Ο Άντονι Χόπκινς ετοιμάζει την αυτοβιογραφία του - Στα σκαριά και ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Ο Άντονι Χόπκινς παραδέχεται επίσης ότι ο Χάνιμπαλ Λέκτερ είναι ο καλύτερος ρόλος που έχει διαβάσει ποτέ στη ζωή του.

Ο Άντονι Χόπκινς αποκάλυψε ότι έχει αρχίσει να γράφει την αυτοβιογραφία του.

Μιλώντας πρόσφατα στο PEOPLE, ο θρυλικός ηθοποιός αποκάλυψε ότι βρίσκεται στη μέση της συγγραφής της αυτοβιογραφίας του, την οποία χαρακτήρισε «περίεργη διαδικασία». Ο 86χρονος Χόπκινς έχει ζήσει μια μακρά, γόνιμη ζωή και καριέρα. Λέει ότι έχει ευλογηθεί με «καλή μνήμη» και ότι το να ανακαλεί τα κρίσιμα ή δύσκολα γεγονότα στη ζωή του δεν τον απασχολεί.

«Συνειδητοποίησα πόσο ευλογημένος είμαι με ένα πράγμα. Ίσως είναι το μυαλό του ηθοποιού. Έχω αρκετή μνήμη. Θυμάμαι μέρες από μήνες μέσα στα χρόνια», είπε ο Χόπκινς στο περιοδικό.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο έργο που βασίζεται στη ζωή και την καριέρα του Χόπκινς που βρίσκεται επί του παρόντος στα σκαριά. Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι η σύζυγός του, Στέλλα Χόπκινς, αυτή τη στιγμή εργάζεται σε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του και ότι έχει «λευκή επισταγή για να [καλύψει] τα πάντα».

Όταν ρωτήθηκε πόσο μακριά έχει φτάσει με το πρότζεκτ, ο Χόπκινς απάντησε: «Δεν ξέρω. Δεν τη ρωτάω. Είναι μεγάλη ταινία. Δεν ξέρω πότε θα βγει». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Στέλλα έχει ήδη πάρει συνέντευξη από τη συμπρωταγωνίστριά του The Silence Of The Lambs, Τζόντι Φόστερ, για το ντοκιμαντέρ.



Όσον αφορά την ταινία που του χάρισε το πρώτο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στην καριέρα του έχει πει ότι «ο ρόλος του Χάνιμπαλ Λέκτερ παραμένει ένας από τους καλύτερους που έχει διαβάσει ποτέ». Θυμάται ότι διάβασε το σενάριο της ταινίας όταν έπαιζε στο έργο Μ. Butterfly στο Λονδίνο.

«Το άνοιξα. Κάθισα στο καμαρίνι του θεάτρου, διάβασα την πρώτη σκηνή του Λέκτερ και είπα δεν πρόκειται να διαβάσω περισσότερο διότι είναι ένας από τους καλύτερους ρόλους που έχω διαβάσει ποτέ».



«Ήξερα πώς να παίξω τον χαρακτήρα» πρόσθεσε και συνέχισε: «Έχω ένστικτο για αυτούς τους ρόλους. Μπορούσα να καταλάβω τον Λέκτερ. Μπορούσα να καταλάβω το μυστήριο του άντρα, του μοναχικού, της απομονωμένης φωνής στο σκοτάδι, του άντρα στην κορυφή της σκάλας που δεν είναι πραγματικά εκεί».



Σημειώνεται ότι ο δις βραβευμένος με Όσκαρ, Άντονι Χόπκινς, θα υποδυθεί τον Φρόιντ, «πατέρα» της ψυχανάλυσης στην επερχόμενη ταινία «Freud’s Last Session».



