Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει με νέα τραγούδια και κινηματογραφικό ρόλο

Τα νέα τραγούδια της Σελίν Ντιόν βρίσκονται μέσα στο σάουντρακ της ταινίας «Love Again» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει με πέντε ολοκαίνουργια τραγούδια μετά την ανακοίνωσή της ότι διαγνώστηκε με το Σύνδρομο Άκαμπτου Σώματος (Stiff Person Syndrome).



Τα νέα της τραγούδια βρίσκονται στο σάουντρακ της ρομαντικής κομεντί «Love Again» στην οποία πρωταγωνιστεί και η ίδια η Ντιόν. Η ταινία βασίζεται σε μυθιστόρημα της Σοφία Κράμερ και πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 12 Μαΐου. Αυτός είναι ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος για την εμβληματική ερμηνεύτρια.

Σημειώνεται επίσης, ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούμε νέο υλικό από την Σελίν Ντιόν μετά το άλμπουμ «Courage» του 2019.



Το «Love Again» περιλαμβάνει 11 τραγούδια της τραγουδίστριας που ταιριάζουν απόλυτα με την ιστορία. Σε πρόσφατη συνέντευξή στο People Magazine , ο Σαμ Χιούαν είπε: «Η μουσική της Σελίν, με κάποιο τρόπο, φέρνει κοντά τον χαρακτήρα μου με εκείνον της Πριγιάνκα». Η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας πρόσθεσε πως το «Love Again» είναι «ο φόρος τιμής μας προς την Σελίν».



«Πέρασα υπέροχα γυρίζοντας αυτή την ταινία. Και έχοντας την τιμή να δουλέψω μαζί με καταπληκτικούς ηθοποιούς όπως τους Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας και Σαμ Χιούαν στην πρώτη μου κινηματογραφική απόπειρα είναι το μεγαλύτερο δώρο για μένα. Νομίζω πως η ιστορία της ταινίας είναι πολύ όμορφη κι ελπίζω να αρέσει στο κοινό, καθώς και τα τραγούδια που ακούγονται», έχει δηλώσει η Ντιόν.



Το σάουντρακ της ταινίας «Love Again» κυκλοφορεί από την Panik Records και Sony Music.

Το track list του «Love Again»



1. Love Again

2. I’ll Be

3. Waiting On You

4. Love Of My Life

5. The Gift

6. It’s All Coming Back To Me Now

7. Orpheus & Eurydice (Score from Love Again)

8. All By Myself

9. Where Does My Heart Beat Now

10. Celine Wisdom (Score from Love Again)

11. A New Day Has Come

12. Courage

13. That’s The Way It Is

14. Love Takes Courage (Score from Love Again)

