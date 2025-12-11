LIVE CHAT Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR: Η αποστολή των «πράσινων» στην Euroleague

Με δύο σημαντικές απουσίες ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Μιλάνο. Οι Τζέντι Οσμάν και Ρισόν Χολμς έμειναν στην Αθήνα και θα είναι εκτός για ένα ακόμη παιχνίδι. Οι δύο παίκτες του Τριφυλλιού ακολουθούσαν ατομικό πρόγραμμα στις τελευταίες προπονήσεις και τελικά κρίθηκε ότι δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν τους «πράσινους» στην αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός πάει στο Μιλάνο έχοντας ρεκόρ 9-5, ενώ η ιταλική ομάδα βρίσκεται στο 7-7. Οι «πράσινοι» είδαν τη Βαλένθια να βάζει τέλος στο νικηφόρο σερί τους μέσα στο Telekom Center Athens την προηγούμενη εβδομάδα και έχουν στόχο να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις και τα επιτυχή αποτελέσματα.

Σε αυτή την προσπάθεια θα έχουν και τη στήριξη του κόσμου τους, καθώς τουλάχιστον 2.000 φίλαθλοι του Τριφυλλιού αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες.

Όμως και η ιταλική ομάδα θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, καθώς ηττήθηκε στη Βιτόρια από την Μπασκόνια, με 88-78, για την 14η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός υπερέχει στην παραγωγικότητα με 88,7 πόντους μ.ο. ανά αγώνα, ενώ η Αρμάνι σημειώνει 84,1 μ.ο. ανά αγώνα. Οι «πράσινοι» δέχονται 85,6 πόντους μέσο όρο ενώ οι Ιταλοί 83,8 πόντους μ.ο.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το ματς:

