Μόνικα Μπελούτσι: Τι έφαγε η Ιταλίδα σταρ στη Θεσσαλονίκη - Ο πολίτικος χαλβάς και ο ταραμάς

(Photo by Elianto/Mondadori Portfolio via Getty Images)

Η Μόνικα Μπελούτσι τιμήθηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - Η Ιταλίδα σταρ που λατρεύει τη χώρα μας είχε την ευκαιρία να γευτεί την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα

Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς της στον κινηματογράφο απένειμε το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στη σπουδαία Ιταλίδα ηθοποιό Μόνικα Μπελούτσι.

Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε πριν την προβολή της Μαλένα, της ταινίας που εκτόξευσε την καριέρα της Μόνικα Μπελούτσι, άνοιξε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης.



«Σήμερα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τιμά μία σπουδαία ηθοποιό, η οποία εδώ και 30 χρόνια κατέχει ξεχωριστή θέση στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Ξεκινώντας από τις ταινίες της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Ιταλίας, έγινε πολύ γρήγορα διάσημη ερμηνεύοντας ρόλους και στα αγγλικά και στα γαλλικά, σε ταινίες όπως ο Δράκουλας του Φράνσις Φορντ Κόπολα, το Διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης (L’appartement), το Βασικός ύποπτος για φόνο (Under suspicion), Η αδελφότητα των λύκων (Le pacte des loups), το Αστερίξ και Οβελίξ: Επιχείρηση Κλεοπάτρα και βέβαια την εμβληματική Μαλένα του Τζιουζέπε Τορνατόρε που θα δούμε σε λίγο. Σε αυτό το υπόδειγμα κινηματογράφου εποχής, το οποίο ξεδιπλώνει τις πιο σκοτεινές πτυχές της ευρωπαϊκής ιστορίας, η Μόνικα Μπελούτσι παραδίδει μια μνημειώδη ερμηνεία, πλάθοντας έναν ατρόμητο, πολυεπίπεδο γυναικείο χαρακτήρα. Ακολούθησε μία από τις καλύτερες ταινίες των τελευταίων χρόνων, το Μη αναστρέψιμος (Irréversible) του Γκασπάρ Νοέ, το Matrix, Τα πάθη του Χριστού του Μελ Γκίμπσον, το Spectre δίπλα στον Τζέιμς Μποντ, το υπέροχο Τα θαύματα (Le meraviglie), το On the milky road του Εμίρ Κουστουρίτσα και τόσα άλλα», είπε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.





Η Μόνικα Μπελούτσι παραλαμβάνει το τιμητικό βραβείο του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Στη συνέχεια η Ιταλίδα σταρ έφτασε σε χώρο πριβέ γνωστού εστιατορίου. Το μενού που διαμόρφωσαν ειδικά για την Ιταλίδα σταρ, ήταν:

– Παραλλαγή χωριάτικης σαλάτας με τυρί, ντομάτα, παξιμάδι και

κρίταμο

-Ταραμάς με λακέρδα από παλαμίδα

-Ωμές κοπές από μαγιάτικο και γαλαζόπτερο τόνο

-Γιουβέτσι με σουπιά και το μελάνι της

-Στήρα σε ταβά με αγιορείτικη συνταγή του μοναχού Επιφάνιου

με αγρία χόρτα και κρέμα σελινόριζας

-Χαλβάς πολίτικος

-Σορμπέ

-κρασί αφρώδες ροζέ & λευκό

Η πάντα εκθαμβωτική Μόνικα Μπελούτσι

Μαζί της μεταξύ άλλων δείπνησαν ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Οι τελευταίες της ώρες στη Θεσσαλονίκη

Από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου περίμενε την Μόνικα Μπελούτσι κάτω από το ξενοδοχείο για να την αποχαιρετήσει.

Ένας άντρας περιμένει να την συναντήσει με δύο λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια. Οι αποσκευές της φορτώνονται στο αυτοκίνητο και λίγο αργότερα κατεβαίνει και εκείνη. Λαμβάνει τα λευκά λουλούδια, φωτογραφίζεται με τον θαυμαστή της και αποχωρεί.

Τελευταία της στάση πριν φύγει από τη Θεσσαλονίκη ήταν το μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Θέλησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, με τους συνεργάτες της να απομακρύνουν τις κάμερες.