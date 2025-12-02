Φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία: Στους 708 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας αυξήθηκε σε 708 την Τρίτη (02/12), σύμφωνα με την υπηρεσία καταστροφών της χώρας, ενώ 504 άνθρωποι αγνοούνται.

Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε σημαντικά από τους 604 νεκρούς που ανέφερε η υπηρεσία τη Δευτέρα.

Έντονες βροχές και κυκλώνες έπληξαν τμήματα της Ασίας αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της Ινδονησίας, της Σρι Λάνκα και της νότιας Ταϊλάνδης, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.300 ανθρώπους σε ολόκληρη την περιοχή, καταστρέφοντας υποδομές και πλημμυρίζοντας πόλεις.

? Update following the catastrophic floods and landslides across Sumatra, Indonesia ??



Number of Deaths - 712 people

Number of Missing - 507 people

Number of Injured - 2,564 people

Number Affected - 3.3 million people

Displaced - 1.1 million people



Source: The disaster… pic.twitter.com/yvheoLgqzD — Volcaholic ? (@volcaholic1) December 2, 2025

Μόνο στην Ινδονησία, περίπου 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί και 2.600 έχουν τραυματιστεί. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις εστίες τους σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι 753 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, αλλά ο αριθμός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε 708 το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα).

Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν να φτάσουν στους επιζώντες, αλλά εμποδίζονται από μπλοκαρισμένους δρόμους και κατεστραμμένες γέφυρες. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Tapanuli Tengah στη Βόρεια Σουμάτρα και η Agam στην Ατσέ, το οδικό δίκτυο ήταν απροσπέλαστο, σύμφωνα με την Unicef.

Τριπλασιάστηκαν οι τιμές

Στην επαρχία Ατσέ, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, τα αποθέματα ρυζιού, λαχανικών και άλλων βασικών ειδών εξαντλούνται, ενώ οι τιμές έχουν τριπλασιαστεί, σύμφωνα με την Islamic Relief, η οποία στέλνει 12 τόνους επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας. «Οι κοινότητες σε ολόκληρη την Ατσέ διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο έλλειψης τροφίμων και πείνας, εάν οι γραμμές εφοδιασμού δεν αποκατασταθούν μέσα στις επόμενες επτά ημέρες», δήλωσε η φιλανθρωπική οργάνωση.

Η ινδονησιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι στέλνει 34.000 τόνους ρύζι και 6,8 εκατομμύρια λίτρα μαγειρικού ελαίου στην Ατσέ, καθώς και στις επαρχίες Βόρεια Σουμάτρα και Δυτική Σουμάτρα.

*Με πληροφορίες από Guardian

