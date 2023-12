Netflix με «Maestro» και μπόλικη δράση: Όλες οι νέες σειρές και ταινίες της εβδομάδας

Μια ματιά στις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix από τις 18 έως τις 24 Δεκεμβρίου.

Ο «Μαέστρος» του Μπράντελϊ Κούπερ έρχεται στο Netflix (20/12), μετά το πέρασμά του από τις σκοτεινές αίθουσες. Οι φαν της δράσης μην χάσετε τη νέα πολυαναμενόμενη ταινία Rebel Moon — Μέρος 1: A Child of Fire (Rebel Moon — Part One: A Child of Fire) του Ζακ Σνάιντερ.



Δείτε όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix έως την παραμονή των Χριστουγέννων.





Σειρές του Netflix

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Βραζιλία: Και Μετά; (Love is Blind Brazil: After the Altar)

20/12/2023

Παίκτες προηγούμενων σεζόν της σειράς "Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Βραζιλία" ξανασυναντιούνται σε αυτό το ειδικό επεισόδιο γεμάτο δράμα, αποχαιρετισμούς και αναθερμάνσεις.

Το Τέρας της Γκιονγκσόνγκ (Gyeongseong Creature: Season 1 Part 1)

22/12/2023

Γκιονγκσόνγκ, 1945. Τη σκοτεινή εποχή της αποικιοκρατίας στη Σεούλ, ένας επιχειρηματίας και μια ντετέκτιβ αντιμετωπίζουν ένα τέρας που γέννησε η ανθρώπινη απληστία.

Ταινίες του Netflix

Ο Μαέστρος (Maestro)

20/12/2023

Μια εντυπωσιακή και παράφορη ερωτική ιστορία για τη σχέση του Λέοναρντ Μπερνστάιν με τη Φελίσια Μοντεαλέγκρε Κον Μπερνστάιν που κράτησε μια ζωή.

Rebel Moon — Μέρος 1: A Child of Fire (Rebel Moon — Part One: A Child of Fire)

22/12/2023

Όταν ένας ειρηνικός οικισμός σε ένα μακρινό φεγγάρι απειλείται από τον στρατό ενός δεσποτικού βασιλιά, μια μυστηριώδης ξένη γίνεται η μόνη του ελπίδα για επιβίωση.

Netflix Comedy Specials

Τρέβορ Νόα: Πού Ήμουν (Trevor Noah: Where Was I)

19/12/2023

Νέο σταντ απ με τον Τρέβορ Νόα.





