Γιορτινό shopping online: Tips για να το χαρείς με ασφάλεια

Οδηγός για έξυπνες αγορές στο διαδίκτυο την περίοδο των γιορτών, χωρίς απάτες και δυσάρεστες εκπλήξεις

Η περίοδος των γιορτών, εκτός από χαρά και ενθουσιασμό, συνοδεύεται και από πολλές αγορές: Λίγο πριν τα Χριστούγεννα όλοι ψάχνουμε δώρα για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με τον στολισμό για το σπίτι, τα ταξίδια, τις κρατήσεις και τις προετοιμασίες για το γιορτινό τραπέζι να αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Ως σύγχρονοι καταναλωτές, ζητάμε ευκολία και ταχύτητα και ως εκ τούτου μεγάλο μέρος των αγορών μας έχει μεταφερθεί online. Στρεφόμαστε, έτσι, ολοένα και πιο συχνά στα e-shops, όπου ένα μόνο «κλικ» αρκεί για να προχωρήσουμε στις αγορές μας, εξασφαλίζοντας συχνά ελκυστικές προσφορές. Μόνο που μαζί με αυτές αυξάνονται και οι πιθανότητες να πέσουμε θύματα phishing, δηλαδή ηλεκτρονικής απάτης μέσω της υποκλοπής τραπεζικών καρτών, για παράδειγμα.

Για αυτό χρειάζεται να είμαστε και «θωρακισμένοι» απέναντι σε κάθε περιστατικό που σχετίζεται με τις online «περιηγήσεις» μας. Και εδώ είναι που έρχεται το ασφαλιστικό πρόγραμμα My Cyber Protection της Eurolife FFH.

Περισσότερη σιγουριά και ασφάλεια στις online αγορές και συναλλαγές

Δεν είναι λίγες οι φορές που αισθανόμαστε πιεσμένοι χρονικά να επιλέξουμε το «τέλειο δώρο», με αποτέλεσμα συχνά να κάνουμε τις πιο βιαστικές και με μεγαλύτερο κίνδυνο απάτης επιλογές: Μπορεί να πατήσουμε σε links αγνώστου προέλευσης, να πραγματοποιήσουμε τις αγορές μας από άγνωστα e-shops ή ακόμα και να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία πληρωμής για ευκολία.

Η Eurolife FFH, μέσα από το πρόγραμμα My Cyber Protection, προστατεύει την ψηφιακή μας δραστηριότητα μέσα από ένα ευρύ σύνολο καλύψεων, σχεδιασμένο για να νιώθουμε ασφαλείς είτε πραγματοποιούμε ηλεκτρονικές συναλλαγές και αγορές από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα παγκοσμίως είτε απλώς διατηρούμε λογαριασμούς σε υπηρεσίες του διαδικτύου, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποκτώντας το, λοιπόν, εξασφαλίζουμε κάλυψη για περιστατικά που ενδέχεται να συμβούν στο διαδίκτυο -και μάλιστα με χαμηλό κόστος ασφαλίστρων. Τι πάει να πει αυτό στην πράξη;

Προστασία σε κάθε επίπεδο

Με το πρόγραμμα My Cyber Protection, αν το πακέτο μας δεν έχει φτάσει στη συμφωνημένη διεύθυνση εντός τεσσάρων εβδομάδων από την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης που έχει συμφωνηθεί με τον πωλητή ή που αναμένεται κατά τη στιγμή της αγοράς. Το ίδιο ισχύει αν δεν έχουμε παραλάβει όλα όσα παραγγείλαμε ή αν έχουμε παραλάβει την παραγγελία μας, όμως τα αντικείμενα έφτασαν φθαρμένα και κατεστραμμένα κατά τον χρόνο παράδοσης.

Αντίστοιχα και σε περιπτώσεις κλοπής ψηφιακής ταυτότητας, αν παρατηρήσουμε παράνομη ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων μας μέσω διαδικτύου από κάποιον τρίτο, με σκοπό την εκτέλεση παράνομης ή/και μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας, έχουμε στο πλευρό μας έναν επιλεγμένο συνεργάτη της Eurolife FFH που θα μας προσφέρει τεχνική υποστήριξη ώστε να ανακτήσουμε την ψηφιακή ταυτότητά μας που ίσως επηρεάστηκε. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η νομική κάλυψη που μας παρέχεται, προβλέποντας αμοιβή δικηγόρου, μέχρι το ποσό των 500 ευρώ ανά περιστατικό και για το σύνολο των περιστατικών ετησίως.

Επιπλέον, έχουμε κάλυψη ακόμα και αν υπάρξει απώλεια χρημάτων για την οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς, αλλά έχει προκληθεί από κάποιο τρίτο άτομο. Αυτό μπορεί να συμβεί με μη εξουσιοδοτημένη διαδικτυακή μεταφορά χρημάτων, μέσω τραπεζικών και άλλων εφαρμογών πληρωμής όπως ηλεκτρονικά πορτοφόλια, ή απλώς με τη χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής μας κάρτας, αν μας την έχουν κλέψει. Αξίζει να σημειώσουμε δε ότι η χρηματική αποζημίωση εδώ αφορά στο ποσό των 2.000 ευρώ ανά περιστατικό και ετησίως.

Είτε αναζητάμε το τέλειο χριστουγεννιάτικο δώρο για τους αγαπημένους μας ανθρώπους είτε οργανώνουμε ένα ταξίδι και γενικά κάνουμε τις αγορές μας online, το Α και το Ω είναι η ασφάλειά μας. Για αυτό, οφείλουμε να φροντίσουμε για την προστασία της ψηφιακής μας δραστηριότητας επιλέγοντας λύσεις που εξασφαλίζουν την ήρεμη περιήγησή μας στο διαδίκτυο. Ό,τι ακριβώς προσφέρει δηλαδή το ασφαλιστικό πρόγραμμα My Cyber Protection της Eurolife FFH.

