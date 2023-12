Οι Korn στην Ελλάδα: Θα είναι οι headliners του Ejekt Festival 2024 στο ΟΑΚΑ

Οι Korn θα δώσουν μια συναυλία στις 22 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του EJEKT Festival

Οι Korn είναι το συγκρότημα που δημιούργησε το nu metal και άλλαξε για πάντα την πορεία του σκληρού ήχου, φέρνοντας τον στο ραδιόφωνο και το mainstream κοινό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία όλου του rock ήχου, με μια απίθανα επιτυχημένη καριέρα τριών δεκαετιών.

Οι διακρίσεις και τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους: πάνω από 40.000.000 πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως! 15 κυκλοφορίες τους έχουν βρεθεί στο Top10 των αμερικανικών charts και 8 στο Top5! 10 κυκλοφορίες τους έχουν γίνει πλατινένιες, από τις οποίες οι 3 πολυπλατινένιες! Είναι ένα από τα ελάχιστα ονόματα που έχουν καταφέρει να ανέβουν δύο (!) φορές στο νο1 του Billboard μέσα σε 12 μήνες (!), όπως έκαναν τα άλμπουμς “Follow The Leader” (1998) και “Issues” (1999). Έχουν κερδίσει πάρα πολλά βραβεία, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα 2 Grammy (8 υποψηφιότητες) και 2 MTV Video Music Awards (11 υποψηφιότητες).

Με το ομώνυμο ντεμπούτο τους του 1994, οι Korn κυριολεκτικά ανανέωσαν τη metal μουσική, φέρνοντας κάτι πραγματικά καινούργιο που μιλούσε στη νέα γενιά κοινού και δημιούργησε ένα τετάστιο ρεύμα που επέτρεψε στον σκληρό ήχο να βρεθεί στις κορυφές των charts. Με ύμνους όπως τα “Blind”, “Freak On A Leash”, “A.D.I.D.A.S.”, “Coming Undone”, “Falling Away From Me”, “Got The Life”, “Here To Stay”, “Get Up”. “Word Up” και πολλά άλλα τραγούδια τους, οι Korn σάρωσαν τα πάντα και άνοιξαν το δρόμο για συγκροτήματα όπως τους Limp Bizkit, Slipknot. Machine Head, Sepultura.

Η μουσική τους είναι πια τμήμα της ποπ κουλτούρας, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί σε σειρές (“South Park”, “The Simpsons”, κλπ), ταινίες (“End of Days”, “I Know What You Did Last Summer”, “The Crow: City of Angels”, “Lara Croft Tomb Raider”, κλπ).

Τριάντα χρόνια μετά, οι Korn έχουν ένα απίστευτα πιστό κοινό, με τα τραγούδια τους να συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες και το όνομά τους να φιγουράρει ως headlining στα σημαντικότερα φεστιβάλ του πλανήτη.

Σύντομα θα ανακοινωθούν πολλά ακόμα ονόματα και πληροφορίες για το EJEKT Festival 2024.



