Ejekt Festival 2023: Αυτό είναι το πλήρες line-up του φεστιβάλ

Το Ejekt Festival θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού.

Το EJEKT Festival 2023 παρουσιάζει το πλήρες line-up του, με την ανακοίνωση δύο ακόμα έξοχων συγκροτημάτων: οι Warpaint και οι Goat Girl θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 2 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, μαζί με τους Florence And The Machine , Editors και Royal Arch.



Warpaint



Ο καλύτερος τρόπος να περιγράψεις τον ήχο των Warpaint είναι ότι η μουσική τους σε κυριεύει και σε βάζει σε ένα άχρονο, υπέροχο σύμπαν. Με το εξαιρετικό ντεμπούτο τους “The Fool” και τραγούδια όπως τα τραγούδια “Undertow” και “Billie Holliday”, οι Warpaint ξεκίνησαν εντυπωσιακά την πορεία τους και βρέθηκαν σε όλες τις σημαντικές λίστες με τους καλύτερους δίσκους του 2010. Το all-female συγκρότημα από την Καλιφόρνια είχε έναν εντελώς δικό του ήχο, με βάση το indie, το art-rock και την dreampop. Όχι τυχαία βρέθηκαν να μοιράζονται τη σκηνή με έξοχα ονόματα όπως οι Τhe ΧΧ και οι TV Οn Τhe Radio.



Η συνέχεια ήταν εξίσου εντυπωσιακή, με το ομώνυμο άλμπουμ του 2014 σε παραγωγή του “πολύ” Flood (U2, Depeche Mode, Nick Cave, κλπ) που μας προσέφερε ύμνους όπως τα “Love Is To Die” και “Disco//Very”. Το 2016 ακολούθησε το “Heads Up”, όπου εντάσσουν και την indietronica στο χαρμάνι τους, με καλύτερο σημείο το ξεχωριστό “New Song”. Το 2022 επέστρεψαν με το “Radiate Like This”, όντας ξανά σε μεγάλη φόρμα. Η εμφάνισή τους στο EJEKT 2023 θα είναι η πρώτη τους στην Ελλάδα.

Goat Girl

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα συγκροτηματα της Μεγάλης Βρετανίας, οι Goat Girl με τους δύο δίσκους τους έχουν δικαια καταφέρει να προκαλέσουν ντόρο γύρω από το όνομά τους. Όταν κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο τους σε παραγωγή του Dan Carey (Foals, Fontaines DC, Wetleg, κλπ) το 2018, όλα τα μέλη τους ήταν κάτω των 20 ετών κι όμως, μας προσέφερε έναν δίσκο που εντυπωσίασε τόσο για τον κοινωνικό σχολιασμό όσο και με την punk/goth/country αισθητική του. Το επόμενο βήμα τους, το “On All Fours” του 2021, ήταν απροσδόκητο, αλλά εξίσου επιτυχημένο, καθώς μας έδειξαν ότι μπορούν να κινηθούν σε διάφορα μουσικά είδη (indie-electronic, post-punk), διατηρώντας την φρεσκάδα και την ικανότητά τους να γράφουν εξαιρετικά τραγούδια, όπως το “Sad Cowboy”. Η εμφάνισή τους στο EJEKT 2023 θα είναι η πρώτη τους στην Ελλάδα.

Εισιτήρια

Προπώληση

Arena: 65 Ευρώ



VIP (Area B): 125 Ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τα www.viva.gr, Public, MediaMarkt και το υπολοιπο δικτυο της Viva.



Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Info: www.ejekt.gr

Διαβάστε επίσης





Οι Editors επιστρέφουν στην Ελλάδα για το Ejekt Festival 2023

Ejekt Festival 2023: Οι Florence and the Machine επιστρέφουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι!