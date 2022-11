Metallica: Νέο άλμπουμ και μεγάλη παγκόσμια περιοδεία

Ας ελπίσουμε ότι οι προσευχές των Ελλήνων φαν των Metallica θα εισακουστούν και θα τους δούμε ξανά live στη χώρα μας...

Οι Metallica ανακοίνωσαν τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου τους άλμπουμ το οποίο θα προωθήσουν με μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία που θα διαρκέσει δύο χρόνια!

Το 12ο στούντιο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος έχει τίτλο 72 Seasons και θα κυκλοφορήσει στις 14 Απριλίου του 2023, μέσω της δισκογραφικής τους Blackened Recordings.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 τραγούδια και είναι η πρώτη συλλογή με καινούριο υλικό έπειτα από το Hardwired… To Self-Destruct που κυκλοφόρησε το 2016. Το πρώτο δείγμα που έχουμε ακούσει από τη νέα τους δισκογραφική δουλειά είναι το single Lux Æterna.

Μιλώντας για τη σημασία του τίτλου του άλμπου, ο James Hetfield ανέφερε: «72 σεζόν. Τα πρώτα 18 χρόνια της ζωής μας που διαμορφώνουν τον αληθινό ή ψεύτικο εαυτό μας. Το νόημα του ποιοι είμαστε. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον μέρος είναι η συνεχής μελέτη αυτών των βασικών πεποιθήσεων και πώς επηρεάζει την αντίληψή μας για τον κόσμο σήμερα. Μεγάλο μέρος της εμπειρίας των ενήλικων εαυτών μας είναι η αναπαράσταση ή η αντίδραση σε αυτές τις παιδικές εμπειρίες. Αιχμάλωτοι της παιδικής ηλικίας ή απελευθέρωση από αυτά τα δεσμά που κουβαλάμε».



Η περιοδεία του συγκροτήματος θα πραγματοποιηθεί το 2023 και 2024 και το απίθανο σε αυτή είναι ότι οι Metallica θα παίζουν δύο μέρες σε κάθε πόλη που θα επισκέπτονται και μάλιστα παρουσιάζοντας διαφορετικό setlist την κάθε ημέρα! Η περιοδεία Μ72 θα περιλαμβάνει επίσης μια νέα τολμηρή σχεδίαση σκηνής η οποία θα βρίσκεται στο κέντρο του σταδίου, ενώ θα υπάρχει έκπτωση εισιτηρίων για τους φαν κάτω των 16 ετών. Ακόμα, ένα μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις των εισιτηρίων θα πηγαίνει στο ίδρυμα του συγκροτήματος, All Within My Hands.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 27 Απριλίου 2023 από το Άμστερνταμ και μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στους σταθμούς των Metallica. Aς ελπίσουμε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και να ξαναδούμε επιτέλους το αγαπημένο συγκρότημα και στη χώρα μας...





