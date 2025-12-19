Renault Reward: Όφελος έως 2.500 ευρώ για Clio, Captur, Arkana, Symbioz

Έτσι λοιπόν μέσα από το Renault Reward, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα Clio, Captur, Arkana και το νέο Symbioz με όφελος που φτάνει έως τα 2.500 ευρώ, για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και για ταξινομήσεις έως το τέλος του 2025.

