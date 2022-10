Ejekt Festival 2023: Οι Florence and the Machine επιστρέφουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι!

Oι Florence and the Machine έρχονται στην Ελλάδα στις 2 Ιουλίου

Οι Florence and the Machine θα είναι οι headliners στο Ejekt Festival το ερχόμενο καλοκαίρι.

H πρώτη ανακοίνωση για ξένο όνομα που θα παίξει live στη χώρα μας το ερχόμενο καλοκαίρι είναι γεγονός και έρχεται από το Ejekt Festival.



Οι πολύ δημοφιλείς και στην Ελλάδα Florence + the Machine έρχονται στη σκηνή του Ejekt Festival στην Πλατεία Νερού στις 2 Ιουλίου 2023!



Η προπώληση των εισιτηρίων πρόκειται να ανοίξει αύριο Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι.



Πρόσφατα οι Florence + the Machine κυκλοφόρησαν το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Dance Fever.



Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μέσω των tracks του περιγράφει όλα όσα στερηθήκαμε εν μέσω lockdown.

Η τελευταία φορά που είδαμε την αγαπημένη μπάντα στη χώρα μας ήταν το 2019, έπειτα από 10 ολόκληρα χρόνια.



Η Florence και η μπάντα της έδωσαν δύο sold out εμφανίσεις στο Ηρώδειο κι άλλη μία στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου.



Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το line-up και το πρόγραμμα του Ejekt Festival.

Πληροφορίες εισιτηρίων



53 ευρώ (early bird), 56 ευρώ (Β φάση)

VIP 125 ευρώ (early bird)

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τα www.viva.gr, Public, MediaMarkt και το υπολοιπο δικτυο της Viva.

Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.





