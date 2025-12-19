Renault Reward: Όφελος έως 2.500 ευρώ για Clio, Captur, Arkana, Symbioz
Η Renault κλείνει τη χρονιά με ένα στοχευμένο εμπορικό πρόγραμμα που κάνει τα δημοφιλέστερα μοντέλα της πιο προσιτά από ποτέ.
Έτσι λοιπόν μέσα από το Renault Reward, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα Clio, Captur, Arkana και το νέο Symbioz με όφελος που φτάνει έως τα 2.500 ευρώ, για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και για ταξινομήσεις έως το τέλος του 2025.
