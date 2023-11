Netflix: Η αρχή του τέλους για το «The Crown»

Οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix έως τις 19 Νοεμβρίου.

Το «The Crown» επιστρέφει στο Netflix με το πρώτο μέρος της 6ης και τελευταίας σεζόν του, αποτελώντας απόλυτο πρωταγωνιστή των επόμενων ημερών στη δημοφιλή πλατφόρμα.



Σημειώνεται ότι η τελευταία σεζόν της τηλεοπτικής μοναρχίας, χωρίζεται σε δύο μέρη. Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια θα κυκλοφορήσουν στις 16 Νοεμβρίου, ενώ τα έξι τελευταία θα ακολουθήσουν στις 14 Δεκεμβρίου.

Σειρές του Netflix

Εγκληματολογικός Κώδικας (Criminal Code)

14/11/2023

Για να σπάσουν τον κώδικα στην έρευνα μιας εντυπωσιακής ληστείας, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα πρέπει να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους.

Το Στέμμα: Σεζόν 6: Μέρος 1 (The Crown: Season 6 Part 1)

16/11/2023

Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β' αναλογίζεται την κληρονομιά και την καταγωγή της ενώ η Νταϊάνα μαγεύει τον κόσμο τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής της κι η μοναρχία αμφισβητείται.

Ταινίες του Netflix

Ράστιν (Rustin)

17/11/2023

Ο ακτιβιστής Μπάγιαρντ Ράστιν βιώνει ρατσισμό κι ομοφοβία ενώ προσπαθεί να αλλάξει τον ρου της ιστορίας των πολιτικών δικαιωμάτων με την Πορεία στην Ουάσινγκτον το 1963.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Πώς να Γίνεις Αρχιμαφιόζος (How to Become a Mob Boss)

14/11/2023

Αυτός ο σκοτεινός, σατιρικός οδηγός εξερευνά την άνοδο και την πτώση των πιο διαβόητων αρχιμαφιόζων της ιστορίας και των τακτικών τους για να φτάσουν στην επιτυχία.

NETFLIX K&F

Οδός CoComelon (CoComelon Lane)

17/11/2023

Ακολουθήστε τους αγαπημένους σας χαρακτήρες από το "CoComelon" σε φανταστικές περιπέτειες όπου εξερευνούν συναισθήματα και τον κόσμο γύρω τους. Μια αφηγηματική σειρά.



