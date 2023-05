Ορλάντο Μπλουμ: Τα «ψίχουλα» που πήρε για την τριλογία του «Lord of The Rings»

O Ορλάντο Μπλουμ αποκαλύπτει το ποσό που πήρε για τον ρόλο του και στις τρεις ταινίες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και λέει ότι θα ξαναέκανε ακόμα και με τα μισά λεφτά.

Είναι περιττό να αναφέρουμε ότι το Lord of The Rings (Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών) αποτελεί ένα από τα πιο εμπορικά franchise στην ιστορία του κινηματογράφου, αποφέροντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Αν αναλογιστεί κανείς και τα τηλεοπτικά spinoffs καθώς και όλη τη βιομηχανία που έχει στηθεί γύρω από την επική τριλογία του Πίτερ Τζάκσον, τότε δικαίως θα αναφωνήσει πως «τα λεφτά είναι πολλά, Άρη».



Παρ’ όλα αυτά, έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι ένας από τους σταρ της κινηματογραφικής τριλογίας του «Άρχοντα», δεν πληρώθηκε και τόσο καλά για τον (πρωταγωνιστικό) ρόλο του.



Ο λόγος για τον Ορλάντο Μπλουμ που έπαιξε τον Legolas, το ξανθό ξωτικό και δεινός τοξοβόλος, που αποτέλεσε ένα από τα εννιά μέλη της συντροφιάς του Δαχτυλιδιού.



Ο ηθοποιός που έγινε παγκόσμια γνωστός από τον ρόλο του Legolas στην πρώτη ταινία ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών του 2001, επανέλαβε τον ρόλο του στις ταινίες που ακολούθησαν: Οι Δύο Πύργοι (The Two Towers) και Η Επιστροφή του Βασιλιά (The Return of the King).



Για την ιστορία, και οι τρεις ταινίες μαζί, έχουν αποφέρει έσοδα που αγγίζουν τα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια! Μόνο η τρίτη ταινία, έχει ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια. Θυμίζουμε ότι η τριλογία κυκλοφόρησε και πάλι στα σινεμά σε extended version σημειώνοντας μάλιστα επιτυχία, όπερ σημαίνει, ότι το χρήμα συνεχίζει να μπαίνει ζεστό στα ταμεία του παγκόσμιου box office.



Άρα, τι ποσό μπήκε στην τσέπη του Μπλουμ; Σε συνέντευξη που έδωσε στον Howard Stern, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι μπήκε στο καστ της ταινίας όταν ήταν ένας άσημος ηθοποιός με ελάχιστη -αν όχι μηδενική- αναγνωρισιμότητα. Αυτό έφτανε και περίσσευε για να μην έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις για τον… μισθό του.



«Δεν πήρα τίποτα», αποκάλυψε στον Stern προτού αποκαλύψει ότι το ποσό που έγραφε η επιταγή που πήρε για τον ρόλο του ήταν… (κρατηθείτε) μόλις 175.000 δολάρια! Μάλιστα, αυτό το ποσό δεν αφορά τη συμμετοχή του σε μια μόνο ταινία, αλλά και στις τρεις συνολικά του Τζάκσον!

Και μπορεί να μην μπήκε ζεστό χρήμα στις τσέπες του, ωστόσο αναγνωρίζει ότι ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών τού χάρισε φήμη και του άνοιξε τις πόρτες του Χόλιγουντ. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μετέπειτα συμμετοχή του στις ταινίες Πειρατές της Καραϊβικής της Disney (ακόμα ένα «χρυσό» κινηματογραφικό franchise), δίπλα στον Τζόνι Ντεπ και φυσικά την επιστροφή του στη «Μέση Γη» για τις prequel ταινίες «Χόμπιτ».



«Άκου, ήταν το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου», παραδέχτηκε ο Μπλουμ. «Θα το έκανες ξανά, ακόμα και με τα μισά λεφτά», δηλώνει με ευγνωμοσύνη ο ηθοποιός.



Διαβάστε επίσης





Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά στα σινεμά

«Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»: Επιστροφή στη Μέση Γη με νέες ταινίες

Είναι επίσημο: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 2ης σεζόν του τηλεοπτικού «Lord of the Rings»