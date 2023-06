10ο Φεστιβάλ Αρβανίτσας με Χαρούλη, Ζαμάνη: Πρόγραμμα και line-up

To Φεστιβάλ Δάσους της Αρβανίτσας, ένα από τα μεγαλύτερα κατασκηνωτικά φεστιβάλ της χώρας γιορτάζει φέτος 10 χρόνια.

Το Φεστιβάλ της Αρβανίτσας κλείνει φέτος τα 10 του χρόνια και μας καλεί στο καθιερωμένο ραντεβού του Ιουλίου, στην καρδιά του Ελικώνα.

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Κυριακίου διοργανώνει το 10ο Μουσικό Φεστιβάλ Δάσους, το μεγάλο, 3ήμερο φεστιβάλ ελληνικής μουσικής που πραγματοποιείται, όπως κάθε χρόνο, τον Ιούλιο, στo πανέμορφο οροπέδιο του Ελικώνα, σε υψόμετρο 1000 μέτρων, κάτω από τη φυσική σκιά των δέντρων.



Το line up του φετινού φεστιβάλ



Παρασκευή 14 ΙΟΥΛΙΟΥ



ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ

ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ

ΦΩΤΗΣ ΣΙΩΤΑΣ

ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC

THE MAGIC BUS



Σάββατο 15 ΙΟΥΛΙΟΥ



ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗ



Και παρουσιάζει ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΑΡΑΛΙΚΟΣ



ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ



SOCIAL WASTE

ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΕΤΑ

NOSORIOUS - TRAKOS | WHITE DRAGON | ON DECKS: EMPNE

BUBBLE BOBBLE

DYNASTY OF D



Όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος όσοι προμηθεύονται 3ήμερα εισιτήρια μπορούν να κατασκηνώσουν δωρεάν στο βουνό, σε μια τεράστια, εντυπωσιακής ομορφιάς έκταση, γεμάτη αιωνόβια έλατα.



Για τις μέρες του φεστιβάλ, ο χώρος εξοπλίζεται με τουαλέτες και ντουζιέρες, ενώ στήνονται και λειτουργούν εστιατόρια και καφέ, για την εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών και επισκεπτών.



Η περιοχή



Στο δάσος της Αρβανίτσας, η ανθρώπινη παρέμβαση είναι ελάχιστη.

Η περιοχή απέχει 5 λεπτά (7 χλμ.) μακριά από το Κυριάκι και 1,5 περίπου ώρα (125 χλμ) από την Αθήνα, ενώ οι παραλίες του Κορινθιακού κόλπου βρίσκονται σε απόσταση μόλις μισής ώρας με το αυτοκίνητο.



Ο Ε.Ο.Σ. Κυριακίου



Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κυριακίου είναι ένας εξαιρετικά δραστήριος και δυναμικός οργανισμός, που διοργανώνει πεζοπορίες και αναβάσεις σε βουνά και φαράγγια σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, διαδίδοντας την αγάπη για τη Φύση. Το φεστιβάλ το οραματίστηκε και το υλοποίησε στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αναδείξει την εξαιρετική ομορφιά της περιοχής. Και σήμερα, 12 χρόνια μετά, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα φεστιβαλικά γεγονότα του καλοκαιριού!



