διαδόχου του θρόνου, ο οποίος πόζαρε με το χέρι στο πηγούνι φορώντας ένα λευκό πουλόβερ.

Το καρέ φωτογραφιών ολοκληρώθηκε με μια solo λήψη της πριγκίπισσας Γκαμπριέλα, η οποία επίσης πόζαρε με το χέρι κάτω από το πηγούνι της με ένα λαμπερό λευκό φόρεμα.

«Γενικά, ο Ζακ είναι λίγο πιο ντροπαλός και ήσυχος, αλλά μπορεί να γίνει αρκετά αστείος», είχε δηλώσει ο πρίγκιπας Αλβέρτος στο PEOPLE το 2021, όταν τα δίδυμα ήταν 6 ετών. «Είναι μεγάλος παρατηρητής και του αρέσει να αξιολογεί μία κατάσταση».

Αντίθετα, η Πριγκίπισσα Γκαμπριέλα είναι «λίγο πιο εξωστρεφής και σίγουρα έχει χάρισμα στην επικοινωνία», είχε αναφέρει ο πρίγκιπας Αλβέρτος. «Αγαπά τον χορό και το τραγούδι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να βρίσκεται μπροστά σε κόσμο», πρόσθεσε.

Στις 7 Δεκεμβρίου, το Παλάτι του Μονακό δημοσίευσε ένα πορτρέτο του πρίγκιπα Αλβέρτου, της πριγκίπισσας Σαρλέν και των διδύμων για να τιμήσει τα Χριστούγεννα.

Η βασιλική οικογένεια πόζαρε μπροστά σε ένα εορταστικό τζάκι και χριστουγεννιάτικο δέντρο συνθέτοντας ένα ζεστό και οικογενειακό σκηνικό.

