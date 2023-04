Πάσχα στα σινεμά με «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και Μότσαρτ

Οι νέες ταινίες που βλέπουμε στα σινεμά τη Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου.

Μία ρομαντική κομεντί, μια ταινία φαντασίας και ένα anime, έρχονται στα ελληνικά σινεμά τις ημέρες του Πάσχα. Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, επιστρέφει στις σκοτεινές αίθουσες η δεύτερα ταινία The Lord of The Rings: The Two Towers (Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Οι Δύο Πύργοι) σε extended version.

Ο Μαγικός Αυλός (The Magic Flute)

Ο Μαγικός Αυλός όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί και ακούσει στο φιλόδοξο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Φλόριαν Ζιγκλ. Η διάσημη όπερα του Μότσαρτ μεταφέρεται στον κινηματογράφο με μία συναρπαστική περιπέτεια φαντασίας, ζωντανεύοντας τη διαχρονική μουσική με καθηλωτικές εικόνες, γερές δόσεις μαγείας και ένα θαυμαστό ταξίδι ανάμεσα σε δύο κόσμους.



Ο επίδοξος 17χρονος Τιμ (Τζακ Γουλφ) ονειρευόταν όλη του τη ζωή να πάει στο οικοτροφείο Mozart All Boys. Παρά τον ενθουσιασμό του που έγινε επιτέλους δεκτός, οι πρώτες μέρες του στη διάσημη σχολή δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν. Αντιμέτωπος με έναν εχθρικό διευθυντή, τις αγωνίες του πρώτου έρωτα και τη δυσκολία να βρει την αυθεντική του φωνή, ο Τιμ ανακαλύπτει ένα μυστικό πέρασμα: μια πύλη σε έναν παράλληλο κόσμο. Από εκεί παρασύρεται σε μια νέα πραγματικότητα και βυθίζεται στον κόσμο της όπερας του Μότσαρτ, Τον Μαγικό Αυλό, όπου η φαντασία δεν έχει όρια. Ωστόσο, το να ζει δύο ζωές έχει το τίμημά του και ο Tιμ κινδυνεύει να απογοητεύσει αυτούς που αγαπά. Πρέπει να διαλέξει, αλλά έχει μάθει αρκετά για να κάνει τη σωστή επιλογή;



Συγγραφέας Κατά Λάθος (A Little White Lie)

Ο άψογος Μάικλ Σάνον (Το Καταφύγιο) πρωταγωνιστεί σε μία απολαυστική και καυστική κωμωδία για τη φήμη και το σύνδρομο του απατεώνα. Το λαμπερό καστ συμπληρώνεται από τους Κέιτ Χάντσον (Σχεδόν Διάσημοι), Ντον Τζόνσον (Στα Μαχαίρια), Μ. Έμετ Γουόλς (Blade Runner) και Ζακ Μπραφ (Garden State).



Ένας διάσημος συγγραφέας με το όνομα Σράιβερ είναι προσκεκλημένος στο λογοτεχνικό φεστιβάλ που διοργανώνει ένα κολλέγιο. Όμως, η πρόσκληση έχει κατά λάθος παραδοθεί σε έναν κακότυχο μάστορα με το ίδιο επίθετο, ο οποίος δεν έχει πιάσει ποτέ βιβλίο στα χέρια του. Παρ' όλα αυτά, δέχεται την πρόσκληση και πηγαίνει στο φεστιβάλ, όπου τον καλωσορίζουν εγκάρδιοι θαυμαστές και άλλοι συγγραφείς. Ξεκινάει μάλιστα ένα ειδύλλιο με μία καθηγήτρια, μέχρι που εμφανίζεται ο πραγματικός συγγραφέας, που αποκαλύπτει την όλη απάτη.





Suzume

Η ταινία anime Suzume είναι η ιστορία ενηλικίωσης της 17χρονης Suzume, που λαμβάνει χώρα σε διάφορες χτυπημένες από την καταστροφή περιοχές της Ιαπωνίας, η οποία καλείται να κλείσει τις πόρτες που προκαλούν τον όλεθρο.

Το ταξίδι της Suzume ξεκινάει σε μία ήρεμη πόλη στο Kyushu, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, όταν συναντάει έναν νέο άνδρα που της λέει, «Ψάχνω μία πόρτα». Αυτό που βρίσκει η Suzume είναι μία μονή, φθαρμένη πόρτα, η οποία στέκεται μόνη της στη μέση ενός ερειπωμένου χώρου, σαν κάτι να την προστάτεψε απ' ό,τι ήταν αυτό που διέλυσε τα πάντα το χώρο. Σαν υπνωτισμένη από τη δύναμή της, η Suzume πάει να πιάσει το πόμολο… Πόρτες αρχίζουν να ανοίγουν η μία μετά την άλλη σε όλη την Ιαπωνία, αφανίζοντας όσους βρίσκονται κοντά. Η Suzume πρέπει να κλείσει αυτές τις πόρτες για να αποτρέψει τη μεγαλύτερη επικείμενη καταστροφή.



