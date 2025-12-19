Renault Reward: Όφελος έως 2.500 ευρώ για Clio, Captur, Arkana, Symbioz

Η Renault κλείνει τη χρονιά με ένα στοχευμένο εμπορικό πρόγραμμα που κάνει τα δημοφιλέστερα μοντέλα της πιο προσιτά από ποτέ.

Newsbomb

Renault Reward: Όφελος έως 2.500 ευρώ για Clio, Captur, Arkana, Symbioz
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έτσι λοιπόν μέσα από το Renault Reward, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα Clio, Captur, Arkana και το νέο Symbioz με όφελος που φτάνει έως τα 2.500 ευρώ, για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και για ταξινομήσεις έως το τέλος του 2025.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:32ΕΛΛΑΔΑ

Empower Forward – Women in Sports: Ένα ταξίδι έμπνευσης και επιτυχίας που ενώνει γυναίκες και κορίτσια σε όλη την Ελλάδα

11:30ΕΛΛΑΔΑ

«Οι λογαριασμοί θα αυξηθούν μόνο 2 ευρώ», εξηγεί η ΕΥΔΑΠ – «Το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό»

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – Ομάδα μαθητών επιτέθηκε σε 12χρονο

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτινό shopping online: Tips για να το χαρείς με ασφάλεια

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε ο τηλεοπτικός μαραθώνιος του Πούτιν: «Η Ουκρανία αρνείται να τερματίσει τη σύγκρουση ειρηνικά»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ πολεμικός ανταποκριτής Πίτερ Αρνέτ: Κατέγραψε Βιετνάμ και Ιράκ, πήρε συνεντεύξεις από Σαντάμ Χουσεΐν, Οσάμα μπιν Λάντεν

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Τις χαμηλότερες χρεώσεις για το νερό στην ΕΕ έχει η Αθήνα - Οι τιμές στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντιμιτρίεφ προς Μερτς και φον ντερ Λάιεν «Αποτύχατε, παραιτηθείτε!»

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Νέες μαρτυρίες στο φως - Δικάζεται σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος θέλει να «θεραπεύσει» τη... φαλάκρα - Η αμφιλεγόμενη πρόταση και οι αντιδράσεις

10:58ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Η «απάντηση» του τραγουδιστή επί σκηνής

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Παππάς: «Καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη - Έχω προκληθεί, έχω απειληθεί, δεν κρύφτηκα»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault Reward: Όφελος έως 2.500 ευρώ για Clio, Captur, Arkana, Symbioz

10:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντίθ Πιάφ: Βίος και πολιτεία της κορυφαίας Γαλλίδας ερμηνεύτριας – Μία ζωή στο κέντρο της λάμψης και της θύελλας

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Διασώθηκαν 545 μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Η αρχαιολογική ανακάλυψη του αιώνα: Το έργο τέχνης 51.200 ετών που αλλάζει όσα ξέραμε για την ανθρωπότητα

10:00ΥΓΕΙΑ

Είναι η παχυσαρκία εχθρός της καρδιάς;

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έκσταση στα αποδυτήρια της ΑΕΚ: Αποθέωση για «Super Mario» Ηλιόπουλο και €500.000 πριμ μετά την επική ανατροπή επί της Κραϊόβα! - Βίντεο

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεαρές αρκούδες κάνουν...τραμπάλα σε ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:58ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Η «απάντηση» του τραγουδιστή επί σκηνής

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Νέες μαρτυρίες στο φως - Δικάζεται σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής»

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Χριστούγεννα με βροχές, Πρωτοχρονιά με κρύο – Έρχεται «παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Παππάς: «Καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη - Έχω προκληθεί, έχω απειληθεί, δεν κρύφτηκα»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη καταιγίδα «χτυπά» ξανά τα Εμιράτα – Πλημμύρισαν δρόμοι και εμπορικά κέντρα σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Δημοσιογράφος «λύγισε» σε ζωντανή μετάδοση βλέποντας την καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες – Δείτε βίντεο

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

06:00ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη της Belh@rra - Πώς αλλάζει το ναυτικό μας δόγμα - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb το πριν και το μετά

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έκσταση στα αποδυτήρια της ΑΕΚ: Αποθέωση για «Super Mario» Ηλιόπουλο και €500.000 πριμ μετά την επική ανατροπή επί της Κραϊόβα! - Βίντεο

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Η αρχαιολογική ανακάλυψη του αιώνα: Το έργο τέχνης 51.200 ετών που αλλάζει όσα ξέραμε για την ανθρωπότητα

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε ο τηλεοπτικός μαραθώνιος του Πούτιν: «Η Ουκρανία αρνείται να τερματίσει τη σύγκρουση ειρηνικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ