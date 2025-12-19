O επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, Kίριλ Ντιμιτρίεφ κάλεσε τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάειν να παραιτηθούν» λόγω της αποτυχίας της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Ο Ρώσος επιχειρηματίας, ο οποίος υπήρξε βασικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι ηγέτες «θα πρέπει να παραιτηθούν εάν θέλουν να αποδείξουν «πεποιθήσεις, ενότητα και αποφασιστικότητα»», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

«Όπως υποσχέθηκαν, αφού απέτυχαν να επιτύχουν την παράνομη κατάσχεση ρωσικών αποθεματικών από την ΕΕ (θα πρέπει να το πράξουν)», πρόσθεσε. Νωρίτερα κατηγόρησε τους ηγέτες της ΕΕ ότι είναι «πολεμοκάπηλοι» αγνοώντας τις αντιρρήσεις από τις «φωνές της λογικής», αναφερόμενος πιθανότατα στα κράτη μέλη Ουγγαρία και Σλοβακία που είναι φίλα προσκείμενα στη Ρωσία