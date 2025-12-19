Ινδονησία: Δημοσιογράφος «λύγισε» σε ζωντανή μετάδοση βλέποντας την καταστροφή από τις πλημμύρες

Αυτή είναι η στιγμή που η δημοσιογράφος του CNN Indonesia, Αϊρίν Γουορντάνιε, «λυγίζει» σε ζωντανή μετάδοση από το Άτσε Τάμιανγκ της Ινδονησίας. Πάνω από τρεις εβδομάδες μετά την καταστροφή, ανέφερε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά.

Τα παιδιά πεινούν, στέκονται στην άκρη του δρόμου περιμένοντας τροφή που δεν έρχεται. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, βλέποντας τις συνθήκες και την αργή ανταπόκριση από τις Αρχές. Οι κάτοικοι ζήτησαν από τους δημοσιογράφους να πουν την αλήθεια για ό,τι συμβαίνει, χωρίς να την αποκρύψουν.

Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της φονικής κακοκαιρίας που «σάρωσε» το νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας, η χώρα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της. Συνδυασμός εντονότατων βροχών, πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκλήθηκε από τροπικό κυκλώνα που σχηματίστηκε στο Στενό της Μάλακα, έχει αφήσει ανελέητα πίσω του ανθρωπιστική κρίση και τεράστιες υλικές ζημιές.

Στα τέλη Νοεμβρίου, έπειτα από ασυνήθιστα ισχυρές βροχοπτώσεις, βυθίστηκαν μεγάλα τμήματα των επαρχιών Άτσε και Σουμάτρα. Ποτάμια υπερχείλισαν, κοιλάδες πλημμύρισαν και φυτείες, σπίτια και δρόμοι εξαφανίστηκαν κάτω από τόνους νερού, λάσπης και φερτών υλικών.

Η ινδονησιακή κυβέρνηση, υπό τον πρόεδρο Πραμποό Σουμπιάντο, ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειες για επάνοδο στην κανονικότητα στις πληγείσες περιοχές της Σουμάτρας θα διαρκέσουν 2 – 3 μήνες, ενώ, σχεδιάζεται η κατασκευή προσωρινών κατοικιών και η εκτενής αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο τραγικός υπολογισμός

Περισσότεροι από 1.068 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ, πάνω από 5.000 τραυματίστηκαν σύμφωνα με την την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB).

Η καταστροφή έχει, επίσης, προκαλέσει τον εκτοπισμό περισσότερων από 1 εκατ. ανθρώπων, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να καταφύγουν σε προσωρινούς καταυλισμούς ή κέντρα βοήθειας.

