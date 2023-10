Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr: «Ταξιδεύουμε» στο διάστημα και πάμε σινεμά με 2 ευρώ

Τζωρτζίνα Ντούτση

20/10/2023 15:33

H πολυαναμενόμενη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, «Killers of the flower Moon» ήρθε επιτέλους στα ελληνικά σινεμά και μαζί της έρχεται και η Γιορτή του Σινεμά (26/10), με εισιτήριο 2 ευρώ για όλες τις προβολές ταινιών.



Μια μέρα πριν, η Imany επιστρέφει στη χώρα μας με τη συναυλία «Voodoo Cello».



Αν αγαπάτε τα εικαστικά και τις εκθέσεις, μην χάσετε το Platforms Project στην Τεχνόπολη, την ομαδική έκθεση «Γλώσσα Μυστική» (Βαρώτσος - Πανιάρας- Σόρογκας), στη Sianti Gallery και το «Life in Space» στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή



Οι λάτρεις της μπύρας, αξίζει να περάσουν μια βόλτα από το Beer Factory Festival στο Παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι.

Μουσική

Imany - Voodoo Cello, Christmas Theater



Μετά την εντυπωσιακά θερμή ανταπόκριση του ελληνικού κοινού το οποίο χειροκροτούσε και χόρευε όρθιο μέσα στη γεμάτη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών τον περσινό Μάιο, αλλά και τη συγκίνηση που προκάλεσαν τα λόγια της για το πώς η Ελλάδα συμβολίζει για εκείνη την αρχή της επιτυχίας της, η Imany επιστρέφει στη χώρα μας για μία και μοναδική συναυλία στο Christmas Theater. H μαγική φωνή της Ιmany που μας χάρισε επιτυχίες όπως το Don’t Be So Shy και το You Will Never Know, έρχεται στις 25 Οκτωβρίου με την εντυπωσιακή παράσταση «Voodoo Cello», βασισμένη στην τελευταία της δισκογραφική δουλειά με τον ίδιο τίτλο.



Epica, Floyd

Οι Epica στο Release Athens

Οι Epica επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μεγάλη βραδιά του συμφωνικού metal, την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023, στο Floyd. Μετά την απολαυστική εμφάνισή τους στο Release Athens 2022, οι σπουδαίοι Ολλανδοί έρχονται στο νέο μεγάλο venue της πόλης που θα βρίσκεται στον ολοκληρωτικά αναμορφωμένο και ανακατασκευασμένο χώρο της οδού Πειραιώς 117.

Θέατρο

Unfriend, θέατρο Νέος Ακάδημος

Οι ηθοποιοί της παράστασης Πάτροκλος Σκαφίδας

Η αριστουργηματική μαύρη κωμωδία «Unfriend», η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των τελευταίων χρόνων στο West End, παρουσιάζεται στο Νέο Ακάδημο, σε σκηνοθεσία Αντώνη Γαλέου και μουσική Σταμάτη Κραουνάκη. Με την Κατερίνα Διδασκάλου σε έναν κωμικό ρόλο έκπληξη, τη Βάσω Λασκαράκη η οποία επιστρέφει στη θεατρική σκηνή μετά από απουσία αρκετών ετών, και ένα επιτελείο γνωστών ταλαντούχων ηθοποιών, τους: Σόλων Τσούνη, Δημήτρη Κουρούμπαλη, Άρη Αντωνόπουλο, Γεωργία Μεσαρίτη. Μαζί τους, οι χαρισματικοί 12άχρονοι Μανώλης Γκίνης και Αμέρικο Μέλης από «Τα Καλύτερα μας Χρόνια»

Σινεμά

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού (Killers of the flower Moon)



Βασισμένη στο δημοφιλές ομότιτλο best-seller μυθιστόρημα του Ντέβιντ Γκραν, η ταινία «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» μάς μεταφέρει στην Οκλαχόμα της δεκαετίας του 1920 όπου τα μέλη της φυλής Οσέιτζ που είχε πλουτίσει λόγω του πετρελαίου που ανακαλύφθηκε στη γη τους αρχίζουν να δολοφονούνται το ένα μετά το άλλο. Οι κτηνώδεις αυτές δολοφονίες έμειναν στην Ιστορία ως Κράτος του Τρόμου.



Η νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε με τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέσι Πλέμονς, κ.ά.

Βιβλίο

Μικρή Ιστορία του Πολέμου, Τζέρεμυ Μπλακ



Ανά τους αιώνες ο πόλεμος δεν έπαψε να μετασχηματίζει βίαια την κοινωνική, την πολιτική και τη θρησκευτική ζωή των ανθρώπων. Κάθε κοινωνία και κουλτούρα σφυρηλατεί και ενισχύει μέσω των πολεμικών της αφηγήσεων ένα αίσθημα κοινού πεπρωμένου για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, και ο τρόπος με τον οποίο μια κοινότητα αντιλαμβάνεται μια σύγκρουση του παρελθόντος μπορεί να έχει βαθιές και τραγικές συνέπειες.



Ο Τζέρεμυ Μπλακ μελετά τον πόλεμο ως παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ως μια απλή αλληλουχία στρατιωτικών ηγετών, τακτικών μάχης ή βελτιώσεων στα όπλα. Προσφέρει μια εξαιρετικά περιεκτική επισκόπηση, που εκτείνεται από την Κίνα των Χαν ως την Ασσυρία, από τη Μεσοποταμία ως την Τροία, από την αυτοκρατορική Ρώμη ως τη ναπολεόντεια Γαλλία, από το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν ως την Ουκρανία.





Μικρή Ιστορία του Πολέμου του Τζέρεμυ Μπλακ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη

«Ο Τζέρεμυ Μπλακ κατάφερε να συμπυκνώσει ένα αχανές και πολύπλοκο θέμα σε ένα εξαιρετικά περιεκτικό και έγκυρο βιβλίο, που προσεγγίζει την παγκόσμια ιστορία, αποφεύγοντας τα κλισέ, που περιγράφει με πληρότητα την ποικιλομορφία του πολέμου, απ’ άκρη σ’ άκρη της ιστορίας της ανθρωπότητας», λέει ο καθηγητής Άντριου Ρόμπερτς, συγγραφέας του Churchill: Walking with Destiny.

Ο Τζέρεμυ Μπλακ (γενν. 1950) είναι ένας από τους πιο γνωστούς και πολυγραφότατους Άγγλους ιστορικούς της εποχής μας. Είναι καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ.

Μην χάσετε

Life in Space, Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή



Η έκθεση «Life in Space» (Η Ζωή στο Διάστημα), με περισσότερους από 4.000.000 επισκέπτες σε όλο τον κόσμο, έρχεται επιτέλους και στην Ελλάδα από τις 19 Οκτωβρίου (έως τις 15 Ιανουαρίου 2024) στο Ολυμπιακό Κέντρο στο Γουδή.

Aπό την έκθεση Life in Space

Μια έκθεση που γίνεται σε συνεργασία με το MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER της NASA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), το THE U.S. SPACE & ROCKET CENTER και το Space Camp του και τον Ιταλικό Διαστημικό Οργανισμό (ASI).

Σταυρός του Νότου



Η Γιάννα Βασιλείου έρχεται στον Σταυρό του Νότου Club για δύο Παρασκευές (27 Οκτωβρίου και 3 Νοεμβρίου), ενώ στον ίδιο χώρο θα βρίσκεται και η Νεφέλη Φασούλη τις Πέμπτες 26 Οκτωβρίου, 9 και 23 Νοεμβρίου.



Γιορτή του Σινεμά



Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει στις 26 Οκτωβρίου του 2023. Όλοι οι κινηματογράφοι θα έχουν εισιτήριο μόλις 2 ευρώ σε όλες τις προβολές ταινιών. Η τιμή αυτή αφορά σε όλες τις αίθουσες όπως και σε όλες τις προβολές ταινιών.



Γλώσσα Μυστική, ομαδική έκθεση Βαρώτσος - Πανιάρας- Σόρογκας, Sianti Gallery



Η Sianti Gallery την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 στις 19.30 εγκαινιάζει την ομαδική έκθεση των Κώστα Βαρώτσου, Κώστα Πανιάρα και Σωτήρη Σόρογκα με τίτλο «Γλώσσα Μυστική», η οποία συνοδεύεται από τον ομότιτλο κατάλογο. Την επιμέλεια έχει ο ιστορικός τέχνης, Γιώργος Μυλωνάς, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η παρέα αυτή των εικαστικών αναμφίβολα επηρεάζει την καλλιτεχνική παιδεία του τόπου, καθώς αποτελούν ξεχωριστά κεφάλαια στη σύγχρονη εικαστική μας παράδοση.

Ώρες λειτουργίας Sianti Gallery : Τρίτη - Πέμπτη- Παρασκευή 10:00-20:00, Τετάρτη 10:00-15:00, Σάββατο 10:00-16:00, Κυριακή και Δευτέρα κλειστά. Διάρκεια έκθεσης έως 18 Νοεμβρίου.



Platforms Project 2023, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων



Το Platforms Project συμπλήρωσε την πρώτη δεκαετία αδιάλειπτης παρουσίας στην Αθήνα και το γιορτάζει σε νέο χώρο, την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με ένα πλούσιο και διευρυμένο πρόγραμμα συμμετοχών: 56 εικαστικές πλατφόρμες από 24 χώρες με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες!



Για πρώτη φορά φέτος, το Platforms Project θα φιλοξενήσει ομάδες από το χώρο του θεάτρου, της μουσικής, της αρχιτεκτονικής και του design, επεκτείνοντας το διεθνές δίκτυο που έχει ήδη δημιουργηθεί την τελευταία 10ετία και από το οποίο έχουν προκύψει όχι μόνο διεθνείς συνεργασίες αλλά και σχέσεις φιλίας. Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2023 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.



Στο πλαίσιο του πρότζεκτ, οι Ginger Creepers Theater Band (Γρηγόρης Χατζάκης – Χρήστος Καπενής) θα παρουσιάσουν την εναλλακτική θεατρική συναυλία JINX. – performance εμπνευσμένη από την παραλογή Του Νεκρού αδερφού. Συμμετέχει ο Λουδοβίκος των Ανωγείων. (Πέμπτη 26.10.23 και Παρασκευή 27.10. 23 στις 22:00 – 23:00, κτίριο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»).

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, 18.00 – 22.30. Παρασκευή 27 Οκτωβρίου έως Κυριακή 29 Οκτωβρίου, 12.00 – 21.00.

Beer Factory Festival, Παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι



Για τρεις μέρες, 20, 21 & 22 Οκτωβρίου, το παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι μετατρέπεται σε ένα τεράστιο εργοστάσιο μπύρας! Στο Beer Factory Festival οι λάτρεις της μπύρας – και όχι μόνο- θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν δεκάδες ελληνικές ζυθοποιίες, να γευτούν γνωστές και σπάνιες ετικέτες μπύρας από όλη την Ελλάδα, να μάθουν όλα τα μυστικά και τις παραδόσεις γύρω από την μπύρα σε εξειδικευμένα workshops οικιακής ζυθοποιίας, γευσιγνωσίας, σερβιρίσματος της μπύρας και φυσικά να δοκιμάσουν την τεράστια ποικιλία λαχταριστών street food επιλογών του πλούσιου Street Food Market.





Μέρες & ώρες: 20, 21 & 22 Οκτωβρίου. Ωράριο: 12.00 – 00.00.



