Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ πολεμικός ανταποκριτής Πίτερ Αρνέτ

Η καριέρα δεκαετιών τον καθιέρωσε ως θρύλο της πολεμικής δημοσιογραφίας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο Πίτερ Άρνετ σε πρόσφατη φωτογραφία (αριστερά) και κατά την κάλυψη του πολέμου στο Βιετνάμ τη δεκαετία του 1960 (δεξιά), όταν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή ως πολεμικός ανταποκριτής

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο Πίτερ Αρνέτ, ένας από τους πιο γνωστούς και εμβληματικούς πολεμικούς ανταποκριτές του 20ού αιώνα. Ο δημοσιογράφος άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στην Καλιφόρνια, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, ενώ λάμβανε παρηγορητική φροντίδα λόγω καρκίνου του προστάτη.

Ο γεννημένος στη Νέα Ζηλανδία δημοσιογράφος άφησε πίσω του μια καριέρα δεκαετιών, κατά τη διάρκεια της οποίας κάλυψε μερικές από τις πιο αιματηρές και καθοριστικές συγκρούσεις της σύγχρονης ιστορίας.

Από το Βιετνάμ στο Πούλιτζερ

Ο Αρνέτ εργάστηκε για το Associated Press από το 1962 έως το τέλος του Πολέμου του Βιετνάμ το 1975, συχνά ακολουθώντας στρατιωτικές μονάδες στο πεδίο. Η δουλειά του εκεί του χάρισε το Βραβείο Πούλιτζερ Διεθνούς Ρεπορτάζ, αναγνωρίζοντας τη βαθιά, άμεση και συχνά ωμή αποτύπωση της πραγματικότητας του πολέμου.

Σε ομιλία του το 2013, περιέγραψε μια στιγμή που τον σημάδεψε, όταν είδε έναν αξιωματικό να πυροβολείται θανάσιμα ενώ διάβαζε έναν χάρτη, λίγα μόλις εκατοστά από το πρόσωπό του.

Το πρόσωπο του Πολέμου του Κόλπου

Το 1981 άφησε το AP για το CNN και έγινε παγκοσμίως γνωστός κατά τον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου. Ήταν ένας από τους ελάχιστους δυτικούς δημοσιογράφους που παρέμειναν στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, μεταδίδοντας ζωντανά, συχνά με τις σειρήνες και τις εκρήξεις να ακούγονται στο φόντο.

«Υπήρξε έκρηξη πολύ κοντά μου, ίσως την ακούσατε», είχε πει χαρακτηριστικά σε ζωντανή μετάδοση.

Συνεντεύξεις που έγραψαν ιστορία

Κατά την παραμονή του στο Ιράκ, πήρε συνέντευξη από τον Σαντάμ Χουσεΐν, ενώ το 1997 έγινε ο πρώτος δυτικός δημοσιογράφος που συνάντησε και πήρε συνέντευξη από τον Οσάμα μπιν Λάντεν, χρόνια πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος είχε δηλώσει πως προσπαθούσε να είναι «όσο πιο σκληρός επέτρεπαν οι συνθήκες» στις ερωτήσεις του, χωρίς να φοβάται τα πρόσωπα που είχε απέναντί του.

Πιστός στη δημοσιογραφία

Αργότερα εργάστηκε στο NBC, από όπου απολύθηκε μετά από συνέντευξη που έδωσε στην ιρακινή κρατική τηλεόραση και θεωρήθηκε επικριτική προς τη στρατηγική των ΗΠΑ. Λίγες ώρες μετά, προσλήφθηκε από τη βρετανική Daily Mirror.

«Μεταδίδω την αλήθεια για όσα συμβαίνουν εδώ στη Βαγδάτη και δεν θα ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτό», είχε γράψει τότε.

Μια κληρονομιά που μένει

Συνάδελφοι και φίλοι τον αποχαιρέτησαν με λόγια θαυμασμού. «Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους πολεμικούς ανταποκριτές της γενιάς του - ατρόμητος, θαρραλέος και εξαιρετικός αφηγητής», δήλωσε η δημοσιογράφος Έντιθ Λέντερερ του Associated Press.

Ο Πίτερ Αρνέτ γεννήθηκε το 1934 στη Νέα Ζηλανδία, πολιτογραφήθηκε αργότερα Αμερικανός και ζούσε στη νότια Καλιφόρνια από το 2014. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Νίνα Νγκουγιέν, και τα παιδιά τους, Άντριου και Έλσα.

