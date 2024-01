Όσκαρ 2024: Ανατροπή της τελευταίας στιγμής για την «Barbie»

H ταινία Barbie με την Μάργκο Ρόμπι θα διαγωνιστεί για Όσκαρ Διασκευασμένου και όχι Πρωτότυπου Σεναρίου

H «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ θα διαγωνιστεί για Όσκαρ στην κατηγορία του Διασκευασμένου και όχι του Πρωτότυπου Σεναρίου. Η απόφαση της Ακαδημίας ήρθε λίγο προτού ξεκινήσει η ψηφοφορία των μελών της και παρά την προώθηση που γίνεται από το στούντιο για το πρωτότυπο σενάριο, σύμφωνα με το Variety.

Ρεπορτάζ του Variety έχει αναφέρει ότι η προσπάθεια του στούντιο να προταθεί η Barbie για καλύτερο πρωτότυπο σενάριο αντί για προσαρμοσμένο σενάριο, είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στα social media. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Ένωση Σεναριογράφων Αμερικής (WGA) έχει εντάξει την ταινία στην κατηγορία Πρωτότυπου Σεναρίου και θα διαγωνιστεί για το εν λόγω βραβείο.



Ωστόσο, κάθε όργανο βραβείων και ομάδα ψηφοφορίας έχει το δικό του υποσύνολο κανόνων για τις ταινίες σχετικά με την κατηγορία, συνεπώς, η επιτροπή των Σεναριογράφων της Ακαδημίας δεν έχει καμία υποχρέωση να ακολουθήσει τους κανόνες ή τις αποφάσεις του WGA.

Αντίστοιχο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και τα προηγούμενα χρόνια με ταινίες όπως το «Moonlight» (2016), το «Syriana» (2005), το «The Ballad of Buster Scruggs» (2018), κ.ά. Στην περίπτωση της Barbie το σκεπτικό της Ακαδημίας ήταν ότι βασίζεται σε γνωστούς και προϋπάρχοντες χαρακτήρες από τις κούκλες της Mattel.

Με το Barbie εκτός πρωτότυπου σεναρίου, ταινίες όπως το Past Lives της Σελίν Σονγκ, το The Holdovers του Αλεξάντερ Πέιν, το May December του Τοντ Χέινς και το Anatomy of a Fall της Ζυστίν Τριέτ βλέπουν το χρυσό αγαλματίδιο να έρχεται ακόμα πιο κοντά.



