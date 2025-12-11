Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού: «Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία»

Με κύρια συνθήματα τα «Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία», «Όχι στις ανεμογεννήτριες» και «Αγώνας για Γη και Ελευθερία», πραγματοποιήθηκε σήμερα (11/12) πορεία στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού.

Στο κάλεσμα που πραγματοποίησαν συλλογικότητες και πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση των βουνών, τονίζεται μεταξύ άλλων πως «ενώνουμε τη φωνή μας με όσες και όσους αγωνίζονται για την υπεράσπιση του φυσικού κόσμου».

Από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο Θησείο, ξεκίνησε μαζική πορεία με ηχηρό μήνυμα ενάντια «στη λεηλασία των ενεργειακών εταιρειών» που φέρνουν «τα φωτοβολταϊκά, τα υδροηλεκτρικά, οι ανεμογεννήτριες».

Στην πορεία διαμαρτυρίας συμμετέχουν συλλογικότητες και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και ομοσπονδίες, όπως η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης, καθώς και αγρότες οι οποίοι κάνουν λόγο για πορεία που «συνδέεται άρρηκτα» με τον δικό τους μεγάλο αγώνα.