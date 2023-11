Οι νέες ταινίες στα σινεμά έχουν άρωμα γυναίκας

The Marvels

Οι νέες ταινίες που βλέπουμε στα σινεμά την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου.

Στην πλειοψηφία τους, οι νέες ταινίες που έρχονται στα σινεμά αυτή την εβδομάδα, είναι γυναικεία υπόθεση.



H Marvel επιστρατεύει την Captain Marvel, στη νέα της ταινία, ενώ η βραβευμένη με Όσκαρ Χίλαρι Σουάνκ επιστρέφει με το «The Good Mother» και η Ζιλιέτ Μπινός μάς ανοίγει την όρεξη στη βραβευμένη ταινία «Στη Φωτιά». Στην «Αδελφότητα της Καπνιστής Σάουνας» οι γυναίκες εξομολογούνται και στο «The Royal Hotel» δύο κολλητές φίλες μπαίνουν σε μπελάδες.



Μην χάσετε την επανέκδοση του κλασικού πια, «Chinatown» του Ρόμαν Πολάνσκι.

The Marvels

Στην ταινία The Marvels των Marvel Studios, η Carol Denvers (Captain Marvel) έχει επανακτήσει την ταυτότητά της από τους τυραννικούς Kree και έχει πάρει και την εκδίκησή της από την Υπέρτατη Νοημοσύνη. Αλλά οι επιπτώσεις των πράξεων την έχουν φορτώσει με μεγάλες ευθύνες. Όταν τα καθήκοντα της την οδηγούν σε μία ανωμαλία στο γαλαξία που συνδέεται με τους Kree, οι δυνάμεις της μπερδεύονται με αυτές της μεγαλύτερης θαυμάστρια της, Kamala Khan, γνωστής κι ως Ms. Marvel, αλλά και της ανιψιάς της, Captain Monica Rambeau, αστροναύτη για την S.A.B.E.R. Αυτή η απρόσμενη ομάδα, ως “The Marvels”, θα μάθει να δουλεύει μαζί, σε αρμονία, με στόχο τη σωτηρία του σύμπαντος.

Στη Φωτιά (La Passion de Dodin Bouffant)

Η Ζιλιέτ Μπινός και ο Μπενουά Μαζιμέλ μαγειρεύουν ένα θεσπέσιο κινηματογραφικό κέρασμα για καρδιά και μυαλό που θα σας αφήσει με μια υπέροχη επίγευση.



Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών και επίσημη υποψηφιότητα της Γαλλίας για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας.





Μια Μητέρα Εκδικείται (The Good Mother)

Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ Χίλαρι Σουάνκ (Million Dollar Baby) πρωταγωνιστεί σε μία δραματική και αποκαλυπτική ιστορία για το πένθος και την απώλεια με φόντο τον υπόκοσμο σε μία μικρή αμερικάνικη πόλη. To καστ συμπληρώνουν οι Ολίβια Κουκ (Ήχος από μέταλλο) και Τζακ Ρέινο (Μεσοκαλόκαιρο).



Μετά τον φόνο του αποξενωμένου γιου της, μία δημοσιογράφος (Χίλαρι Σουάνκ) συνεργάζεται με την έγκυο κοπέλα του (Ολίβια Κουκ ) για να εντοπίσουν αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του. Οι δυο τους θα αντιμετωπίσουν ένα κρυφό κύκλωμα ναρκωτικών και διαφθοράς και θα αποκαλύψουν ένα ακόμα πιο σκοτεινό μυστικό.

The Royal Hotel

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η ταινία ακολουθεί τις κολλητές φίλες Χάνα και Λιβ που ταξιδεύουν στην Αυστραλία και πιάνουν μία προσωρινή δουλειά στο μπαρ του ξενοδοχείου «The Royal Hotel» σε μια απομονωμένη πόλη. Όταν όμως τα αστεία και η συμπεριφορά των θαμώνων ξεπεράσουν τα όρια, οι δύο κοπέλες θα βρεθούν εγκλωβισμένες σε μια ανησυχητική κατάσταση που ξεφεύγει όλο και περισσότερο από τον έλεγχό τους.





Η Αδελφότητα της Καπνιστής Σάουνας (Smoke Sauna Sisterhood)

Στο σκοτάδι της σάουνας, γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και προσωπικοτήτων, μοιράζονται κρυμμένα μυστικά και προσωπικές ιστορίες για όσα βιώνει η ψυχή και το σώμα τους στο πέρασμα του χρόνου. Οι γυναίκες σε μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και συντροφικότητας, γελούν, δακρύζουν, απελευθερώνονται και, ακολουθώντας την αρχαία παράδοση της σάουνας καπνού, εξαγνίζονται, ξαναβρίσκοντας τη δύναμή τους.





American Carnage

Τα παιδιά των μεταναστών οδηγούνται στο κρατητήριο, όταν ο συντηρητικός Κυβερνήτης της Πολιτείας εκδίδει μια εκτελεστική διαταγή σύλληψής τους. Όμως, ο Εισαγγελέας θα τους δώσει μια εναλλακτική λύση για να γλιτώσουν τη φυλακή: όλες οι κατηγορίες εναντίον τους θα καταπέσουν, εάν συναινέσουν στην παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους που φιλοξενούνται σε έναν Οίκο Ευγηρίας. Οι νεαροί και οι κοπέλες αναγκάζονται να συμφωνήσουν, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν πως κάτι δεν πάει καθόλου καλά σ’ αυτό το παράξενο Γηροκομείο, όπου συμβαίνουν σημεία και τέρατα…





Arte Povera

Το "Arte Povera - The Documentary" είναι ένα ντοκιμαντέρ που απαθανατίζει την διαδικασία δημιουργίας του ομώνυμου μουσικού album "Arte Povera" το οποίο σκηνοθετήθηκε και παράχθηκε από τον Beats Pliz (aka Φώτη Γεωργιάδη). Την εποχή που η rap μουσική είναι το νουμερο 1 είδος μουσικής στην Ελλάδα σπάζοντας όλα τα ρεκόρ στα charts και τις μουσικές πλατφόρμες, ο μουσικός παραγωγός-συνθέτης και σκηνοθέτης κάποιων από των μεγαλύτερων rap music videos και επιτυχιών στην Ελλάδα, Beats Pliz, αποφασίζει να παράξει έναν δίσκο album όπου θα συνδυάζει δύο τελείως διαφορετικά είδη μουσικής, αυτά της κλασικής συμφωνικής μουσικής και του rap. Έτσι, συνθέτει original κομμάτια συμφωνικής μουσικής, ταξιδεύει σε 3 διαφορετικά στούντιο της Ευρώπης για να τα ηχογραφήσει από ορχήστρες ανωτάτου επιπέδου, τα μετατρέπει σε rap beats και επιστρατεύει τους δημοφιλέστερους rap artists στην Ελλάδα, (μεταξύ των οποίων οι BLOODY HAWK, DANI GAMBINO, ΕΘΙΣΜΟΣ, HAWK, ΛΕΞ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ, ΣΑΝΤΑΜ, VLOSPA, WANG) να ραπάρουν πάνω σε αυτά. Έχοντας μαζί του μία κάμερα, απαθανατίζει την κάθε του στιγμή σε όλη αυτή την διαδικασία, με την διεξαγωγή της ηχογράφησης των συμφωνικών ορχηστρών, τις στιγμές παραγωγής των κομματιών μαζί με τους ραππερς με αρκετό behind the scenes υλικό, την επεξήγηση όλου του οράματος του καθώς και πολλών clips που θυμίζουν εκκεντρικά Ευρωπαϊκά music videos.





Ο Μικρός Νικόλας: Τι Περιμένουμε για να Είμαστε Ευτυχισμένοι; (Le Petit Nicolas: Qu’est-ce qu’on Attend Pour Etre Heureux? )

Σκυμμένοι πάνω από ένα λευκό χαρτί κάπου ανάμεσα στη Μονμάρτρη και το Σεν Ζερμέν, ο Jean-Jacques Sempé και ο René Goscinny δίνουν πνοή σε ένα σκανταλιάρικο αγόρι, τον μικρό Νικόλα. Μία επεισοδιακή ζωή γεμάτη παιχνίδι, φίλους, καλαμπούρια, τιμωρίες, πολύτιμα μαθήματα και διαφωνίες απλώνεται μπροστά στον Μικρό Νικόλα. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, το παιχνιδιάρικο αγόρι τρυπώνει στο στούντιο των δημιουργών του και μαθαίνει για τη γνωριμία και τη φιλία τους, αλλά και για τα παιδικά τους χρόνια.





