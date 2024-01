Όσκαρ 2024 - Οι υποψηφιότητες: Θρίαμβος για το Poor Things του Λάνθιμου

Δείτε τις υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ. Θρίαμβος για τον Γιώργο Λάνθιμο με 11 υποψηφιότητες

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά βραβεία Όσκαρ μόλις ολοκληρώθηκε και οφείλουμε να πούμε ότι ο Γιώργος Λάνθιμος έχει ήδη πετύχει έναν μεγάλο θρίαμβο μετρώντας 11 υποψηφιότητες μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας! Στη δεύτερη κατηγορία ο Έλληνας σκηνοθέτης βλέπει το όνομά του να φιγουράρει για δεύτερη φορά, μετά την Ευνοούμενη του 2019.

Το ίδιο συμβαίνει και για τον Γιώργο Μαυροψαρίδη (Η Ευνοούμενη), οποίος κέρδισε τη δεύτερη υποψηφιότητά του στην κατηγορία Καλύτερο Μοντάζ, για το Poor Things.



Την κούρσα των φετινών υποψηφιοτήτων οδηγεί το Οπενχάιμερ του Κρίστοφερ Νόλαν, με 13 συνολικά υποψηφιότητες.



Τους φετινούς φιναλίστ ανακοίνωσαν οι ηθοποιοί Τζαζί Μπιτζ και Τζακ Κουέιντ.

Η 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theater στις 10 Μαρτίου 2024.

Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες των φετινών Βραβείων Όσκαρ

Καλύτερη Ταινία



American Fiction

Ανατομία μιας Πτώσης

Barbie

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Οπενχάιμερ

Περασμένες Ζωές

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος



Σκηνοθεσία



Ζιστίν Τριέ, Ανατομία μιας Πτώσης

Μάρτιν Σκορσέζε, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Κρίστοφερ Νόλαν, Οπενχάιμερ

Γιώργος Λάνθιμος, Poor Things

Τζόναθαν Γκλέιζερ, Ζώνη Ενδιαφέροντος



Α' Ανδρικός Ρόλος



Μπράντλεϊ Κούπερ, Maestro

Κόλμαν Ντομίνγκο, Rustin

Πολ Τζιαμάτι, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ

Τζέφρι Ράιτ, American Fiction



Α' Γυναικείος Ρόλος



Ανέτ Μπένινγκ, Nyad

Λίλι Γκλάντστοουν, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Σάντρα Ούλερ, Ανατομία μιας Πτώσης

Κάρεϊ Μάλιγκαν, Maestro

Έμα Στόουν, Poor Things



Β' Ανδρικός Ρόλος



Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, American Fiction

Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Οπενχάιμερ

Ράιαν Γκόσλινγκ, Barbie

Μαρκ Ράφαλο, Poor Things



Β' Γυναικείος Ρόλος



Έμιλι Μπλαντ, Οπενχάιμερ

Ντανιέλ Μπρουκς, The Color Purple

Αμέρικα Φερέρα, Barbie

Τζόντι Φόστερ, Nyad

Ντε'Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Πρωτότυπο Σενάριο



Ανατομία μιας Πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Maestro

May December

Περασμένες Ζωές



Διασκευασμένο Σενάριο



American Fiction

Barbie

Οπενχάιμερ

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος



Καλύτερη Διεθνής Ταινία



Io Capitano (Iταλία)

Perfect Days (Ιαπωνία)

Στο Γραφείο των Καθηγητών (Γερμανία)

Η Κοινωνία του Χιονιού (Ισπανία)

Ζώνη Ενδιαφέροντος (Ηνωμένο Βασίλειο)



Καλύτερη Φωτογραφία



El Conde

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Οπενχάιμερ

Poor Things



Καλύτερο Μοντάζ



Ανατομία μιας Πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Οπενχάιμερ

Poor Things



Καλύτερη Σκηνογραφία



Barbie

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ναπολέων

Οπενχάιμερ

Poor Things



Καλύτερα Κοστούμια



Barbie

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ναπολέων

Οπενχάιμερ

Poor Things

Καλύτερο Μακιγιάζ/ Κομμώσεις



Golda

Maestro

Οπενχάιμερ

Poor Things

Η Κοινωνία του Χιονιού

Καλύτερη Μουσική



American Fiction

Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου

Οπενχάιμερ

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Poor Things



Καλύτερο Τραγούδι



The Fire Inside (Flamin' Hot)

I'm Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (American Symphony)

Wahzhazhe (A Song For My People) (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

What Was I Made For (Barbie)



Καλύτερος Ήχος



Ο Δημιουργός

Maestro

Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση

Οπενχάιμερ

Ζώνη Ενδιαφέροντος



Καλύτερα Οπτικά Εφέ



Ο Δημιουργός

Godzilla Minus One

Οι Φύλακες του Γαλαξία Vol. 3

Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση

Ναπολέων



Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων



Το Αγόρι και ο Ερωδιός

Στο Στοιχείο τους

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-Σύμπαν



Καλύτερο Ντοκιμαντέρ



Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

​To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους



The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó



Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους



The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους



Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko



