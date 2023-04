Metallica - Νο1 μετά από 15 χρόνια στα βρετανικά charts

To «72 Seasons» είναι το νέο άλμπουμ των Metallica

To νέο άλμπουμ των Metallica, «72 Seasons» είναι το πιο εμπορικό άλμπουμ των τελευταίων ημερών στη Μεγάλη Βρετανία.

To «72 Seasons», το ολοκαίνουριο άλμπουμ των Metallica είναι το πιο εμπορικό άλμπουμ στην Αγγλία τις τελευταίες μέρες. Το θρυλικό συγκρότημα κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή των βρετανικών charts μετά από 15 χρόνια.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε στην πρώτη θέση των πωλήσεων στη Μεγάλη Βρετανία, σε τέσσερις μόλις ημέρες, ενώ παράλληλα έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές παγκοσμίως.



Αξίζει να σημεωθεί ότι το exclusive cinema listening party που έγινε σε επιλεγμένους κινηματογράφους ανά τον κόσμο, παρακολούθησαν 200.000 φαν παγκοσμίως.

Το «72 Seasons» είναι το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ των Metallica. Μέσα σε αυτό βρίσκονται τα ήδη γνωστά singles If Darkness Had A Son, Screaming Suicide και Lux AEterna.

Το άλμπουμ είναι σε παραγωγή των Greg Fidelman, Hetfield και Ulrich, συνολικής διαρκείας 77 λεπτών και περιλαμβάνει 12 κομμάτια.

Το tracklisting του 72 Seasons:

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata





Διαβάστε επίσης



«Power Trip»: To νέο φεστιβάλ με τους θρύλους της ροκ στην ίδια σκηνή

Metallica: Νέο άλμπουμ και μεγάλη παγκόσμια περιοδεία

Netflix: Οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου