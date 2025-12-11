EuroLeague: Εκτός έδρας Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός, μεγάλο σερβικό ντέρμπι - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 15η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσουν την Αρμάνι (11/12, 21:30) την ίδια στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη για να κοντραριστούν με τη Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30).

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μονακό - Φενέρμπαχτσε και Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (12/12, 21:30).

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

21:05 Μακάμπι – Βιλερμπάν, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 Βαλένθια - Αναντολού Εφές, Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:45 Παρί – Ζάλγκιρις, Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου