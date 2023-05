«And Just Like That» μόλις μάθαμε πότε κυκλοφορεί η 2η σεζόν της σειράς

Η δεύτερη σεζόν της σειράς «And Just Like That» έρχεται τον Ιούνιο στο Max.

«And Just Like That», ανακοινώθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας για τη δεύτερη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του reboot του Sex and the City.



Μετά από 15 μήνες αναμονής, η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε πότε θα επιστρέψει η γνωστή γυναικοπαρέα της Νέας Υόρκης. Έτσι, η Carrie, η Miranda και η Charlotte επιστρέφουν στις 22 Ιουνίου 2023 στην ανανεωμένη streaming υπηρεσία Max (πρώην HBO Max).



Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Θυμίζουμε ότι τα ευχάριστα νέα μιας δεύτερης σεζόν ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο του 2022.



Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2022 ξεκίνησαν τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον επικεφαλής του HBO Max, το And Just Like That είναι η πιο επιτυχημένη πρωτότυπη σειρά της συνδρομητικής πλατφόρμας μέχρι σήμερα.



Σύμφωνα με το Digital Spy, ο τραγουδιστής Sam Smith πρόκειται να κάνει μια guest εμφάνιση σε επεισόδιο του νέου κύκλου, ενώ στο καστ θα δούμε και τον Tony Danza να επιστρέφει στον ρόλο του πατέρα της Che (Σάρα Ραμίρεζ).



Όπως και στην προηγούμενη σεζόν, οι φαν καλό θα είναι να μην ελπίζουν σε επιστροφή της Κιμ Κατραλ στον ρόλο της Samantha.



Επίσης, μετά από ένα και πλέον χρόνο έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε μια γεύση από τον νέο επερχόμενο κύκλο μέσω ενός σύντομου τρέιλερ, χωρίς βέβαια να αποκαλύπτει και πολλά για όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια.

Το τρέιλερ ξεκινά με την Carrie να λέει ότι «ό,τι κι αν συμβεί, μπορεί κανείς πάντα να περιμένει τους πιο στενούς φίλους του να είναι εκεί».





