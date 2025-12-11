EuroLeague: Εκτός έδρας Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός, μεγάλο σερβικό ντέρμπι - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague, στην οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας.

Newsbomb

EuroLeague: Εκτός έδρας Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός, μεγάλο σερβικό ντέρμπι - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 15η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Αρμάνι ΜιλάνοΠαναθηναϊκός AKTOR και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσουν την Αρμάνι (11/12, 21:30) την ίδια στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη για να κοντραριστούν με τη Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30).

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μονακό - Φενέρμπαχτσε και Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (12/12, 21:30).

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

  • 21:05 Μακάμπι – Βιλερμπάν, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
  • 21:30 Βαλένθια - Αναντολού Εφές, Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
  • 21:45 Παρί – Ζάλγκιρις, Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
  • 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

  • 18:00 Ντουμπάι – Μπάγερν, Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
  • 20:30 Μονακό – Φενέρμπαχτσε, Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 21:30 Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:10LIFESTYLE

Eurovision: Στον αέρα και η συμμετοχή της Πορτογαλίας - Σφοδρές αντιδράσεις για τη συμμετοχή Ισραήλ

16:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 27 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα  

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Πιερρακάκης ή Βαν Πέτεγκεμ: Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη ψηφοφορία - Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Eurogroup

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Φλώρινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη «Byron»

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Άλμα τρόμου: Αλεξίπτωτο σκάλωσε στο φτερό του αεροκάφους - Η κίνηση ματ του skydiver

16:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα για το Europa League

15:52ΚΟΣΜΟΣ

«Η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου» – Η ομιλία 11χρονου από την Ουκρανία που συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

15:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

IFFHS: Ο Παναθηναϊκός απειλεί τον Ολυμπιακό στην ετήσια παγκόσμια κατάταξη συλλόγων

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κομμάτι γέφυρας αποκολλήθηκε και έπεσε στον δρόμο - «Αν ήταν καλοκαίρι θα είχαμε θύματα»

15:46ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Εκτός έδρας Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός, μεγάλο σερβικό ντέρμπι - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας - Το νέο στέλεχος H3N2 έχει δυναμική πανδημίας

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε αυτοκίνητο λόγω βλάβης στον κινητήρα

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Το «χαμένο» μικροσκοπικό ρομπότ επέστρεψε από τα βάθη της Ανταρκτικής με εκπληκτικά δεδομένα

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» – Δραματική προειδοποίηση από τον γ.γ. του ΝΑΤΟ

15:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό και ο πρόεδρος βοηθάει σε αυτό»

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

15:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν στην Gazzetta dello Sport: «Αν πάμε στο Final-4 θα το κερδίσουμε»

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι είπαν Χριστοδουλίδης-Μητσοτάκης για το Κυπριακό

15:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ: Με Μάνταλο και Ελίασον το πλάνο του Νίκολιτς - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες προκλήσεις από «Φραπέ» στην εξεταστική: «Το υπόμνημα μου το έφτιαξε ένας ταξιτζής, έδειξα τα στοιχεία στον λαχανέμπορα!» - Δείτε live

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» – Δραματική προειδοποίηση από τον γ.γ. του ΝΑΤΟ

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Γιατί ο ανιψιός έδωσε την εντολή δολοφονίας του θείου του - Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη;

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας - Το νέο στέλεχος H3N2 έχει δυναμική πανδημίας

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Η σιδηρά σύμβουλος του Άσαντ που ήθελε να γίνει «Πρώτη Κυρία» : Τα παιχνίδια εξουσίας και ο ύποπτος θάνατος

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο: Η στιγμή που μηχανή παρασύρει τροχονόμο στην Αττική Οδό προσπαθώντας να ξεφύγει από μπλόκο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών: Αντιδρούν οι φοιτητές στη νέα ρύθμιση για υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό μετά το ν+2

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

14:43LIFESTYLE

Λίλι Κόλινς: Η αναφορά της πρωταγωνίστριας της σειράς «Emily In Paris» στον Κυριάκο Μητσοτάκη

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικός ο «Φραπές» στην Εξεταστική: Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για το αν... κέρδισε ποτέ το τζόκερ - Δείτε live

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα μηνύματα απάτης με δήθεν αποστολέα τον υπουργό Ανάπτυξης - Μεγάλη προσοχή

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο «φραπές» Γιώργος Ξυλούρης - «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση»

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Βαριά σκιά Επστάιν στη βασιλική οικογένεια της Σουηδίας - Αποκαλύψεις για συναντήσεις του με την πριγκίπισσα Σοφία

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η 20η Δεκέμβρη κρίνει τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικυκλώνα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ομόφωνα ένοχος ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς και στο Εφετείο - Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό για το έγκλημα στη Φολέγανδρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ