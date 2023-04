Πολιτιστική ατζέντα: Η Χάρις Αλεξίου, ο Χοακίν Φίνιξ και το βιβλίο που κέρδισε τον Τσαφούλια

Τζωρτζίνα Ντούτση

28/04/2023 15:10

Ο Γιάννης Πάριος, ο κορυφαίος Έλληνας ερωτικός τραγουδιστής ανεβαίνει ξανά στη σκηνή για δύο αξέχαστες βραδιές, ενώ η σπουδαία ερμηνεύτρια και εξαιρετική -πλέον- ηθοποιός, Χάρις Αλεξίου, επιστρέφει ξανά στη -θεατρική- σκηνή σε παράσταση του Εθνικού με την υπογραφή Καραθάνου.



Οι φαν του New Wave και Pop ήχου, μην χάσετε live στην Αθήνα τον Marc Almond, ενώ οι φαν της electro dance σκηνής θα χορέψετε μέχρι τελικής πτώσεως με τους BICEP στο μεγάλο live show τους στο ΟΑΚΑ.



Οι φίλοι του κινηματογράφου θα απολαύσετε ακόμα μια μοναδική ερμηνεία του σπουδαίου Χοακίν Φίνιξ στην ταινία «Ο Μπο Φοβάται», ενώ οι θαυμαστές του Τόλκιν μπορούν να δουν ξανά την τελευταία ταινία της επικής τριλογίας του Πίτερ Τζάκσον «Lord of the Rings: The Return of the King Extended».



Οι βιβλιοφάγοι ήρθε η ώρα να διαβάσετε το μυθιστόρημα του Πάνου Δημάκη «Δεκαεπτά Κλωστές» που γίνεται τηλεοπτική σειρά από τον Σωτήρη Τσαφούλια για την Cosmote TV. Τα γυρίσματα μόλις ξεκίνησαν, ενώ η ιστορία βασίζεται πραγματικά γεγονότα.



Τέλος, την ημέρα της Πρωτομαγιάς, μικροί και μεγάλοι μπορούν να γιορτάσουν την Άνοιξη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με πλήθος εκδηλώσεων.





Μουσική

Γιάννης Πάριος, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος



Ο Γιάννης Πάριος έρχεται για δύο ξεχωριστές συναυλίες την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Απριλίου στο «Θέατρον» Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Ο κορυφαίος ερωτικός τραγουδιστής και συνθέτης θα χαρίσει στο κοινό δύο αξέχαστες βραδιές με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τη μακρά πορεία του.



Marc Almond, Christmas Theater



Ένας μεγάλος Βρετανός καλλιτέχνης που μετράει πάνω από 40 χρόνια καριέρας και έγινε σύμβολο του New Wave – Pop ήχου των δεκαετιών 80s – 90s, έρχεται στην Αθήνα στις 28 Απριλίου, στο Christmas Theater.

Η φωνή των περίφημων Soft Cell και των Marc and the Mambas, γιορτάζει μια λαμπρή καριέρα 40 ετών.



«Days of Pearly Spencer», «Tainted Love», «Something's Gotten Hold of my Heart», «A Lover Spurned», «I Feel Love», είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια που θα ακουστούν στο δυνατό live της Αθήνας.



Monika, Fuzz Club



Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία αγγλόφωνη κυκλοφορία της, η Monika επέστρεψε με το άλμπουμ «Proud» και την Παρασκευή 28 Απριλίου έρχεται στο Fuzz Club με ένα αμιγώς αγγλόφωνο πρόγραμμα.

Με αφετηρία το «Avatar» και σταθμούς σε πολλά τραγούδια από τον νέο δίσκο «Proud» και από τις τρεις ακόμα αγγλόφωνες κυκλοφορίες της, η Monika ετοιμάζει μαζί με την κλασική αυθεντική rock μπάντα της, με συνοδεία από έγχορδα και τρομπέτα, μια μοναδική συναυλία με δυνατό ήχο αλλά και τα σόλο τραγούδια της.

Θέατρο

Μια νύχτα στην Επίδαυρο, Θέατρο REX - Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη»



Νυχτερινή φάρσα, μεταφυσικό μιούζικαλ, τρελή κωμωδία; Τι είναι τέλος πάντων το Μια νύχτα στην Επίδαυρο, η νέα παράσταση του Νίκου Καραθάνου στο Εθνικό Θέατρο; «Μια γλίστρα είναι» λέει ο σκηνοθέτης «από τα ύψη στα τάρταρα».



Μετά το τέλος μιας σπουδαίας παράστασης, οι σπουδαίοι καλλιτέχνες παίζουν μια δεύτερη παράσταση, μεταξύ τους αυτή τη φορά. Αυτοθαυμάζονται, αλληλοαποθεώνονται, σκεπάζουν το σεμνό τερέτισμα των τζιτζικιών με τους δικούς τους εγωπαθείς λαρυγγισμούς, μπαίνουν λιμασμένοι σε μια πασίγνωστη ταβέρνα, ανακατεύονται με το προσωπικό, υποκλίνονται στους εαυτούς τους. Κι εκεί, ανάμεσα σε μπριζόλες, ψέματα και ιδρώτα, χυμάνε ο ένας πάνω στον άλλον σε ένα μακελειό χωρίς προηγούμενο που τους οδηγεί στον Κάτω Κόσμο με τη γεύση της τυρόπιτας στο στόμα.



Η παράσταση προτείνεται για θεατές άνω των 16 ετών.

Μια Νύχτα στην Επίδαυρο σε κείμενο Λένας Κιτσοπούλου και με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Χάρις Αλεξίου, Θανάσης Αλευράς, Βασιλική Δρίβα, Γιώργος Ζιάκας, Νίκος Καραθάνος, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Ιώ Λατουσάκη, Χρήστος Λούλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Ηλέκτρα-Αποστολία Μπαρούτα, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μπιτούνη, Βασίλη Παπαβασιλείου (*), Πάνος Παπαδόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Άγγελος Τριανταφύλλου, Γιώργος Φασουλάς, Δανάη-Αρσενία Φιλίδου, Λυδία Φωτοπούλου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη.

Μουσικοί επί σκηνής: Σοφία Ευκλείδου, Βασίλης Μαντζούκης, Κώστας Νικολόπουλος, Δημήτρης Τίγκας, Ελευθερία Τόγια

(*) Ο Βασίλης Παπαβασιλείου θα εμφανίζεται στις παραστάσεις των 20:30 κάθε Σάββατου & των 19:00 κάθε Κυριακής.

Ημέρες παράστασης: Τετάρτη έως Κυριακή

Σινεμά

Ο Μπο Φοβάται (Beau is Afraid)

Η ταινία είναι μια σουρεαλιστική κωμωδία τρόμου σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Άρι Άστερ. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο (αγνώριστος) Χοακίν Φίνιξ που υποδύεται, όπως αναφέρει και ο τίτλος, τον Μπο, έναν αγχωμένο άντρα που ξεκινάει μία περιπέτεια με σκοπό να φτάσει σε ένα σπίτι σουρεαλιστικής οδύσσειας μετά τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας του, ενώ θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τους μεγαλύτερους φόβους του στην περιπετειώδη διαδρομή του.



Ο φοβιτσιάρης Μπο Γουάσερμαν (Χοακίν Φοίνιξ) ζει μόνος του σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο, όπου κάθε στιγμή είναι ένας εφιάλτης. Επιρρεπής στις κρίσεις πανικού και την παράνοια, επισκέπτεται τον ψυχολόγο του (Στίβεν ΜακΚίνλεϊ Χέντερσον), που τον προετοιμάζει για την επικείμενη επίσκεψη στη μητέρα του (Πάτι ΛουΠον). Όμως, την παραμονή της αναχώρησης του Μπο επέρχεται το χάος και η ζωή του εκτροχιάζεται σε μία σουρεαλιστική καινούρια διάσταση. Μην μπορώντας να φτάσει στον προορισμό του και με τον κόσμο να έχει αποτρελαθεί, ο Μπο ταξιδεύει σε δρόμους που δεν είναι καταγεγραμμένοι σε κανένα χάρτη και αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τη ζωή του και τα ψέματα που έχει πει στους κοντινούς του ανθρώπους.



Στα Ίχνη του Δολοφόνου (To Catch a Killer)

Η Eleanor είναι μια αστυνομική ερευνήτρια που παλεύει με τους δαίμονες του παρελθόντος, όταν καλείται στην σκηνή ενός άγριου εγκλήματος- δουλειά ενός νέου και τρομακτικού μαζικού δολοφόνου. Η αστυνομία και το FBI θα εξαπολύσουν ένα απεγνωσμένο ανθρωποκυνηγητό σε όλη την χώρα που θα ανατρέπεται κάθε λεπτό εξαιτίας της απρόβλεπτης συμπεριφοράς του αινιγματικού δολοφόνου. Αν και αρκετά άπειρη, η Eleanor, εμπλέκεται όλο και περισσότερο με την υπόθεση καθώς τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της αντιλαμβάνονται ότι αυτή ίσως είναι η μόνη που μπορεί να «μπει» στο μυαλό αυτού του ατόμου και να το φέρει μπροστά στην δικαιοσύνη.



Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά (Lord of the Rings: The Return of the King Extended)

Στην τελευταία ταινία της επικής τριλογίας του Πίτερ Τζάκσον, ακολουθούμε τη διαδρομή του Φρόντο, του δαχτυλιδοκουβαλητή, και του αχώριστου φίλου του Σαμ. Οι δυο τους περιπλανιώνται σε δύσβατα μονοπάτια υπο την καθοδήγηση του μοχθηρού Γκόλουμ, με σκοπό να φτάσουν στο Βουνό του Χαμού, όπου θα καταστρέψουν το Ένα Δαχτυλίδι. Το Γκόλουμ αναδεικνύοντας και πάλι την κακιά φύση του, θα προδώσει τους δυο φίλους, οδηγώντας τους στη γιγαντιαία αράχνη Σέλομπ.



Ο Φρόντο, που θα έρθει μια ανάσα απο τον θάνατο, βρίσκεται πλέον στα χέρια των Ορκ, ενώ ο Σαμ, που τον νομίζει νεκρό, συνεχίζει μόνος του.



Ενώ η Σκοτεινιά της Μόρντορ απλώνεται απειλητικά στη Μέση-Γη, ο Άραγκορν αποκαλύπτεται οτι είναι ο χαμένος Βασιλιάς της Γκόντορ και ταξιδεύει προς τη Μίνας Τίριθ, μαζί με όσους έχουν απομείνει απο τη Συντροφιά, προκειμένου να υπερασπιστεί την αρχαία αυτή πόλη, μέχρι θανάτου.



Με το κλείσιμο της τριλογίας, ορίζονται και οι τύχες όλων των φυλών της Μέσης-Γης του Τόλκιν, του συγγραφέα που ήταν ένας απο τους θεμελιωτές της σύγχρονης φανταστικής λογοτεχνίας.

Βιβλίο

Δεκαεπτά Κλωστές, Πάνος Δημάκης



Το βιβλίο του Πάνου Δημάκη γίνεται τηλεοπτική σειρά από τον Σωτήρη Τσαφούλια για την Cosmote TV.

Το βιβλίο Δεκαεπτά Κλωστές κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική

Το αγριότερο άγνωστο έγκλημα της Ελλάδας.

Μια πραγματική ιστορία που συντάραξε τα Κύθηρα το 1909. Μια συναρπαστική κατάδυση στον ψυχισμό ενός ανθρώπου που είχε όσα ήθελε στη ζωή του, που βασιζόταν στην αποδοχή των γύρω του και τους το ανταπέδιδε απλόχερα. Όμως η ξαφνική απόρριψη, η συνεχιζόμενη αδικία εναντίον του και ένας ολόκληρος κόσμος που καταρρέει γύρω του τον στρέφουν ενάντια σε όλους και τον οδηγούν στο πιο ειδεχθές έγκλημα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα.

Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, για τη μοίρα και τα παιχνίδια που παίζει εναντίον μας, για τα αόρατα νήματα που ορίζουν τη ζωή μας αλλά και τη δύναμη που πρέπει να βρούμε για να την ορίσουμε εμείς οι ίδιοι. Για την ηθική μιας κοινωνίας που μπορεί να καταστρέψει ανθρώπινες ζωές στον βωμό της κανονικότητας της αγέλης, που βασίζεται στο κουτσομπολιό, την κριτική και την κακόβουλη τάση των ανθρώπων να αναζητούν εξιλαστήρια θύματα.

Παράλληλα, γι’ αυτή την ηθική που διαμορφώνει ο καθένας προσωπικά, όπως και ήρωας του βιβλίου, ο Καστελάνης, που τον οδηγεί στα ολέθρια αποτελέσματα απέναντι σε μια κοινωνία που τον αντιμάχεται.

Μην χάσετε...

Τη Δευτέρα 1η Μαΐου το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) γιορτάζει την Άνοιξη με μια μεγάλη γιορτή στο ανθισμένο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, μουσική, χορός, καγιάκ στο Κανάλι, δημιουργικά εργαστήρια ξεδιπλώνονται σε κάθε γωνιά του ΚΠΙΣΝ. Όλες οι εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.

Πρωτομαγιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Οι BICEP ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν ένα μεγάλο live show που θα θυμόμαστε για καιρό.

Οι κυρίαρχοι της παγκόσμιας dance σκηνής, BICEP, έρχονται για να μας «ταρακουνήσουν» με ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά live shows που έχουν γίνει ποτέ στην Αθήνα, στις 30 Απριλίου 2023, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ.

Ένας μουσικός μαραθώνιος 8 ωρών!

Μαζί τους στη σκηνή θα βρεθούν η περίφημη Romy των ΧΧ, από τα πολυαναμενόμενα acts της φετινής χρονιάς, η πρωτοποριακή Γαλλίδα Fantastic Twins με πρώτη εμφάνιση στη χώρα μας, ενώ τη βραδιά θα κλείσει το θρυλικό ντουέτο από τη Γλασκώβη, JD Twitch & JG Wilkes ή αλλιώς Optimo (Espacio), γνωστό για τα πιο εκλεκτικά και εκστατικά μεταμεσονύχτια σετ.





