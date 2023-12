O Ιανουάριος κάνει ποδαρικό στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον Μέγα Αλέξανδρο

Τζωρτζίνα Ντούτση

29/12/2023 15:16

Χωρίς κάποιο ηχηρό blockbuster, αλλά με ντοκιμαντέρ για τον Μέγα Αλέξανδρο, την απάτη του Bitcoin και την επιστροφή του Sonic, κάνει ποδαρικό το 2024 στο Netflix. Επίσης, αξίζει μια ματιά στη νέα σειρά για την Κολομβιανή επιχειρηματία Γκριζέλντα Μπλάνκο, η οποία δημιούργησε ένα από τα πιο κερδοφόρα καρτέλ στην ιστορία, όπως και στην ιστορία επιβίωσης που αποτελεί την ισπανική πρόταση στα Όσκαρ, Society of the Snow.



Δείτε το ημερολογιακό πρόγραμμα των νέων κυκλοφοριών τον Ιανουάριο του 2024 στο Netflix.

Σειρές του Netflix

Το Δις Εξαμαρτείν (Fool Me Once)

01/01/2024

Όταν η πρώην στρατιωτίνα Μάια, βλέπει τον δολοφονημένο σύζυγό της από ένα μυστικό σύστημα ενδοεπικοινωνίας για μωρά, ανακαλύπτει μια θανάσιμη συνωμοσία από το παρελθόν.

Αδερφοί Σαν (The Brothers Sun)

04/01/2024

Όταν ένας μυστηριώδης εχθρός στοχεύει την οικογένειά του, ένα μέλος μιας Τριάδας της Ταϊπέι πηγαίνει στο Λος Άντζελες να προστατέψει τη μητέρα και τον μικρό αδερφό του.

Αγόρι Καταπίνει το Σύμπαν (Boy Swallows Universe)

11/01/2024

Ένα νεαρό αγόρι που μεγαλώνει στα προάστια του Μπρισμπέιν του 1980 αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής και τους κινδύνους που απειλούν την οικογένειά του.

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Σουηδία (Love is Blind: Sweden)

12/01/2024

Το πείραμα γνωριμιών προσγειώνεται στη Σουηδία, καθώς οι ντόπιοι αδέσμευτοι αναζητούν την αληθινή αγάπη και κάνουν προτάσεις γάμου. Όλα αυτά πριν δουν ο ένας τον άλλον από κοντά.

(Νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα: 12 Ιανουαρίου: επεισόδια 1-4/ 19 Ιανουαρίου: επεισόδια 5-8/ 26 Ιανουαρίου: επεισόδιο 9/ 28 Ιανουαρίου: επεισόδιο 10).

Γκριζέλντα (Griselda)

25/01/2024

Η σειρά μιας σεζόν είναι εμπνευσμένη από την έξυπνη και φιλόδοξη Κολομβιανή επιχειρηματία Γκριζέλντα Μπλάνκο, η οποία δημιούργησε ένα από τα πιο κερδοφόρα καρτέλ στην ιστορία.

Baby Bandito

31/01/2024

Αφού ο Κέβιν κι η συμμορία του πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη ληστεία στη Χιλή, ο έρωτας και τα social media απειλούν να καταστρέψουν την τύχη τους. Από αληθινά γεγονότα.

Κιουμπρά (Kübra)

Έρχεται Σύντομα

Όταν ένας μηχανικός λαμβάνει μηνύματα που φαίνεται να προβλέπουν το μέλλον, αρχίζει να πιστεύει ότι μιλάει με τον Θεό και γρήγορα μαζεύει κοινό.

Tαινίες του Netflix

Η Κοινωνία του Χιονιού (Society of the Snow)

04/01/2024

Το 1972, ένα αεροσκάφος από την Ουρουγουάη συνετρίβη στην καρδιά των Άνδεων. Η μόνη ελπίδα που είχαν οι επιζώντες ήταν ο ένας τον άλλο. Μια ταινία του Τζ. Α. Μπαγιόνα.

Γλυκιά Παρηγοριά (Good Grief)

05/01/2024

Ένας καλλιτέχνης που πενθεί την απώλεια του αγαπημένου του ταξιδεύει με δύο κολλητούς του στο Παρίσι, όπου ξεδιπλώνονται βρόμικα μυστικά και σκληρές αλήθειες.

Lift

12/01/2024



Ένας έμπειρος ληστής έργων τέχνης και η καλύτερη ομάδα του σχεδιάζουν μια απίστευτη ληστεία: να κλέψουν χρυσό αξίας μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσα από ένα αεροπλάνο.

60 Λεπτά (Sixty Minutes)

19/01/2024

Απεγνωσμένος να μη χάσει την επιμέλεια του παιδιού, ένας μαχητής πολεμικών τεχνών κάνει επικίνδυνους εχθρούς όταν εγκαταλείπει έναν αγώνα για τα γενέθλια της κόρης του.

Caged Wings (Mi soledad tiene alas)

(19/01/2024)

Με την επιστροφή του αποξενωμένου πατέρα του, οι εσωτερικοί δαίμονες του Dan επανεμφανίζονται, πυροδοτώντας μια καθοδική πορεία. Μπορεί η αγάπη να τον σώσει από μια τραγική μοίρα;

The Kitchen

Έρχεται Σύντομα

Εν μέσω αυξανόμενης αδικίας και επεκτεινόμενου gentrification, ένα νεαρό αγόρι βρίσκει την κοινότητα στο τελευταίο μέρος που απομένει για τους πιο μειονεκτούντες κατοίκους του Λονδίνου.

Netflix Comedy Specials

Τζάκλιν Νόβακ: Πέσε στα Γόνατα (Jacqueline Novak: Get on Your Knees)

23/01/2024

Η κωμικός Τζάκλιν Νόβακ υφαίνει μια φιλοσοφική ιστορία της σεξουαλικής της ενηλικίωσης σε αυτό το υπέροχο μείγμα θεάτρου και σταντ απ.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Bitconned: Η Μεγάλη Απάτη (Bitconned)

01/01/2024

Ένα ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων, όπου τρεις άντρες εκμεταλλεύονται την αγορά κρυπτονομισμάτων για να αποσπάσουν εκατομμύρια από επενδυτές και να κάνουν χλιδάτη ζωή.

Είσαι Ό,τι Τρως: Ένα Πείραμα με Δίδυμα (You Are What You Eat: A Twin Experiment)

01/01/2024

Πανομοιότυπα δίδυμα αλλάζουν τη διατροφή και τον τρόπο ζωής τους για οκτώ εβδομάδες σε ένα μοναδικό επιστημονικό πείραμα που διερευνά το πώς η διατροφή επηρεάζει το σώμα.

Μπρέικ Πόιντ: Σεζόν 2 (Break Point: Season 2)

10/01/2024

Οι κορυφαίοι τενίστες του κόσμου επιστρέφουν στα γήπεδα και στοχεύουν για ακόμη μια φορά στη δόξα, ενώ διανύουν άλλη μια εξαντλητική σεζόν Grand Slam.

Μέγας Αλέξανδρος: Η Γέννηση Ενός Θεού Netflix

Μέγας Αλέξανδρος: Η Γέννηση Ενός Θεού (Alexander the Great)

31/01/2024

Συνδυάζοντας συνεντεύξεις ειδικών με συναρπαστικές αναπαραστάσεις, αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα από την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Netflix K&F

Sonic Prime: Κεφάλαιο 3 (Sonic Prime Chapter 3)

11/01/2024

Αφού ο Νάιν κλέβει το Πρίσμα του Παράδοξου για να δημιουργήσει έναν δικό του κόσμο, ο Σόνικ πρέπει να συνεργαστεί με απρόσμενους συμμάχους για να προστατέψει το σύμπαν.

Σχεδόν Ναρβάλ: Σεζόν 2 (Not Quite Narwhal: Season 2)

22/01/2024

Από τον ωκεανό στη στεριά, ο φιλοπερίεργος Κελπ ανακαλύπτει τον εαυτό του μέσα από διασκεδαστικές περιπέτειες με τους μονόκερους φίλους του και τη ναρβάλ οικογένειά του.

