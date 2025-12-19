Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος θέλει να «θεραπεύσει» τη... φαλάκρα

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας έχει κάνει σκοπό της ζωής του να βοηθήσει τους φαλακρούς κατοίκους της χώρας, εντάσσοντας τις θεραπείες για την τριχόπτωση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Newsbomb

Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος θέλει να «θεραπεύσει» τη... φαλάκρα

O πρόεδρος της Νότιας Κορέας

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ έθεσε ως αποστολή του να βοηθήσει τους φαλακρούς κατοίκους της χώρας, προτείνοντας να καλύπτει στο εξής το εθνικό σύστημα υγείας τον λογαριασμό για τις θεραπείες τριχόπτωσης.

Έκανε την πρόταση στους αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι οι ιατρικές θεραπείες για την τριχόπτωση θεωρούνταν παλαιότερα «κοσμητικές», αλλά τώρα θεωρούνται «θέμα επιβίωσης».

Η εθνική ασφάλιση υγείας της Νότιας Κορέας καλύπτει επί του παρόντος θεραπείες για την τριχόπτωση που προκαλείται από ιατρικές παθήσεις. Ωστόσο, εξαιρεί άτομα με κληρονομική τριχόπτωση, επειδή αυτή δεν απειλεί τη ζωή κάποιου, εξήγησε ο υπουργός Υγείας Τζέονγκ Έουν-κιόνγκ στη συνεδρίαση της Τρίτης.

«Είναι απλώς θέμα ορισμού της κληρονομικής ασθένειας ως ασθένειας;» ρώτησε ο Λι απαντώντας. Η πρόταση του Λι έχει κερδίσει επαίνους μεταξύ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένας εκ των οποίων τον αποκάλεσε «τον καλύτερο πρόεδρο στην ιστορία».

Δεν ενθουσιάστηκαν ωστόσο όλοι το ίδιο, ούτε καν εκείνοι που πρόκειται να επωφεληθούν από επιδοτούμενη θεραπεία για την τριχόπτωση. Η κίνηση αυτή μοιάζει «λίγο σαν πολιτική αρπαγής ψήφων», είπε ο Σονγκ Τζι-χουν, ένας 32χρονος κάτοικος της Σεούλ που λαμβάνει φάρμακα για την τριχόπτωση. «Η εξοικονόμηση χρημάτων ακούγεται ωραία, αλλά ειλικρινά κοστίζει λιγότερο από 300.000 γουόν (200 δολάρια) ετησίως, οπότε... είναι καν απαραίτητη;»

n.jpg

Στη Νότια Κορέα, μια χώρα διαβόητη για τα αυστηρά πρότυπα ομορφιάς της , η φαλάκρα συνοδεύεται από ένα στίγμα που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ανησυχητικό για τους νέους. Από τους 240.000 ανθρώπους στη χώρα που επισκέφθηκαν νοσοκομεία για τριχόπτωση πέρυσι, το 40% ήταν ηλικίας 20 ή 30 ετών, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Λι πρόσθεσε βέβαια ότι ενώ θα ήταν «ευγνώμων» για τα επιδοτούμενα φάρμακα για την τριχόπτωση, «το εθνικό σύστημα ασφάλισης υγείας έχει ήδη έλλειμμα και αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες». «Δεν πρόκειται για μια κατάσταση όπου μπορούν απλώς να δοθούν χρήματα», τόνισε.

Το εθνικό σύστημα ασφάλισης υγείας της Νότιας Κορέας, το οποίο αντιμετώπισε πέρυσι έλλειμμα ρεκόρ 7,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να υποστεί περαιτέρω πιέσεις από τη γήρανση του πληθυσμού της. Για να αντιμετωπιστεί το οικονομικό βάρος που θα προκαλούσαν στο σύστημα οι θεραπείες για την τριχόπτωση, ο Πρόεδρος Λι δήλωσε την Τρίτη ότι οι αρχές θα μπορούσαν να επιβάλουν όρια κάλυψης.

Ωστόσο, ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξη των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας. Ο Κορεατικός Ιατρικός Σύλλογος ανακοίνωσε ότι τα κυβερνητικά κονδύλια θα πρέπει να διατίθενται για πιο σοβαρές ασθένειες πριν από την τριχόπτωση. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνουν επίσης μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα - όπως το υψηλό ποσοστό αυτοκτονιών στη Νότια Κορέα και τον μισογυνισμό που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες .

«Σε μια χώρα όπου οι άνθρωποι θυμώνουν και αντιδρούν υστερικά όταν υπάρχουν εκκλήσεις για κάλυψη φαρμάκων για τον καρκίνο του μαστού στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλισης υγείας, η ανακοίνωση ότι τα φάρμακα για την τριχόπτωση θα καλύπτονται θα έμοιαζε ειλικρινά με κακόγουστο αστείο», έγραψε ένα άτομο στο X.«Αν η τριχόπτωση γίνει πραγματικά κάτι που καθορίζει την επιβίωση σε μια κοινωνία, τότε η αλλαγή αυτής της κοινωνίας θα πρέπει να είναι ο ρόλος της πολιτικής», έγραψε ένας άλλος.

Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μια απίθανη σταυροφορία για τον πρόεδρο, αλλά η πρόταση για ασφάλιση της θεραπείας της τριχόπτωσης ήταν ένα σύνθημα συσπείρωσης στην ανεπιτυχή προεδρική εκστρατεία του Λι το 2022. Τότε, ο Λι και η ομάδα του συγκέντρωσαν σχόλια από άτομα που πάλευαν με την τριχόπτωση και μάλιστα πρωταγωνίστησαν σε μια viral παρωδία μιας διαφήμισης για την τριχόπτωση - μια κίνηση που αποδείχθηκε δημοφιλής σε ορισμένους ψηφοφόρους.

Ωστόσο, οι επικριτές του κατηγόρησαν τον Λι ότι χρησιμοποιούσε τεχνάσματα για να προσελκύσει νέους άνδρες ψηφοφόρους, οι οποίοι υποστήριζαν μαζικά τον συντηρητικό αντίπαλό του. Ο Λι έχασε τις εκλογές του 2022. Φέτος, έθεσε ξανά υποψηφιότητα και κέρδισε, αλλά τα μηνύματά του σχετικά με την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης αφαιρέθηκαν από την προεκλογική εκστρατεία.

Από τότε που ανέλαβε πρόεδρος, ο Λι έχει δώσει σαφή έμφαση στη νεολαία της χώρας, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό και ζοφερές οικονομικές προοπτικές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:32ΕΛΛΑΔΑ

Empower Forward – Women in Sports: Ένα ταξίδι έμπνευσης και επιτυχίας που ενώνει γυναίκες και κορίτσια σε όλη την Ελλάδα

11:30ΕΛΛΑΔΑ

«Οι λογαριασμοί θα αυξηθούν μόνο 2 ευρώ», εξηγεί η ΕΥΔΑΠ – «Το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό»

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – Ομάδα μαθητών επιτέθηκε σε 12χρονο

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτινό shopping online: Tips για να το χαρείς με ασφάλεια

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε ο τηλεοπτικός μαραθώνιος του Πούτιν: «Η Ουκρανία αρνείται να τερματίσει τη σύγκρουση ειρηνικά»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ πολεμικός ανταποκριτής Πίτερ Αρνέτ: Κατέγραψε Βιετνάμ και Ιράκ, πήρε συνεντεύξεις από Σαντάμ Χουσεΐν, Οσάμα μπιν Λάντεν

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Τις χαμηλότερες χρεώσεις για το νερό στην ΕΕ έχει η Αθήνα - Οι τιμές στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντιμιτρίεφ προς Μερτς και φον ντερ Λάιεν «Αποτύχατε, παραιτηθείτε!»

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Νέες μαρτυρίες στο φως - Δικάζεται σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος θέλει να «θεραπεύσει» τη... φαλάκρα - Η αμφιλεγόμενη πρόταση και οι αντιδράσεις

10:58ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Η «απάντηση» του τραγουδιστή επί σκηνής

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Παππάς: «Καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη - Έχω προκληθεί, έχω απειληθεί, δεν κρύφτηκα»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault Reward: Όφελος έως 2.500 ευρώ για Clio, Captur, Arkana, Symbioz

10:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντίθ Πιάφ: Βίος και πολιτεία της κορυφαίας Γαλλίδας ερμηνεύτριας – Μία ζωή στο κέντρο της λάμψης και της θύελλας

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Διασώθηκαν 545 μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Η αρχαιολογική ανακάλυψη του αιώνα: Το έργο τέχνης 51.200 ετών που αλλάζει όσα ξέραμε για την ανθρωπότητα

10:00ΥΓΕΙΑ

Είναι η παχυσαρκία εχθρός της καρδιάς;

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έκσταση στα αποδυτήρια της ΑΕΚ: Αποθέωση για «Super Mario» Ηλιόπουλο και €500.000 πριμ μετά την επική ανατροπή επί της Κραϊόβα! - Βίντεο

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεαρές αρκούδες κάνουν...τραμπάλα σε ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:58ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Η «απάντηση» του τραγουδιστή επί σκηνής

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Νέες μαρτυρίες στο φως - Δικάζεται σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής»

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Χριστούγεννα με βροχές, Πρωτοχρονιά με κρύο – Έρχεται «παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Παππάς: «Καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη - Έχω προκληθεί, έχω απειληθεί, δεν κρύφτηκα»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη καταιγίδα «χτυπά» ξανά τα Εμιράτα – Πλημμύρισαν δρόμοι και εμπορικά κέντρα σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Δημοσιογράφος «λύγισε» σε ζωντανή μετάδοση βλέποντας την καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες – Δείτε βίντεο

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

06:00ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη της Belh@rra - Πώς αλλάζει το ναυτικό μας δόγμα - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb το πριν και το μετά

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έκσταση στα αποδυτήρια της ΑΕΚ: Αποθέωση για «Super Mario» Ηλιόπουλο και €500.000 πριμ μετά την επική ανατροπή επί της Κραϊόβα! - Βίντεο

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Η αρχαιολογική ανακάλυψη του αιώνα: Το έργο τέχνης 51.200 ετών που αλλάζει όσα ξέραμε για την ανθρωπότητα

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε ο τηλεοπτικός μαραθώνιος του Πούτιν: «Η Ουκρανία αρνείται να τερματίσει τη σύγκρουση ειρηνικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ