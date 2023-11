Μαρία Κάλλας: Η θρυλική παράσταση που έγινε ταινία

Η θρυλική παράσταση της Μαρίας Κάλλας στην Όπερα του Παρισιού για πρώτη φορά σε έγχρωμη 4K αποκατάσταση και Dolby Atmos, αποκλειστικά για τη μεγάλη οθόνη

Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, το μυθικό της ντεμπούτο στην Όπερα του Παρισιού, η θρυλική παράσταση που έδωσε για μία και μόνο βραδιά στις 19 Δεκεμβρίου του 1958 προκαλώντας ανεπανάληπτο παγκόσμιο θαυμασμό, παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε έγχρωμη 4K αποκατάσταση και Dolby Atmos, αποκλειστικά για τη μεγάλη οθόνη.

Από τη δημιουργική ομάδα της πολυβραβευμένης ταινίας «Maria by Callas». Σε σκηνοθεσία και παραγωγή του σπουδαίου Γάλλου σκηνοθέτη Tom Volf, που έχει εξελιχθεί στον σημαντικότερο συλλέκτη και ειδικό του έργου της Μαρίας Κάλλας παγκοσμίως, συμπαραγωγή και αποκατάσταση από τον Samuel Francois-Steininger και παγκόσμια διανομή από την Piece of Magic Entertainment.

Με τις μυθικές άριες της Κάλλας από τα έργα Νόρμα, Τροβατόρε, ο Κουρέας της Σεβίλλης και ολόκληρη τη Β’ πράξη από την Τόσκα.





Η ταινία πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης παρουσία των δημιουργών της, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και γοητεύοντας το κοινό της αιώνιας πόλης. Υψηλού συμβολισμού η παρουσία της στενής φίλης της Μαρίας Κάλλας Nadia Stancioff και της Cecilia Giorgio, κόρης του Tito Gobbi, συμπρωταγωνιστή της Μαρίας Κάλλας -ως θρυλικός Scarpia- στην Τόσκα εκείνης της μαγευτικής βραδιάς, οι οποίες έκαναν δηλώσεις φανερά συγκινημένες παρακολουθώντας την ιστορική προβολή.





Από σήμερα, η σπουδαία ταινία ταξιδεύει σε 40 και πλέον χώρες για να παρουσιαστεί σε περισσότερους από 1.000 κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Αυστραλίας, της Νότιας Ζηλανδίας και της Ιαπωνίας.

Στην Ελλάδα και την Κύπρο η ταινία θα προβληθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου σε επιλεγμένους κινηματογράφους.

Πάρτε μια γεύση της έγχρωμης μαγείας με το εντυπωσιακό τρέιλερ

Eνημερωθείτε για όλες τις παγκόσμιες ημερομηνίες προβολήςγια να εξασφαλίσετε τα εισιτήριά σας σε Ελλάδα και Κύπρο.

CALLAS – PARIS, 1958

Στην επέτειο των εκατό χρόνων από τη γέννηση της μεγάλης σοπράνο, η Volf Productions και η Composite Films ανακοινώνουν ότι μια από τις σπουδαιότερες κινηματογραφημένες ερμηνείες της Μαρίας Κάλλας, όλων των εποχών, έχει πλέον αποκατασταθεί σχολαστικά από τις αρχικές μπομπίνες σε χρώμα, ανάλυση 4Κ και ήχο Surround Dolby Atmos και προορίζεται για τη μεγάλη οθόνη με τον τίτλο «CALLAS- PARIS, 1958».

Μόλις επιλέχθηκε στην κατηγορία «History of Cinema» για να προβληθεί ως ειδική προβολή στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, το «CALLAS - PARIS, 1958» αποτελεί το τελευταίο δημιούργημα πίσω από το βραβευμένο και αναγνωρισμένο από τους κριτικούς ντοκιμαντέρ Maria By Callas (2017) και διανέμεται παγκοσμίως από την Piece of Magic Entertainment.

Η πρόσφατα αποκατεστημένη ταινία για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου έγχρωμη, θα λάβει παγκόσμια αποκλειστική κινηματογραφική προβολή, που θα κυκλοφορήσει μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2023. Στην Ελλάδα και την Κύπρο στις 2 & 3 Δεκεμβρίου.

Η Μαρία Κάλλας υπήρξε αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα είδωλα της εποχής της, λαμβάνοντας περισσότερες δημοσιότητα ακόμα και από τη Μέριλιν Μονρόε ή την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, και εξακολουθεί φυσικά να γοητεύει τους λάτρεις της μουσικής μέχρι και σήμερα, οι οποίοι συγκλονίζονται από την τραγική ζωή της παράλληλα με την πρωτοφανή τεχνική και συναισθηματική δεξιοτεχνία των ερμηνειών της. Αυτό το κινηματογραφικό αριστούργημα αποτίει φόρο τιμής στη διαρκή επίδραση ενός μουσικού θρύλου, που θεωρείται «η φωνή του 20ού αιώνα», προσκαλώντας τους εκλεκτούς θαυμαστές της αλλά και τις νέες γενιές να βιώσουν τη μαγεία αυτής της ιστορικής στιγμής, τώρα, όμορφα αποκατεστημένη από πρόσφατα ανακαλυφθείσες αυθεντικές μπομπίνες, για να γιορτάσει την εκατονταετή επέτειο της.

CALLAS - ΠΑΡΙΣΙ, 1958 - Μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Η Μαρία Κάλλας, η πεμπτουσία της ντίβας και η σημαντικότερη προσωπικότητα της όπερας στον 20ό αιώνα, έκανε το ντεμπούτο της στην πόλη του φωτός, με αυτή τη θρυλική παράσταση στην πολυτελή Όπερα του Παρισιού στις 19 Δεκεμβρίου 1958, για μία μόνο βραδιά.

Ήταν ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό γεγονός παγκοσμίως, καθώς παρευρέθηκα μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Γαλλίας René Coty, ο Jean Cocteau, ο Δούκας και η Δούκισσα του Windsor, ο Charlie Chaplin, η Brigitte Bardot και πολλοί άλλοι. Η Κάλλας εμφανίστηκε στην δημοφιλή σκηνή φορώντας την πιο κομψή της υψηλή ραπτική και κοσμήματα αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Ξεκίνησε με τον χαρακτηριστικό της ρόλο, το "Casta diva" της Νόρμα, ακολουθούμενη από τη στοιχειωμένη σκηνή του "Miserere" από τον Τροβατόρε, πριν ελαφρύνει τη διάθεση με το σκανδαλώδες "Una voce poco fa" από τον Κουρέα της Σεβίλλης. Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε στο δεύτερο μέρος με την πλήρως σκηνοθετημένη παράσταση της Β’ Πράξης της Tosca.

Το ρεπερτόριο αυτής της παράστασης αναδεικνύει το μέγεθος και τις απεριόριστες διαστάσεις της Κάλλας, τόσο φωνητικά, όσο και υποκριτικά.

Διαθέσιμη για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου έγχρωμη και σε 4K Ultra HD - σχολαστικά αποκατεστημένη από τις πρόσφατα ανακαλυφθείσες αρχικές μπομπίνες 16mm και μια πρόσφατα ανακαλυφθείσα πηγή ήχου - αυτή είναι μια ευκαιρία να βιώσετε αυτή την ιστορική παράσταση, όπως ποτέ άλλοτε.

Αυτή η οπτική αποκατάσταση της ταινίας είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Ο ήχος Dolby Atmos, εξίσου πολύτιμος, έχει αποκατασταθεί με τρομερή φροντίδα, αντλώντας απευθείας από τα προσωπικά αρχεία της Μαρίας Κάλλας. Κάθε νότα, κάθε απόχρωση της απαράμιλλης φωνής της έχει διατηρηθεί για τις επόμενες γενιές. Η επίπονη μίξη του ήχου και το mastering ανατέθηκαν στα εξειδικευμένα χέρια των Miraval Studios, διασφαλίζοντας ότι η ακουστική εμπειρία είναι εξίσου συναρπαστική με την οπτική.

Ο Tom Volf, σκηνοθέτης και παραγωγός του «CALLAS - PARIS, 1958», σχολιάζει: "Το 2021, σε ένα υπόγειο στην Αθήνα, έκανα μια απίστευτη ανακάλυψη - τις αυθεντικές μπομπίνες ταινιών μιας ιστορικής παράστασης: το ντεμπούτο της Μαρίας Κάλλας στο Παρίσι. Μετά από χρόνια εργασιών αποκατάστασης, είναι τιμή μου να παρουσιάζω αυτή την ταινία όχι μόνο επειδή είναι η πρώτη φορά που το κοινό θα δει μια έγχρωμη παράσταση της Μαρίας Κάλλας, αλλά και επειδή δίνει σε όλους μας την ευκαιρία να βιώσουμε πώς ήταν να βρισκόμαστε σε εκείνη την Όπερα το 1958 και να περνάμε τη νύχτα με τη μεγαλύτερη τραγουδίστρια όπερας όλων των εποχών".

Ο Samuel Francois-Steininger, παραγωγός του CALLAS - PARIS, 1958 αναφέρει: "Ασχολούμαι με την αποκατάσταση και τον χρωματισμό ταινιών για πάνω από δεκαπέντε χρόνια και έφερα όλη αυτή την εμπειρία σε αυτό το έργο. Δουλέψαμε ακούραστα για να δημιουργήσουμε μια τέλεια απόδοση που επιτρέπει στο κοινό να βυθιστεί πλήρως στο μοναδικό και ιδιαίτερο ταλέντο που υπήρξε η Μαρία Κάλλας".

Ο διευθύνων σύμβουλος της Piece of Magic Entertainment, Caspar Nadaud, προσθέτει: "Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων της Μαρίας Κάλλας από τη μεγάλη οθόνη. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το κοινό σε όλο τον κόσμο θα μπορέσει να απολαύσει την Κάλλας έγχρωμη και σε Dolby Atmos στους κινηματογράφους, να ερμηνεύει ένα από τα πιο εμβληματικά και αναγνωρισμένα ρεσιτάλ της. Είμαι υπερήφανος που η Piece of Magic συνεργάζεται με τον Tom Volf και τον Samuel François-Steininger σε αυτό το έργο και που θα προσφέρουμε, μαζί με τους συνεργαζόμενους σε κάθε πόλη κινηματογράφους, το CALLAS - PARIS, 1958 στο κινηματογραφικό κοινό σε όλο τον κόσμο".

