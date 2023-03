Τα 5 τραγούδια που δεν λείπουν ποτέ από τις συναυλίες των Madrugada

Οι Madrugada επιστρέφουν στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για να ανέβουν στην σκηνή του Release Athens στην Πλατεία Νερού, στις 25 Ιουνίου.

Την Κυριακή 25 Ιουνίου οι αγαπημένοι μας Madrugada επιστρέφουν στην Αθήνα στα πλαίσια του Release Athens 2023 και εμείς βάζουμε σε μια σειρά τα πέντε τραγούδια που δεν -πρέπει να- λείπουν ποτέ από το setlist τους.



Η σχέση του ελληνικού κοινού με τους Νορβηγούς είναι μια από αυτές τις υπέροχες ιστορίες που αν και μπορούν να εξηγηθούν με βάση τις μουσικές εμμονές και αδυναμίες του εγχώριου κοινού (υποβλητική ατμόσφαιρα, crooner τραγουδιστής, συναισθηματισμός κτλ.), δεν παύουν να είναι ξεχωριστές και να έχουν δημιουργήσει διαχρονικές σχέσεις με κάποιους συγκεκριμένους καλλιτέχνες που αργά ή γρήγορα κάνουν την Ελλάδα το δεύτερο σπίτι τους.



Σημείο καμπής αυτής της σχέσης που πλέον έχει ξεπεράσει τα 20 χρόνια, ήταν η παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2000 σε ένα κατάμεστο Ρόδον. Εκείνο το βράδυ, έχοντας τότε μόλις ένα (αλλά υπέροχο) δίσκο, το Industrial Silence, οι Madrugada έδειξαν τι σημαίνει σπουδαία live μπάντα, έχοντας στη φαρέτρα της το «υπερόπλο» που ακούει στο όνομα Sivert Høyem, έναν καθηλωτικό τραγουδιστή με μια επιβλητική παρουσία. Από εκείνη τη στιγμή, οι Νορβηγοί crooners θα επέστρεφαν σε κάθε ευκαιρία στη χώρα αναγνωρίζοντας πως εδώ βρήκαν ένα φανατικό κοινό σε μια περίοδο που οι περιοδείες τους εξαντλούνταν σχεδόν αποκλειστικά στα πάτρια εδάφη.



Σε αυτά τα χρόνια συνέβησαν πολλά, ο σπουδαίος κιθαρίστας του γκρουπ Robert Burås έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το καλοκαίρι του 2007, οι Madrugada αποφάσισαν να διαλυθούν και ο Høyem συνέχισε μια αξιόλογη σόλο καριέρα. Όλα άλλαξαν το 2019, όταν η μπάντα αποφάσισε να ξαναβρεθεί και να γιορτάσει τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού πρώτου δίσκου.



Σήμερα, με τον έκτο τους δίσκο Chimes At Midnight ήδη διαθέσιμο από την περασμένη χρονιά, οι Madrugada ξεκινούν μια ακόμα περιοδεία που θα τους φέρει και πάλι στην Αθήνα, αυτή τη φορά στο Release Athens όπου θα αναλάβουν -δικαιωματικά- το ρόλο του headliner το βράδυ της Κυριακής 25 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού (μαζί τους θα είναι το εκρηκτικό ντουέτο των Wet Leg ενώ περιμένουμε σύντομα και νέες ανακοινώσεις).



Ιδανική αφορμή να θυμηθούμε πέντε από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια, αυτά τα τραγούδια που δεν θέλουμε ποτέ να λείπουν από το setlist τους. Και δεν θα λείπουν!

Vocal

Το εναρκτήριο τραγούδι του Industrial Silence, φανερώνει και την πεμπτουσία του γκρουπ. Ανατριχιαστικές κιθάρες από τον Burås, ανεπανάληπτη ερμηνεία από τον Høyem, μια απίστευτα δεμένη μπάντα φανερώνεται μπροστά σου.

Strange Colour Blue

Το κομμάτι με το οποίο τους ανακαλύψαμε όλοι. Για μια περίοδο δεν υπήρχε indie rock DJ στην Αθήνα, ή καλύτερα, στην Ελλάδα που δεν το επέλεγε στην κορύφωση κάθε βραδιάς. Αναμενόμενο το γεγονός πως συνήθως είναι το τραγούδι με το οποίο οι Madrugada κλείνουν το κυρίως σετ τους σε κάθε συναυλία. Ύμνος.

Black Mambo

Ένα από τα μεγαλύτερα highlight του δεύτερου και αρκετά πιο σκοτεινού δίσκου του γκρουπ, The Nightly Disease. Η επιρροή των Bad Seeds του Nick Cave είναι εδώ πιο εμφανής από ποτέ.

Majesty





Μια αξεπέραστη μπαλάντα που έχει στιγματίσει αμέτρητες βραδιές του εγχώριου κοινού. Από τον τρίτο τους δίσκο, Grit που μας χάρισε άλλο ένα τραγούδι που θα μπορούσε να βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη λίστα, το Blood Shot Adult Commitment.

Nobody Loves You Like I Do



Ο συνδετικός κρίκος που ενώνει το ένδοξο παρελθόν των Madrugada με το παρόν τους. Το Nobody Loves You Like I Do ήταν το single που ανακοίνωσε την επιστροφή του συγκροτήματος στη δισκογραφία μετά από 14 χρόνια αποχής. Αργά ή γρήγορα θα βρει κι αυτό τη θέση του πλάι στα κλασικά τραγούδια τους.





