Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ήθελε να αποβάλλει την αυστριακή προφορά του: «Μιλάει σαν ρομπότ»

Η φωνή του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ είναι από τις πιο χαρακτηριστικές και αναγνωρίσιμες στο Χόλιγουντ. Ωστόσο, ο Αυστριακής καταγωγής, 76χρονος σταρ ταινιών δράσης και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, προσπάθησε πολύ στα πρώτα χρόνια της καριέρας του για να αποβάλλει την αυστριακή, τραχιά προφορά του.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισης στο The Graham Norton Show για την προώθηση του νέου του βιβλίου, ο Σβαρτσενέγκερ θυμάται: «Είχα έναν Άγγλο δάσκαλο, έναν καθηγητική υποκριτικής, έναν δάσκαλο φωνητικής και έναν δάσκαλο αφαίρεσης προφοράς, ο οποίος έχει πεθάνει αλλιώς θα του ζητούσα τα χρήματά μου πίσω!».

Ο Σβαρτσενέγκερ έκανε τις πρώτες του κινηματογραφικές εμφανίσεις στη δεκαετία του '70. Τότε ήταν που προσπάθησε να απαλλαγεί από τη διάσημη αυστριακή προφορά του που πλέον θεωρείται σήμα κατατεθέν. «Η ουσία είναι ότι το δούλεψα», είπε ο σταρ του Terminator στην εκπομπή. «Θυμάμαι ότι έλεγε, "Λες πάντα s-ree. Είναι three (τρία), με T-H". Με έβαλε λοιπόν να πω, «Three thousand three hundred and thirty-three and one-third. Τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία και ένα τρίτο, με το T-H και όχι με το S».

Παρά τις προσπάθειες να χάσει την προφορά του, ο Σβαρτσενέγκερ αναγνώρισε ότι τελικά αυτή λειτούργησε υπέρ του. «Το αστείο ήταν όλα αυτά που έλεγαν, οι παραγωγοί του Χόλιγουντ, οι σκηνοθέτες και όλες οι ιδιοφυΐες, δηλαδή ότι θα ήταν εμπόδιο για μένα ώστε να γίνω πρωταγωνιστής, έγινε πλεονέκτημα!», είπε.

Συγκεκριμένα, ανέδειξε δύο από τις πρώτες του επιτυχίες. «Όταν έκανα τον Κόναν τον Βάρβαρο, ο Τζον Μίλιους, ο σκηνοθέτης, είπε στον Τύπο: "Αν δεν είχαμε τον Σβαρτσενέγκερ, θα έπρεπε να εφεύρουμε έναν", γιατί ήμουν ο μόνος που είχα τους μυς να παίξω αυτό τον χαρακτήρα έτσι όπως τον σχεδίασε ο Frank Frazetta και τον έγραψε ο Robert E. Howard», είπε ο ηθοποιός. «Στη συνέχεια, όταν έκανα το Terminator, ο Τζιμ Κάμερον είπε: "Αυτό που έκανε το Terminator να λειτουργήσει και να γίνει επιτυχία είναι επειδή ο Σβαρτσενέγκερ μιλάει σαν ρομπότ"».

