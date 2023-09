Μάιλι Σάιρους: Κάηκε το σπίτι της όταν γύριζε το «Black Mirror»

Η Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε ότι το σπίτι της κάηκε ολοσχερώς ενώ η ίδια βρισκόταν στα γυρίσματα του Black Mirror.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, που πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν του Black Mirror, Rachel, Jack and Ashley Too ως η φανταστική ποπ σταρ Ashley O, θυμήθηκε πώς το σπίτι της στο Μαλιμπού επηρεάστηκε από την πυρκαγιά στο Woolsey το 2018 ενώ εκείνη γύριζε το επεισόδιο στη Νότια Αφρική.

Στη σειρά Used To Be Young στο TikTok, η Σάιρους μοιράστηκε ένα «ανησυχητικό όραμα» που είχε για εκείνο το τραγικό περιστατικό και όπως έδειξε αργότερα η ζωή, βγήκε αληθινό.

«Δύο ή τρία χρόνια προτού συμβεί αυτό, δεν καταλάβαινα, αλλά είχα μια κρίση άγχους που συνδεόταν με ένα όραμα ότι θα με δέσουν σε ένα φορείο», είπε η Σάιρους. «Είχα αυτά τα όνειρα όποτε πήγαινα να εμφανιστώ κάπου».

«Νόμιζα ότι αυτό ήταν απλώς ένα ανησυχητικό όραμα που δεν είχε νόημα, αλλά στην πραγματικότητα, καθώς το σπίτι μου καιγόταν, ήμουν δεμένη σε ένα φορείο με τα χέρια μου κλειδωμένα με χειροπέδες».

Αργότερα στο κλιπ, η Σάιρους είπε: «Έμαθα ότι το σπίτι μου είχε καεί ολοσχερώς, ήταν την επόμενη μέρα», προτού παρουσιάσει ένα κλιπ της ως Ashley O ερμηνεύοντας το κομμάτι «On A Roll».

Η καταστροφική πυρκαγιά Woolsey του 2018 έκαψε εκτάσεις στο Λος Άντζελες και την κομητεία Ventura στην Καλιφόρνια, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και καταστρέφοντας περισσότερες από 1.600 κατασκευές.

Η Σάιρους, η οποία ζούσε με τον τότε σύντροφό της, Λίαμ Χέμσγουορθ, περιέγραψε τον εαυτό της ως «μια από τις τυχερές» παρά το γεγονός ότι το σπίτι της κάηκε στις φωτιές.

«Τα ζώα μου και η αγάπη της ζωής μου τα κατάφεραν με ασφάλεια και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή», έγραψε η Μάιλι στο Twitter. «Το σπίτι μου δεν υπάρχει πια, αλλά οι αναμνήσεις που μοιράζομαι με την οικογένεια και τους φίλους είναι δυνατές. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου έχουν απομείνει».

Το Black Mirror επέστρεψε πρόσφατα για την έκτη σεζόν του, με πρωταγωνιστές τους Aaron Paul, Salma Hayek, Josh Hartnett και Zazie Beetz.



Διαβάστε επίσης





Τρέις: «Θα ήμουν πιο πετυχημένος αν δεν είχα διάσημη οικογένεια», λέει ο αδερφός της Μάιλι Σάιρους

Μάιλι Σάιρους: Παρουσιάζει άγνωστες πτυχές της ζωής της μέσω TikTok, μετά το νέο τραγούδι

Η Μάιλι Σάιρους επιστρέφει με το συγκινητικό «Used To Be Young»