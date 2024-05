Eurovision 2024: Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για τον μεγάλο τελικό

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024 έχει ξεκινήσει και εμείς σας παρουσιάζουμε -με κάθε επιφύλαξη- το πρόγραμμα της αποψινής βραδιάς

Λίγες ώρες έχουν απομείνει για να μάθουμε τον νικητή του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2024! Mετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας, 25 χώρες θα διαγωνιστούν για το τρόπαιο και την τιμή να φιλοξενήσουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2025.

Όλες οι λεπτομέρειες, τα τραγούδια και τι να περιμένετε από τον αποψινό μεγάλο τελικό.

Κορυφώνεται απόψε η 68η διοργάνωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Στο τετράωρο σόου τραγουδιού θα ακουστούν 25 τραγούδια μεταξύ των οποίων και το Zari της Μαρίνας Σάττι που εκπροσωπεί την Ελλάδα.



Ο διαγωνισμός ξεκινά στις 22.00 ώρα Ελλάδος και μεταδίδεται ζωντανά από το Malmö Arena στη νότια Σουηδία. Οι οικοδεσπότες είναι οι Petra Mede και Malin Åkerman. Στη χώρα μας μπορείτε να παρακολουθήσετε το σόου μέσω της ΕΡΤ.

Έναρξη

Η φετινή Eurovision θα ξεκινήσει από το Παλάτι της Στοκχόλμης με την Πριγκίπισσα της Σουηδίας, Βικτώρια να καλωσορίζει τους τηλεθεατές. Στη συνέχεια ένα βίντεο θα δείξεις τις ευρωπαϊκές πόλεις να ξυπνούν, με τα φώτα όλα να πέφτουν πάνω στο Μάλμε που φιλοξενεί τoν Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Θα ακολουθήσει ένα ταξίδι πίσω στο παρελθόν και συγκεκριμένα στον Απρίλιο του 1974, όταν οι ABBA κέρδισαν τη Eurovision με το «Waterloo». Επίσης, θα υπάρξει ένας φόρος τιμής στους Σουηδούς δημιουργούς μουσικής, ενώ πάνω στη σκηνή θα δούμε τον Björn Skifs να τραγουδά το «Hooked on a Feeling». Το τραγούδι που έγινε η πρώτη νούμερο ένα επιτυχία της Σουηδίας στα παγκόσμια charts.

Σειρά θα έχει το Opening Flag Parade, όπου και οι 25 φιναλίστ θα παρουσιαστούν υπό τον ήχο σουηδικών επιτυχιών:

Pop Icon: "I Love It"

Ace of Base: "Beautiful Life"

Roxette: "The Look"

Lykke Li: "I Follow Rivers"

Axwell & Ingrosso: "Sun is Shining"

ABBA: "Gimme! Gimme! Gimme!"

Αφού παρουσιαστεί η τελευταία χώρα (Αυστρία), θα ακούσουμε το τραγούδι «The winner takes it all» και θα εμφανιστούν οι οικοδέσποινες της βραδιάς.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το τρόπαιο του νικητή και θα ακολουθήσει μια εξαιρετικά σύντομη ανασκόπηση των 67 χρόνων της Eurovision.

Ξεκινά η ψηφοφορία



Οι δύο παρουσιάστριες του σόου θα μας ενημερώσουν για το πώς να ψηφίσουμε και για πρώτη φορά, το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει το αγαπημένο του τραγούδι από την αρχή της βραδιάς. Λίγο μετά θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Μετά το τραγούδι νούμερο 7 (Λιθουανία), θα πραγματοποιηθεί το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της βραδιάς. Μετά το τραγούδι νούμερο 13 (Ηνωμένο Βασίλειο), το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά το τραγούδι νούμερο 21 (Ελβετία), θα γίνει το τρίτο διαφημιστικό break.

Οι παρουσιάστριες θα επιστρέψουν στην κεντρική σκηνή για να εξηγήσουν τους κανόνες ψηφοφορίας που ακολουθούνται και θα γίνει μια πρώτη ανακεφαλαίωση και των 25 τραγουδιών.



ABBA

Φυσικά οι ABBA απόψε θα έχουν την τιμητική τους. Θα δούμε τις παρουσιάστριες να μιλούν με τα εικονικά avatar των ABBA οι οποίοι θα αναφερθούν στη τη νίκη του 1974. Βέβαια, αυτό που μένει να φανεί είναι αν οι ABBA θα έχουν τελικά φυσική -και όχι ψηφιακή- παρουσία στο Malmö Arena απόψε το βράδυ.

Θα ακολουθήσει το νικητήριο τραγούδι της Eurovision 1974, το «Waterloo», διάφορα κλιπ των ABBA και έπειτα στη σκηνή θα ανέβουν οι Carola, Conchita Wurst και Charlotte Perrelli για να ερμηνεύσουν το «Waterloo».

Στη συνέχεια θα γίνει ακόμα μία ανακεφαλαίωση και ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα της βραδιάς που θα δείχνει κλιπ από τη Junior Eurovision και μερικούς από τους αστείους/περίεργους εκπροσώπους της ιστορίας.

Loreen

Οι δύο οικοδέσποινες θα επιστρέψουν στο Green Room για να παρουσιάσουν την πρώτη γυναίκα που κέρδισε δύο φορές τη Eurovision. Η Loreen θα ανέβει στη σκηνή για να ερμηνεύσει το νέο της τραγούδι «Forever» που συνδυάζεται με μια νέα εκδοχή του τραγουδιού της που κέρδισε το 2023 «Tattoo».

Μετά τη Loreen θα γίνει μια τελευταία παρουσίαση των κομματιών - με αντίστροφη σειρά. Και ξενικά η αντίστροφη μέτρηση.

Αποτελέσματα

Επιστρέφοντας στην κεντρική σκηνή θα δούμε τις Petra Mede και Malin Åkerman έτοιμες για τη μεγάλη ψηφοφορία. Ωστόσο, πρώτα θα ακούσουμε από τον εκτελεστικό επόπτη του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, Martin Österdahl, εάν οι ψήφοι έχουν καταμετρηθεί και επαληθευτεί...

Αποτελέσματα κριτικής επιτροπής

Κάθε μία από τις 37 χώρες που συμμετέχουν στη Eurovision 2024 έχει μια κριτική επιτροπή που αποφασίζει για το μισό αποτέλεσμα. Οι βαθμοί της κριτικής επιτροπής δίνονται από έναν εκπρόσωπο από κάθε χώρα. Μόνο οι 12 πόντοι θα ανακοινωθούν προφορικά.

Αποτελέσματα τηλεψηφοφορίας

Όλες οι τηλεψηφοφορίες από τις 37 χώρες, καθώς και οι διαδικτυακές ψήφοι από τον «υπόλοιπο κόσμο», ομαδοποιούνται και ανακοινώνονται για κάθε χώρα, ξεκινώντας από τη χώρα με τους λιγότερους πόντους από την κριτική επιτροπή.

Ψηφοφορία

Η διαδικασία της ψηφοφορίας ακολουθεί την ίδια συνταγή με πέρυσι.

Κάθε συμμετέχουσα χώρα θα έχει δύο σετ των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 και 12 πόντων για να δώσει. Ένα σετ για την κριτική επιτροπή κάθε χώρας και ένα σετ για την τηλεψηφοφορία κάθε χώρας. Οι διαδικτυακές ψήφοι του «υπόλοιπου κόσμου» θα έχουν την ίδια βαρύτητα με μία συμμετέχουσα χώρα.

Κάθε μία από τις 37 χώρες που συμμετέχουν στη φετινή Eurovision θα ψηφίσει.

Κάθε χώρα έχει μια εθνική κριτική επιτροπή που έδωσε ένα σετ με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 και 12 βαθμούς.

Κάθε χώρα θα έχει τηλεψηφοφορία, με επίσης ένα σετ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 και 12 πόντων.

Η διαδικτυακή ψηφοφορία «υπόλοιπος κόσμος» έχει την ίδια βαρύτητα με μία συμμετέχουσα χώρα: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 και 12 βαθμούς.

Αρχικά, οι βαθμοί των κριτών θα παρουσιαστούν μεμονωμένα από έναν εκπρόσωπο από κάθε χώρα.

Οι πόντοι από την τηλεψηφοφορία θα ομαδοποιηθούν και θα δοθούν συνδυαστικά.

Οι εθνικές κριτικές επιτροπές ψήφισαν χθες το απόγευμα (Παρασκευή 10 Μαΐου) κατά τη δεύτερη πρόβα τζενεράλε.

Εάν δύο χώρες ισοβαθμούν, θα υπολογιστεί ένα συνδυασμένο εθνικό αποτέλεσμα τηλεψηφοφορίας και κριτικής επιτροπής για τον σκοπό της επίλυσης της ισοπαλίας. Ο νικητής θα είναι το τραγούδι που έχει συγκεντρώσει βαθμούς από τον μεγαλύτερο αριθμό χωρών συνδυαστικά από την τηλεψηφοφορία και την κριτική επιτροπή.

