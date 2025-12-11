Κλήρωση Τζόκερ 11/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.100.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/12) η κλήρωση 3000 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 3, 12, 17, 22, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
