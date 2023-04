Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Κυκλοφορεί βιβλίο με τους 7 κανόνες του για τη ζωή

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κυκλοφορεί βιβλίο για τους επτά κανόνες της ζωής, με τίτλο «BE USEFUL: Seven Tools for Live».

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αποφάσισε να μοιραστεί κάποιες σκέψεις, τις οποίες οι θαυμαστές του θα μπορούν να διαβάσουν στο βιβλίο του «BE USEFUL: Seven Tools for Live».

Στο βιβλίο, όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση από τον εκδοτικό οίκο, Penguin Press από τον οποίο θα κυκλοφορήσει, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ παρουσιάζει τους επτά κανόνες του, οι οποίοι θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να βρει τον αληθινό σκοπό της ζωής.

«Ο σημαντικότερος bodybuilder του κόσμου. Ο πιο ακριβοπληρωμένος σταρ του κινηματογράφου στον κόσμο. Ο ηγέτης της έκτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο. Το ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο ακούγεται σαν αστείο. Αλλά αυτό δεν είναι αστείο. Είναι ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Και αυτό δεν συνέβη τυχαία» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται από τον εκδοτικό οίκο, η επιτυχία του Σβαρτσενέγκερ δεν ήταν τυχαία, αλλά μέρος μιας διαδικασίας.

«Ήταν αποτέλεσμα καθαρού οράματος, σφαιρικής σκέψης, σκληρής δουλειάς, άμεσης επικοινωνίας, διαλλακτικότητας στην επίλυση προβλημάτων, ευρύτητας πνεύματος, περιέργειας και δέσμευσης για ανταπόδοση» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Όλα αυτά καθοδηγήθηκαν από ένα μάθημα που του δίδαξε ο πατέρας του: να είσαι χρήσιμος. Καθώς ο Άρνολντ κατακτούσε κάθε βασίλειο στο οποίο έμπαινε, κράτησε τη ρήση του πατέρα του κοντά στην καρδιά του» επισημαίνεται.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ



