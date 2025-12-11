EuroLeague: Εκτός έδρας Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός, μεγάλο σερβικό ντέρμπι - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague, στην οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 15η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός.
Οι «πράσινοι» βρίσκονται στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσουν την Αρμάνι (11/12, 21:30) την ίδια στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη για να κοντραριστούν με τη Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30).
Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μονακό - Φενέρμπαχτσε και Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (12/12, 21:30).
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου
- 21:05 Μακάμπι – Βιλερμπάν, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 21:30 Βαλένθια - Αναντολού Εφές, Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 21:45 Παρί – Ζάλγκιρις, Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου
- 18:00 Ντουμπάι – Μπάγερν, Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 20:30 Μονακό – Φενέρμπαχτσε, Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 21:30 Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:17 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τι είπαν Χριστοδουλίδης-Μητσοτάκης για το Κυπριακό
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ