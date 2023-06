Ο Mike Scott και οι Waterboys είναι στην Αθήνα: Τελευταίες λεπτομέρειες πριν τη συναυλία στο Ηρώδειο

Οι Waterboys θα παίξουν σήμερα, 22 Ιουνίου στο Ηρώδειο.

Ο Mike Scott και οι Waterboys βρέθηκαν χθες στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου και από εκεί πέταξαν στην Αθήνα. Κουβαλώντας ενθουσιασμό, αγάπη, καλή διάθεση και ... τόνους εξοπλισμού! Είναι έτοιμοι να προσφέρουν τη Μεγάλη Μουσική τους στο κοινό που θα βρεθεί σήμερα, 22 Ιουνίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

O Mike Scott στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου

Ο καιρός σήμερα



Η ΕΜΥ προβλέπει πως ο καιρός την Πέμπτη 22 Ιουνίου θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις 21.00 στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Έχουμε Νέα Σελήνη 3,6 ημερών και ο ουρανός, κάτω από την Ακρόπολη να είναι γεμάτος αστέρια.



Last Details



Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

The Waterboys on stage: 21:00



Ο Mike Scott και οι Waterboys προσκαλούν το κοινό σε μία μουσική γιορτή, όπου θα παρουσιάσουν κομμάτια από όλη την καριέρα τους! Δεν σταματούν να αναζητούν τον αρχαίο θεό Πάνα και να δημιουργούν μία μουσική μεθυστική, χαρούμενη και ζωηρή. Η μοναδική αυτή μπάντα που, με τη μελωδικότητα και τον λυρισμό της, σημάδεψε τις δεκαετίες του 80 και του 90 διεθνώς και γέννησε τον όρο Big Music, δικαιωματικά θα βρεθεί σήμερα για πρώτη φορά να παίζει μουσική κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης.



Το Ταμείο στον προαύλιο χώρο του Ηρωδείου την Πέμπτη 22/6 λειτουργεί: 10:00 - 21:30



Πληροφορίες Εισιτηρίων



Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες.



Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 35 ευρώ και φθάνουν τα 85 ευρώ. Συγκεκριμένα:



Κάτω Διάζωμα

VIP: 65 ευρώ | Ζώνη A: 56 ευρώ | Ζώνη B: 52 ευρώ | Ζώνη Γ: 45 ευρώ



Άνω Διάζωμα

Ζώνη Δ: 45 ευρώ | Ζώνη E: 42 ευρώ | Ζώνη ΣΤ: 35 ευρώ | Ζώνη G: 30 ευρώ



ΑμεΑ: 30 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 – 3). Τα εισιτήρια κοστίζουν 30 ευρώ. Το εισιτήριο των συνοδών κοστίζει 35 ευρώ. Κρατήσεις στο tameia@greekfestival.gr και στο τηλέφωνο 210 3221 897, Δε-Πα 10:00 - 17:00.



Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων



Δίκτυο viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Δίκτυο μεταπωλητών viva: Καταστήματα: Nova, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's



Κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info Point Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Συντάγματος

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 20:00 & Σάββατο 10:00-18:00



Τηλεφωνικό κέντρο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 | Τηλ: +30 2118008181

Σάββατο – Κυριακή: 10:00-18:00 Τηλ: +30 2103225109



ONLINE Booking: www.aefestival.gr



Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τους κανόνες που ισχύουν σε όλες τις παραστάσεις στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.



Δεν επιτρέπονται:



Η είσοδος στους χώρους μετά την έναρξη της παράστασης.

Η επιστροφή των εισιτηρίων

Το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών σε όλους τους χώρους διεξαγωγής παραστάσεων

Η φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση και μαγνητοσκόπηση

Η είσοδος σε παιδιά κάτω των 6 ετών σε όλους τους χώρους

Το φιλοδώρημα

Τα υποδήματα που προκαλούν φθορές στους ιστορικούς χώρους διεξαγωγής παραστάσεων (απαγορεύονται τα τακούνια σε Ηρώδειο, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου)



Για την είσοδό σας στους χώρους είναι απαραίτητη:

Η επίδειξη των εισιτηρίων σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων

η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και των απαραίτητων νόμιμα θεωρημένων δικαιολογητικών που πιστοποιούν την ιδιότητά σας, εάν έχετε επιλέξει εισιτήρια ειδικής εκπτωτικής/μειωμένης τιμής.

Η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων



Για την ομαλή, ασφαλή και ταχεία είσοδο στους χώρους των εκδηλώσεων συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση του κοινού.



