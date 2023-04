Το Netflix ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τον Μέγα Αλέξανδρο

Το νέο πρότζεκτ του Netflix για τον Μέγα Αλέξανδρο θα περιλαμβάνει στοιχεία ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας.

To Netflix ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ με την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως αναφέρει αποκλειστικά δημοσίευμα του Deadline.



Το νέο ντοκιμαντέρ έρχεται σε συνέχεια των εκπομπών Τhe Last Czars και African Queens. Τώρα η συνδρομική υπηρεσία streaming, αναπτύσσει ένα νέο -και πολυδάπανο- πρότζεκτ για μια από τις θρυλικές προσωπικότητες της παγκόσμιες ιστορίας.



Για την ώρα το ντοκιμαντέρ φέρει τον προσωρινό τίτλο εργασίας Alexander the Great (Μέγας Αλέξανδρος).



Τα γυρίσματα ξεκίνησαν πέρσι στο Μαρόκο από ένα συνεργείο 100 ατόμων και showrunner της εκπομπής τον Τόνι Μίτσελ.



Σύμφωνα με το Deadline, το πρότζεκτ περιλαμβάνει στοιχεία ντοκιμαντέρ όσο και μυθοπλασίας.



Την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχουν αφηγηθεί όλα τα μεγάλα δίκτυα του πλανήτη, όπως το βρετανικό BBC ή το αμερικανικό PBS, οπότε μένει να δούμε πώς θα την προσεγγίσει ο «γίγαντας του streaming».



Διαβάστε επίσης





Το Βατικανό εναντίον της νέας ταινίας του Ράσελ Κρόου: «Αναξιόπιστη σπλατεριά»

Πρώτη ματιά στο ριάλιτι του Σιλβέστερ Σταλόνε: Ο σκληρός Rocky σε ρόλο γλυκού μπαμπά

House of the Dragon: Επιστροφή στο Westeros - Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 2ης σεζόν

H Τζένιφερ Λόπεζ είναι πληρωμένη δολοφόνος και μητέρα στη νέα ταινία του Netflix