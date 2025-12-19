Stoiximan: «Η στιγμή σου ανήκει»

Η Stoiximan παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη 360 καμπάνια που σηματοδοτεί τη μετάβαση του brand σε μια νέα εποχή

Stoiximan: «Η στιγμή σου ανήκει»
Η νέα 360 καμπάνια της Stoiximan με τίτλο «Η στιγμή σου ανήκει», βρίσκεται ήδη στον «αέρα», σηματοδοτώντας την παρουσίαση της νέας ταυτότητας και της νέας στρατηγικής τοποθέτησης του brand, ενώ παράλληλα επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μιλά για την ψυχαγωγία και την εμπειρία του χρήστη. Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκονται οι στιγμές: εκείνες οι αυθεντικές, προσωπικές στιγμές έντασης και απόλαυσης που κάνουν τον χρόνο να μοιάζει να σταματά και την εμπειρία να αποκτά πραγματική αξία.

Η νέα καμπάνια δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μήνυμα ή ένα μόνο μέσο. Ξεδιπλώνεται μέσα από πολλαπλές ιστορίες και στιγμές, σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας της Stoiximan, αποτυπώνοντας τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί άνθρωποι βιώνουν τη διασκέδαση με τον δικό τους, μοναδικό τρόπο. Στιγμές απρόβλεπτες, έντονες και αληθινές, που δεν ορίζονται από το αποτέλεσμα, αλλά από το συναίσθημα και την εμπειρία της ίδιας της στιγμής.

Με τη νέα αυτή προσέγγιση, η Stoiximan αναδεικνύει τη φιλοσοφία της ότι κάθε επαφή με το brand είναι προσωπική και σχεδιασμένη γύρω από τον άνθρωπο. Η εμπειρία δεν είναι ίδια για όλους, είναι «δική σου». Μια εμπειρία που δίνει χώρο στην απόλαυση, την ένταση και τη διασκέδαση, με τρόπο υπεύθυνο, σύγχρονο και ουσιαστικό.

Ο Head of Marketing της Stoiximan, Γιώργος Μποζάς, δήλωσε σχετικά:

«Με τη νέα μας καμπάνιa θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι απλό αλλά βαθιά ανθρώπινο: τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή που ζεις πιο έντονα, που ο χρόνος επιβραδύνεται και η εμπειρία αποκτά πραγματικό νόημα. Το “Η στιγμή σου ανήκει” δεν είναι απλώς ένα brand tagline, είναι η υπόσχεσή μας προς τα μέλη μας ότι κάθε αλληλεπίδραση με τη Stoiximan είναι σχεδιασμένη γύρω από τον ίδιο τον άνθρωπο και τον τρόπο που θέλει να απολαμβάνει τη διασκέδαση».

Η καμπάνια «Η στιγμή σου ανήκει» επιβεβαιώνει τη διαρκή εξέλιξη της Stoiximan και τη δέσμευσή της να δημιουργεί εμπειρίες διασκέδασης που ξεπερνούν τις προσδοκίες. Εμπειρίες που δεν μετριούνται σε χρόνο, αλλά σε στιγμές που μένουν.

Δείτε το νέο τηλεοπτικό σποτ της καμπάνιας εδώ.

Stoiximan: Η στιγμή σου ανήκει.

Σχετικά με τη Stoiximan

Από το 2012, η Stoiximan κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και gaming στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογία, προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, με έμφαση στην αξιοπιστία και την εμπειρία του χρήστη.

Βασική προτεραιότητα της Stoiximan είναι η προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, με τη δέσμευση να διασφαλίζει ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για κάθε παίκτη.

Η εταιρεία διατηρεί ενεργή παρουσία στην αθλητική κοινότητα μέσω ενός εκτενούς προγράμματος χορηγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά τον αθλητισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας Λεμεσού, η ομάδα των Legends 2004, καθώς και με σημαντικές διοργανώσεις όπως η Stoiximan Super League, η Stoiximan GBL και η Cyprus League by Stoiximan. Παράλληλα, στηρίζει εθνικές ομάδες, όπως η Εθνική Πόλο Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδας και η Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών της Κύπρου, αλλά και διακεκριμένους Ολυμπιονίκες. Από το 2024, μέσα από τη συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ ενισχύει και τον ελληνικό στίβο με την ονοματοδοσία στα Stoiximan Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου.

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της Stoiximan, η οποία υλοποιεί δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο μέσα από το πρόγραμμα–ομπρέλα “Iroes”. Κάτω από αυτό αναπτύσσονται τα τρία βασικά CSR προγράμματα της εταιρείας: Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν, Empower Forward και Wheels of Change, έχοντας υποστηρίξει περισσότερους από 100.000 ωφελούμενους μέχρι σήμερα.

