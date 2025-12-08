Πρίγκιπας Αλβέρτος: Η οικογενειακή φωτογράφιση με την Σαρλίν και τα παιδιά τους για τα Χριστούγεννα

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος και η πριγκίπισσα Σαρλίν με τα παιδιά τους, Ζακ και Γκαμπριέλα

Παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι στέλνουν πλέον χριστουγεννιάτικες κάρτες μόνο περιστασιακά, τίποτα δεν συγκρίνεται με μια βασιλική χριστουγεννιάτικη φωτογραφία. Απόδειξη;

Η πριγκίπισσα Σαρλίν, ο πρίγκιπας Αλβέρτος και τα δίδυμα παιδιά τους —ο πρίγκιπας Ζακ και η πριγκίπισσα Γκαμπριέλα— πόζαραν για ένα άψογο εορταστικό στιγμιότυπο που δύσκολα θα ξεπεραστεί.

Η γλυκιά οικογενειακή φωτογραφία δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της πριγκιπικής οικογένειας του Μονακό στο Instagram, με τη λεζάντα να αναφέρει: «Η Πριγκιπική Οικογένεια έχει τη χαρά να μοιραστεί μαζί σας την ευχετήρια κάρτα της».

Στη φωτογραφία, ο πρίγκιπας Αλβέρτος και ο γιος του Ζακ εμφανίζονται με κοινή στυλιστική επιλογή, φορώντας ίδια navy σακάκια, ενώ η πριγκίπισσα Σαρλίν κάθεται μαζί με την κόρη της Γκαμπριέλα.

https://www.instagram.com/p/DR_5_2zCD-F/

Η πριγκίπισσα Σαρλίν επέλεξε ένα φόρεμα από τη συλλογή Ralph Lauren Collection Platinum Holliday, φτιαγμένο από μεταλλικό πλεκτό ύφασμα, με ντελικάτη πλισέ φούστα, μακριά μανίκια και ζιβάγκο. Ολοκλήρωσε το look με μια ζώνη Ralph Lauren Collection από σουέτ και δέρμα μοσχαριού, με εντυπωσιακή αγκράφα.

Η μικρή Γκαμπριέλα φόρεσε ένα φόρεμα σε απαλή ροζ απόχρωση, με στρώσεις από λουλουδάτο τούλι, το οποίο συνδύασε με ασημί Mary Jane μπαλαρίνες.

Like mother, like daughter! Princess Gabriella, 10, had a Cinderella moment in a new Christmas portrait taken at Monaco's Princely Palace with her parents, Princess Charlene and Prince Albert II, and twin brother, Prince Jacques. The young royal heirs turn 11 on December 10 ?… pic.twitter.com/RQfhQtGtIj — HELLO! Canada (@HelloCanada) December 7, 2025

Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025 έρχεται σε έντονη αντίθεση με εκείνη του 2024, όταν η οικογένεια του Μονακό είχε επιλέξει ένα εντελώς casual ύφος, φορώντας neutral πλεκτά. Όλα δείχνουν πως η πριγκίπισσα Σαρλίν και η οικογένειά της αποφάσισαν να κλείσουν το 2025 με τον πιο πολυτελή τρόπο. Βέβαια, δεν αποκλείεται τα cozy χριστουγεννιάτικα πουλόβερ να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους τις ημέρες των γιορτών.

https://www.instagram.com/p/DDFYlDVo8pO/

