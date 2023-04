Το Βατικανό εναντίον της νέας ταινίας του Ράσελ Κρόου: «Αναξιόπιστη σπλατεριά»

Με ανακοίνωσή του το Βατικανό χαρακτηρίζει ως αναξιόπιστα τα όσα παρουσιάζονται στη νέα ταινία του Ράσελ Κρόου με τίτλο «The Pope’s Exorcist».

Η νέα ταινία του Ράσελ Κρόου «The Pope’s Exorcist» έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις του Βατικανού.



Συγκεκριμένα, η Διεθνής Ένωση Εξορκιστών (IAE) του Βατικανού χαρακτηρίζει την ταινία ως «αναξιόπιστη σπλατεριά».

Στο τρέιλερ και στο διαφημιστικό υλικό, η ταινία ισχυρίζεται ότι «εμπνέεται από τα πραγματικά αρχεία του πατέρα Gabriele Amorth, Αρχιεξορκιστή του Βατικανού».

«Υπάρχει πραγματικά μια πραγματική θέση που ονομάζεται Αρχιεξορκιστής στο Βατικανό», εξήγησε ο Κρόου στο σημείωμα της παραγωγής. «Ο πατέρας Gabriele Amorth ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος που κατείχε αυτό το αξίωμα για 36 χρόνια και συμμετείχε σε δεκάδες χιλιάδες εξορκισμούς».

Ωστόσο, σε ανακοίνωσή της τον περασμένο μήνα, η IAE, την οποία ίδρυσε ο ίδιος ο Amorth το 1990, περιέγραψε την ταινία ως «αναξιόπιστο σπλάτερ σινεμά» (μέσω του The Guardian).

Στη δήλωση αναφέρεται ότι η πλοκή της ταινίας, η οποία περιλαμβάνει μια συνωμοσία του Βατικανού, εγείρει «απαράδεκτες αμφιβολίες» ως προς το ποιος είναι «ο πραγματικός εχθρός, ο διάβολος ή η εκκλησιαστική δύναμη».

«Το τελικό αποτέλεσμα είναι να εμφυσήσουμε την πεποίθηση ότι ο εξορκισμός είναι ένα αφύσικο, τερατώδες και τρομακτικό φαινόμενο, του οποίου ο μόνος πρωταγωνιστής είναι ο διάβολος και του οποίου οι βίαιες αντιδράσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεγάλη δυσκολία.

Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στο πλαίσιο του εξορκισμού που κάνει η Καθολική εκκλησία και στις οδηγίες που εκδίδει».



Η IAE ανακοίνωσε ότι η δήλωση δόθηκε στη δημοσιότητα ως απάντηση στο τρέιλερ και ότι θα σχολιάσει περαιτέρω μετά την κυκλοφορία της ταινίας τη Μεγάλη Παρασκευή (7 Απριλίου) των Καθολικών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε κάποια άλλη δήλωση.

Για την ιστορία, ο Amorth ήταν πρόεδρος της IAE μέχρι το 2000, ενώ πέθανε το 2016. Ισχυρίστηκε ότι είχε κάνει 160.000 εξορκισμούς στην καριέρα του.

Πριν από το θάνατό του το 2016, ο Amorth συμφώνησε να δώσει στον παραγωγό Michael Patrick Kaczmarek τα δικαιώματα για τα δύο απομνημονεύματά του - An Exorcist Tells His Story και An Exorcist: More Stories.

Στις σημειώσεις της παραγωγής του φιλμ, ο Kaczmarek αναφέρει: «Κατάφερα να τον πείσω [τον Amorth] ότι αν συνεργαζόταν μαζί μου θα προσπαθούσα να διασφαλίσω ότι η καθολικότητα θα διατηρηθεί στην ταινία – και ότι θα ήταν σεβαστό τόσο ως πρόσωπο όσο και η Εκκλησία και η θρησκευτική του τάξη».

Ο Kaczmarek σχολιάζει επίσης ότι «Οι συνεργάτες μου και εγώ τον παρουσιάζαμε πάντα ως τον Τζέιμς Μποντ των εξορκιστών… Ο ουρανός ήταν το όριο όσον αφορά τον αριθμό των ιστοριών που μπορούσαμε να πούμε».



