Netflix: Οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 24 έως τις 30 Απριλίου 2023.

Η δεύτερη σεζόν του Sweet Tooth και Η Νοσοκόμα, μια σειρά που βασίζεται σε αληθινή ιστορία, έρχονται στο Netflix την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου.



Επίσης, στις 26 του μήνα, θα είναι διαθέσιμη η έβδομη -και τελευταία- σεζόν του Workin' Moms.



Δείτε αναλυτικά τις νέες κυκλοφορίες:

Σειρές του Netflix

Εργαζόμενες Μητέρες: Σεζόν 7 (Workin' Moms: Season 7)

Κυκλοφορεί 26 Απριλίου

Στη συγκινητική τελευταία σεζόν, η Κέιτ κι οι φίλες της αναζητούν την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά το γέλιο βοηθά.

Love After Music

Κυκλοφορεί 26 Απριλίου

Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να ζει χωρίς αγάπη. Αυτή η βιογραφική σειρά παρακολουθεί τη ζωή και την καριέρα του εμβληματικού Αργεντίνου ροκ σταρ Φίτο Πάεζ.

Η Νοσοκόμα (The Nurse)

Κυκλοφορεί 27 Απριλίου



Μια νέα νοσοκόμα σ’ ένα νοσοκομείο υποψιάζεται ότι η επιθυμία μιας συναδέλφου της για προσοχή μπορεί να συνδέεται με μια σειρά θανάτων ασθενών. Από αληθινή ιστορία.



Πυγολαμπίδες: Σεζόν 2, Μέρος 2 (Firefly: Season 2 Part 2)

Κυκλοφορεί 27 Απριλίου

Για την Κέιτ και την Τάλι, δεν υπάρχει εμπόδιο που μπορεί να σταθεί στη φιλία τους. Υπάρχει, όμως, κάποιο λάθος που θα μπορούσε να τις χωρίσει για πάντα;

Sweet Tooth: Σεζόν 2 (Sweet Tooth: Season 2)

Κυκλοφορεί 27 Απριλίου

Όταν πέφτει στα χέρια των Τελευταίων Ανθρώπων, ένα ελαφο-αγόρι ονόματι Γκας προσπαθεί να βοηθήσει τους νέους του φίλους να αποδράσουν, προτού είναι αργά.



The Goldin Touch: Ο Βασιλιάς των Συλλεκτών (King of Collectibles: The Goldin Touch)

Κυκλοφορεί 28 Απριλίου

Ο Κεν Γκόλντιν και η ομάδα του πρωταγωνιστούν σ' αυτήν τη σειρά δράσης που διαδραματίζεται σε έναν οίκο δημοπρασιών με σπάνια συλλεκτικά είδη.

Ταινίες του Netflix

Φιλί, Φιλί! (Kiss, Kiss!)

Κυκλοφορεί 26 Απριλίου

Σίγουρος ότι μπορεί να ρίξει όποια θέλει, ένας επίμονος γυναικάς βάζει στο μάτι την ξεροκέφαλη αρραβωνιαστικά του γιου ενός φιλόδοξου πολιτικού.

The Awkward Weekend

Κυκλοφορεί 27 Απριλίου

Ένα σαββατοκύριακο αφιερωμένο στην τιμή του αποθανόντος φίλου τους παίρνει παράξενη τροπή, όταν ένας αιφνίδιος επισκέπτης ανάβει φωτιές σε μια άλλοτε δεμένη παρέα.

Κρυφή Ταυτότητα (AKA)

Κυκλοφορεί 28 Απριλίου

Η ηθική ενός ειδικού πράκτορα δοκιμάζεται, όταν διεισδύει σε ένα εγκληματικό συνδικάτο και έρχεται απρόσμενα κοντά με τον νεαρό γιο του αφεντικού.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

Sharkdog: Σεζόν 3 (Sharkdog: Season 3)

Κυκλοφορεί 27 Απριλίου

Ο Καρχαρέξ λατρεύει να είναι μέλος της οικογένειας του Μαξ, μα αναρωτιέται αν υπάρχουν άλλα Καρχαρέξ σαν κι αυτόν — και ξεκινά μια τρελή περιπέτεια για να το ανακαλύψει!



