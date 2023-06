James: Sold out η συναυλία τους στο Ηρώδειο τον Ιούλιο

Οι James, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, θα συμπράξουν στο Ηρώδειο, με συμφωνική ορχήστρα 22 ατόμων και χορωδία.

Ένα μήνα πριν τη συναυλία των James, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στις 10 Ιουλίου και τα εισιτήρια ήδη εξαντλήθηκαν.

Οι James, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, θα συμπράξουν με συμφωνική ορχήστρα 22 ατόμων και χορωδία για ένα setlist που θα περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές στιγμές από την έως τώρα πορεία τους.

Από το ξεκίνημά τους στις αρχές της δεκαετίας του ’80 στο Manchester, οι James ξεχώρισαν, βασιζόμενοι όχι μόνο στα φωνητικά του Tim Booth αλλά κυρίως στην διαμόρφωση μιας χαρακτηριστικής μουσικής ταυτότητας. Γρήγορα απέκτησαν ένα πολυπληθές φανατικό κοινό, κριτική αποδοχή αλλά και διάσημους φίλους, όπως ο Morrissey, o Johnny Marr και ο περίφημος Brian Eno που αργότερα έμελλε να αναλάβει την παραγωγή στις γνωστότερες κυκλοφορίες τους. Sit Down, Laid, she’s a Star, Sometimes, Senorita, Getting away with it (All Messed Up) είναι μόνο μερικές από τις επιτυχίες που κουβαλούν στις αποσκευές τους.

Οι βετεράνοι της μουσικής σκηνής του Manchester θα εμφανιστούν στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για να γιορτάσουν τα 40 χρόνια πορείας τους, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023.



Επίσης, την Τετάρτη 12 Ιουλίου οι James θα εμφανιστούν στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2023.



