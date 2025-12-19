Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος θέλει να «θεραπεύσει» τη... φαλάκρα

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ έθεσε ως αποστολή του να βοηθήσει τους φαλακρούς κατοίκους της χώρας, προτείνοντας να καλύπτει στο εξής το εθνικό σύστημα υγείας τον λογαριασμό για τις θεραπείες τριχόπτωσης.

Έκανε την πρόταση στους αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι οι ιατρικές θεραπείες για την τριχόπτωση θεωρούνταν παλαιότερα «κοσμητικές», αλλά τώρα θεωρούνται «θέμα επιβίωσης».

Η εθνική ασφάλιση υγείας της Νότιας Κορέας καλύπτει επί του παρόντος θεραπείες για την τριχόπτωση που προκαλείται από ιατρικές παθήσεις. Ωστόσο, εξαιρεί άτομα με κληρονομική τριχόπτωση, επειδή αυτή δεν απειλεί τη ζωή κάποιου, εξήγησε ο υπουργός Υγείας Τζέονγκ Έουν-κιόνγκ στη συνεδρίαση της Τρίτης.

«Είναι απλώς θέμα ορισμού της κληρονομικής ασθένειας ως ασθένειας;» ρώτησε ο Λι απαντώντας. Η πρόταση του Λι έχει κερδίσει επαίνους μεταξύ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένας εκ των οποίων τον αποκάλεσε «τον καλύτερο πρόεδρο στην ιστορία».

Δεν ενθουσιάστηκαν ωστόσο όλοι το ίδιο, ούτε καν εκείνοι που πρόκειται να επωφεληθούν από επιδοτούμενη θεραπεία για την τριχόπτωση. Η κίνηση αυτή μοιάζει «λίγο σαν πολιτική αρπαγής ψήφων», είπε ο Σονγκ Τζι-χουν, ένας 32χρονος κάτοικος της Σεούλ που λαμβάνει φάρμακα για την τριχόπτωση. «Η εξοικονόμηση χρημάτων ακούγεται ωραία, αλλά ειλικρινά κοστίζει λιγότερο από 300.000 γουόν (200 δολάρια) ετησίως, οπότε... είναι καν απαραίτητη;»

Στη Νότια Κορέα, μια χώρα διαβόητη για τα αυστηρά πρότυπα ομορφιάς της , η φαλάκρα συνοδεύεται από ένα στίγμα που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ανησυχητικό για τους νέους. Από τους 240.000 ανθρώπους στη χώρα που επισκέφθηκαν νοσοκομεία για τριχόπτωση πέρυσι, το 40% ήταν ηλικίας 20 ή 30 ετών, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Λι πρόσθεσε βέβαια ότι ενώ θα ήταν «ευγνώμων» για τα επιδοτούμενα φάρμακα για την τριχόπτωση, «το εθνικό σύστημα ασφάλισης υγείας έχει ήδη έλλειμμα και αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες». «Δεν πρόκειται για μια κατάσταση όπου μπορούν απλώς να δοθούν χρήματα», τόνισε.

Το εθνικό σύστημα ασφάλισης υγείας της Νότιας Κορέας, το οποίο αντιμετώπισε πέρυσι έλλειμμα ρεκόρ 7,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να υποστεί περαιτέρω πιέσεις από τη γήρανση του πληθυσμού της. Για να αντιμετωπιστεί το οικονομικό βάρος που θα προκαλούσαν στο σύστημα οι θεραπείες για την τριχόπτωση, ο Πρόεδρος Λι δήλωσε την Τρίτη ότι οι αρχές θα μπορούσαν να επιβάλουν όρια κάλυψης.

Ωστόσο, ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξη των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας. Ο Κορεατικός Ιατρικός Σύλλογος ανακοίνωσε ότι τα κυβερνητικά κονδύλια θα πρέπει να διατίθενται για πιο σοβαρές ασθένειες πριν από την τριχόπτωση. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνουν επίσης μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα - όπως το υψηλό ποσοστό αυτοκτονιών στη Νότια Κορέα και τον μισογυνισμό που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες .

«Σε μια χώρα όπου οι άνθρωποι θυμώνουν και αντιδρούν υστερικά όταν υπάρχουν εκκλήσεις για κάλυψη φαρμάκων για τον καρκίνο του μαστού στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλισης υγείας, η ανακοίνωση ότι τα φάρμακα για την τριχόπτωση θα καλύπτονται θα έμοιαζε ειλικρινά με κακόγουστο αστείο», έγραψε ένα άτομο στο X.«Αν η τριχόπτωση γίνει πραγματικά κάτι που καθορίζει την επιβίωση σε μια κοινωνία, τότε η αλλαγή αυτής της κοινωνίας θα πρέπει να είναι ο ρόλος της πολιτικής», έγραψε ένας άλλος.

Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μια απίθανη σταυροφορία για τον πρόεδρο, αλλά η πρόταση για ασφάλιση της θεραπείας της τριχόπτωσης ήταν ένα σύνθημα συσπείρωσης στην ανεπιτυχή προεδρική εκστρατεία του Λι το 2022. Τότε, ο Λι και η ομάδα του συγκέντρωσαν σχόλια από άτομα που πάλευαν με την τριχόπτωση και μάλιστα πρωταγωνίστησαν σε μια viral παρωδία μιας διαφήμισης για την τριχόπτωση - μια κίνηση που αποδείχθηκε δημοφιλής σε ορισμένους ψηφοφόρους.

Ωστόσο, οι επικριτές του κατηγόρησαν τον Λι ότι χρησιμοποιούσε τεχνάσματα για να προσελκύσει νέους άνδρες ψηφοφόρους, οι οποίοι υποστήριζαν μαζικά τον συντηρητικό αντίπαλό του. Ο Λι έχασε τις εκλογές του 2022. Φέτος, έθεσε ξανά υποψηφιότητα και κέρδισε, αλλά τα μηνύματά του σχετικά με την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης αφαιρέθηκαν από την προεκλογική εκστρατεία.

Από τότε που ανέλαβε πρόεδρος, ο Λι έχει δώσει σαφή έμφαση στη νεολαία της χώρας, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό και ζοφερές οικονομικές προοπτικές.